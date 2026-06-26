Bờ Biển Ngà viết trang sử mới tại World Cup

Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao với tỷ số 2-0 để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Đại diện châu Phi kiểm soát thế trận ngay từ đầu và nhanh chóng tạo lợi thế.

Ngay phút thứ 7, Yan Diomande bứt tốc bên cánh phải trước khi kiến tạo để Nicolas Pepe dứt điểm mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp "Voi rừng" chủ động triển khai lối chơi, trong khi Curacao chỉ tạo được một số cơ hội từ các pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng không gây nhiều khó khăn cho thủ môn Yahia Fofana.

World Cup 2026: Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao

Đến phút 64, Sangaré tung đường chọc khe thuận lợi để Pepe băng xuống ghi bàn thắng thứ hai, đồng thời hoàn tất cú đúp. Chiến thắng 2-0 giúp Bờ Biển Ngà chính thức giành vé vào vòng 1/16 và ghi dấu mốc lịch sử tại đấu trường World Cup.

Ecuador ngược dòng đánh bại Đức, giành vé đi tiếp

Ecuador tạo nên bất ngờ lớn nhất của lượt đấu khi lội ngược dòng thắng Đức 2-1 để giành quyền vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đức vượt lên ngay phút thứ 2 sau pha lập công của Leroy Sane. Tuy nhiên, Ecuador nhanh chóng đáp trả khi Angulo tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để dứt điểm đẹp mắt, gỡ hòa chỉ sau bảy phút.

World Cup 2026: Ecuador lội ngược dòng trước Đức

Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp hai khi trọng tài hủy quyết định cho Đức hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Tận dụng lợi thế tâm lý, Ecuador liên tục gây sức ép và đến phút 78, Plata dứt điểm cận thành sau tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng 2-1.

Hà Lan bất bại vòng bảng, chờ đối đầu Maroc

Hà Lan tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua Tunisia 3-1 để giành ngôi nhất bảng với thành tích bất bại.

Đội bóng áo cam sớm tạo khoảng cách nhờ pha phản lưới của Ellyes Skhiri và bàn nhân đôi cách biệt của Brian Brobbey chỉ trong những phút đầu trận. Sang hiệp hai, Hazem Mastouri rút ngắn tỷ số cho Tunisia nhưng Jan Paul van Hecke nhanh chóng tái lập cách biệt hai bàn bằng pha lập công đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia.

World Cup 2026: Hà Lan thắng dễ

Chiến thắng này giúp Hà Lan nối dài chuỗi trận bất bại và sẽ chạm trán Maroc ở vòng 1/16. Trong khi đó, Tunisia rời giải mà không giành được điểm nào.

Nhật Bản hòa Thụy Điển, chạm trán Brazil ở vòng 1/16

Nhật Bản và Thụy Điển hòa nhau 1-1 trong trận đấu quyết định của bảng đấu, qua đó cùng giành quyền đi tiếp.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Daizen Maeda khai thông thế bế tắc ở phút 56 sau đường chuyền của Ritsu Doan. Tuy nhiên, chỉ sáu phút sau, Anthony Elanga thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, cân bằng tỷ số cho Thụy Điển.

World Cup 2026: Nhật Bản và Thụy Điển cùng đi tiếp

Trong quãng thời gian còn lại, thủ môn Zion Suzuki nhiều lần cứu thua quan trọng trước các pha dứt điểm của Alexander Isak và Elanga, giúp Nhật Bản giữ lại một điểm. Kết quả này đưa Thụy Điển nối dài chuỗi năm kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng, còn Nhật Bản sẽ gặp Brazil ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thổ Nhĩ Kỳ thắng Mỹ nhưng vẫn phải chia tay giải

Thổ Nhĩ Kỳ khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-2 trước Mỹ trong trận đấu có nhiều diễn biến hấp dẫn.

Đội tuyển Mỹ mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ Auston Trusty, nhưng Arda Guler nhanh chóng gỡ hòa ở phút 10. Đến phút 31, Orkun Kokcu tung cú sút khiến bóng đổi hướng sau khi chạm Baris Yilmaz, giúp Thổ Nhĩ Kỳ dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

World Cup 2026: Chiến thắng không thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp

Hiệp hai Mỹ gỡ hòa nhờ công của Sebastian Berhalter. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Kaan Ayhan tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng 3-2 cho đại diện châu Âu. Dù vậy, kết quả này không đủ để Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền đi tiếp vì thua chỉ số đối đầu.

Úc hoàn thành mục tiêu sau trận hòa Paraguay

Úc cầm hòa Paraguay 0-0 trong trận đấu diễn ra chặt chẽ để giành vị trí nhì bảng và góp mặt ở vòng knock-out.

Hai đội nhập cuộc thận trọng, tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm. Úc là đội chủ động hơn trong hiệp một nhưng không thể tận dụng các tình huống dứt điểm. Sang hiệp hai, thế trận cởi mở hơn song cả Paraguay lẫn Úc đều thiếu sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

World Cup 2026: Úc và Paraguay hòa không bàn thắng

Paraguay có cơ hội từ cú sút xa của Enciso, còn Bos bỏ lỡ tình huống ngon ăn nhất trận ở phút 90. Kết quả hòa không bàn thắng giúp Úc hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai bảng đấu, trong khi Paraguay vẫn còn cơ hội góp mặt ở vòng sau nhờ thành tích của nhóm đội xếp thứ ba.