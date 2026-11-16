Vì sao con người chưa thể sống lâu dài trên Mặt Trăng? Hình minh họa.

7 rào cản công nghệ khiến con người chưa thể sống trên Mặt Trăng

Hơn nửa thế kỷ sau khi con người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng, giấc mơ xây dựng một khu định cư ngoài Trái Đất vẫn chưa trở thành hiện thực. Dù công nghệ vũ trụ đã phát triển mạnh, việc duy trì sự sống lâu dài trên thiên thể này vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức mà các kỹ sư chưa thể giải quyết đồng bộ.

Ngày 20/7/1969, phi hành gia Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Apollo 11. Thành tựu lịch sử ấy chứng minh con người có thể vượt qua khoảng cách hàng trăm nghìn km để tiếp cận một thiên thể khác. Tuy nhiên, những chuyến thám hiểm Apollo chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, hoàn toàn khác với yêu cầu sinh sống liên tục trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Để xây dựng một căn cứ Mặt Trăng, các cơ quan vũ trụ phải giải quyết đồng thời những nhu cầu thiết yếu như điện, nước, oxy, nhà ở, giao thông, liên lạc và bảo vệ sức khỏe. Mỗi hệ thống phải hoạt động trong môi trường chân không, nhiệt độ biến động mạnh, trọng lực chỉ bằng khoảng một phần sáu Trái Đất và gần như không có sự che chắn tự nhiên trước bức xạ vũ trụ.

NASA đang nghiên cứu nhiều giải pháp phục vụ kế hoạch duy trì sự hiện diện của con người gần cực Nam Mặt Trăng. Tuy nhiên, từ phòng thí nghiệm đến vận hành thực tế là một khoảng cách lớn.

Hình ảnh minh họa các phương án thám hiểm và xây dựng cơ sở sinh sống trên Mặt Trăng. Hình minh họa.

Điện, nước và không khí: Ba điều kiện sống còn

Một trong những thách thức đầu tiên là bảo đảm nguồn điện hoạt động liên tục. Trên Trái Đất, con người có thể sử dụng điện lưới, nhà máy điện và hệ thống dự phòng. Trên Mặt Trăng, việc xây dựng mạng lưới tương tự phức tạp hơn nhiều bởi điều kiện chiếu sáng khác biệt.

Ở phần lớn khu vực trên Mặt Trăng, một chu kỳ ngày đêm kéo dài khoảng 29,5 ngày Trái Đất, nghĩa là mỗi giai đoạn sáng hoặc tối có thể kéo dài gần hai tuần. Riêng tại vùng cực, điều kiện chiếu sáng phụ thuộc mạnh vào địa hình, với những khu vực có thể nằm trong bóng tối vĩnh viễn.

Điều này khiến các tấm pin mặt trời, dù là giải pháp quen thuộc trong hoạt động vũ trụ, không thể tự mình đáp ứng toàn bộ nhu cầu năng lượng của một căn cứ.

Các hệ thống duy trì sự sống, điều hòa nhiệt độ, thiết bị liên lạc và máy móc khai thác tài nguyên đều cần điện. Nếu nguồn điện bị gián đoạn trong thời gian dài, tính mạng phi hành đoàn có thể bị đe dọa.

NASA đang nghiên cứu những tấm pin mặt trời dựng đứng để tận dụng điều kiện chiếu sáng gần cực, kết hợp công nghệ lưu trữ năng lượng và các nguồn phát điện không phụ thuộc ánh sáng.

Trong đó, lò phản ứng phân hạch hạt nhân quy mô nhỏ được xem là một phương án có triển vọng. Khác với pin mặt trời, hệ thống này có thể tạo ra điện liên tục, kể cả khi khu vực xung quanh chìm trong bóng tối.

Theo thông tin được cung cấp về chương trình phát triển công nghệ bề mặt Mặt Trăng, NASA đã đề cập kế hoạch triển khai Lunar Reactor-1 vào năm 2030. Tuy nhiên, việc đưa một lò phản ứng lên Mặt Trăng, vận hành an toàn và phân phối điện đến nhiều công trình vẫn đòi hỏi những thử nghiệm phức tạp. Nguồn điện mới chỉ giải quyết được một phần bài toán. Con người còn cần nước uống, oxy để hô hấp và nhiên liệu cho các phương tiện.

Nếu phải vận chuyển toàn bộ những vật tư này từ Trái Đất, chi phí duy trì một căn cứ lâu dài sẽ rất lớn. Vì vậy, các nhà khoa học đang nghiên cứu công nghệ khai thác tài nguyên tại chỗ, gọi tắt là ISRU, tức tận dụng những vật liệu sẵn có trên Mặt Trăng để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Khu vực cực Nam thu hút sự quan tâm bởi một số miệng hố nằm trong bóng tối vĩnh viễn được cho là có chứa băng nước.

Nếu có thể khai thác và xử lý hiệu quả, nguồn băng này có thể cung cấp nước uống, phục vụ vệ sinh, đồng thời tạo ra oxy và hydro thông qua quá trình điện phân. Hai nguyên tố này còn có thể được sử dụng trong các hệ thống nhiên liệu tên lửa phù hợp.

Tuy nhiên, phát hiện dấu hiệu tồn tại của băng nước không đồng nghĩa với việc có thể khai thác dễ dàng. Các kỹ sư phải xác định trữ lượng, vị trí, độ sâu và đặc tính của băng, sau đó thiết kế máy móc đủ sức hoạt động trong điều kiện lạnh giá, thiếu ánh sáng.

Một phương án khác là tách oxy khỏi đất đá Mặt Trăng. Oxy tồn tại trong nhiều khoáng chất trên bề mặt nhưng liên kết với các nguyên tố khác, nên muốn thu hồi phải sử dụng các quá trình hóa học và nhiệt độ thích hợp.

Các nghiên cứu thử nghiệm trong năm 2026 cho thấy triển vọng sản xuất oxy từ vật liệu mô phỏng đất Mặt Trăng bằng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời. Dù vậy, sản xuất trong phòng thí nghiệm khác xa với vận hành một nhà máy có thể cung cấp oxy ổn định cho nhiều người. Ngay cả khi đã có nước và oxy, căn cứ vẫn cần một hệ thống hỗ trợ sự sống có khả năng tái chế tài nguyên.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hiện sử dụng hệ thống kiểm soát môi trường và hỗ trợ sự sống ECLSS để thu hồi nước, loại bỏ khí carbon dioxide và tạo oxy. NASA từng công bố khả năng thu hồi nước ở mức cao, với các cải tiến đã đạt ngưỡng khoảng 98% trong thử nghiệm tích hợp trên ISS.

Tại Mặt Trăng, hệ thống tương tự phải hoạt động lâu dài với ít vật tư thay thế hơn, có khả năng phát hiện hỏng hóc và cho phép phi hành gia tự sửa chữa. Công nghệ tái chế cũng cần mở rộng sang xử lý chất thải và thu hồi những vật liệu có thể sử dụng lại.

Vì sao con người chưa thể sống lâu dài trên Mặt Trăng? Hình minh họa.

Bụi, bức xạ và xây dựng: Những hiểm họa khó nhìn thấy

Nếu điện, nước và không khí là điều kiện để tồn tại, bụi Mặt Trăng lại là một trong những mối nguy có thể âm thầm phá hỏng cả căn cứ. Khác với bụi thông thường trên Trái Đất, các hạt bụi Mặt Trăng có hình dạng sắc cạnh, tính mài mòn cao và dễ bám lên nhiều bề mặt do tác động của điện tích.

Trong những chuyến bay Apollo, phi hành gia đã gặp khó khăn khi bụi bám vào bộ đồ vũ trụ, thiết bị và các bộ phận cơ khí. Với một căn cứ hoạt động liên tục, vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Bụi có thể làm giảm hiệu suất pin mặt trời, ảnh hưởng đến các khớp nối, phá hỏng gioăng kín và xâm nhập vào môi trường sinh hoạt.

Nếu các hạt bụi nhỏ đi vào khoang ở, chúng còn có thể gây nguy cơ đối với sức khỏe hô hấp.

NASA đang phát triển công nghệ tấm chắn bụi điện động, sử dụng điện trường để làm các hạt bụi di chuyển khỏi bề mặt cần bảo vệ.

Tháng 3/2025, công nghệ này đã được thử nghiệm trên Mặt Trăng trong sứ mệnh Blue Ghost 1 của Firefly Aerospace, cho thấy khả năng loại bỏ bụi khỏi những bề mặt được bảo vệ.

Dù vậy, một căn cứ thường trực không thể chỉ dựa vào một thiết bị làm sạch. Các nhà khoa học còn phải phát triển cửa khóa khí, bộ lọc, vật liệu chống bám bụi và những phương án giúp phi hành gia không mang bụi vào nơi sinh hoạt sau mỗi lần làm việc bên ngoài. Bên cạnh bụi, bức xạ vũ trụ là thách thức trực tiếp đối với sức khỏe con người.

Trái Đất được bảo vệ bởi khí quyển và từ trường, giúp giảm mức độ tiếp xúc với nhiều loại bức xạ từ không gian. Mặt Trăng gần như không có những lớp bảo vệ tương tự. Các phi hành gia sinh sống lâu dài tại đây phải đối mặt với tia vũ trụ thiên hà và những đợt hạt năng lượng cao phát ra từ Mặt Trời. Việc tiếp xúc kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mô và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Một phương án được nghiên cứu là sử dụng chính đất đá Mặt Trăng để tạo lớp che chắn quanh khu vực sinh sống. Thay vì đưa toàn bộ vật liệu xây dựng từ Trái Đất, robot có thể thu gom đất đá tại chỗ, đắp lên các mô đun nhà ở hoặc tạo những công trình bảo vệ.

Tuy nhiên, độ dày lớp che chắn, khả năng chịu lực và hiệu quả giảm bức xạ phải được tính toán cẩn thận. Các khu vực trú ẩn chuyên dụng cũng có thể cần thiết khi xảy ra những đợt bùng phát hạt năng lượng từ Mặt Trời. Chính yêu cầu này dẫn đến thách thức tiếp theo: xây dựng cơ sở hạ tầng bằng robot tự hành.

Trên Trái Đất, con người có thể sử dụng máy xúc, xe tải, máy san và nhiều thiết bị xây dựng khác. Trên Mặt Trăng, việc đưa từng cỗ máy từ Trái Đất lên sẽ rất tốn kém, trong khi điều kiện môi trường khiến hoạt động thi công trực tiếp của phi hành gia trở nên nguy hiểm.

NASA đang phát triển các phương tiện đào xúc và vận chuyển đất đá có khả năng tự động hóa cao, trong đó có nguyên mẫu Infrastructure Pilot Excavator phục vụ nghiên cứu chuẩn bị mặt bằng.

Những robot này có thể đảm nhận công việc san nền, đào đất, tạo đường di chuyển, xây dựng bãi đáp và chuẩn bị vị trí lắp đặt nhà ở trước khi phi hành đoàn đến. Các nhà nghiên cứu cũng quan tâm đến công nghệ in 3D và chế tạo cấu kiện bằng vật liệu có nguồn gốc từ đất Mặt Trăng.

Tuy nhiên, robot phải làm việc trong trọng lực thấp, bụi mài mòn và môi trường nhiệt khắc nghiệt. Chúng cũng cần khả năng tự xử lý tình huống bởi không phải lúc nào người điều khiển trên Trái Đất cũng có thể can thiệp trực tiếp. Nếu hệ thống robot đủ tin cậy, việc mở rộng căn cứ có thể diễn ra nhanh hơn mà không buộc phi hành gia phải dành phần lớn thời gian cho công việc xây dựng ngoài trời.

Mạng liên lạc quyết định khả năng vận hành căn cứ

Thách thức thứ bảy nằm ở hệ thống thông tin liên lạc và định vị. Trên Trái Đất, điện thoại thông minh có thể xác định vị trí nhờ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu và kết nối mạng viễn thông. Trên Mặt Trăng, chưa có một hạ tầng hoàn chỉnh tương đương để phục vụ thường xuyên cho các phương tiện và con người. Điều này tạo ra khó khăn lớn khi nhiều robot, tàu đổ bộ, phương tiện thám hiểm và phi hành gia cùng hoạt động trên một khu vực rộng.

Tại cực Nam Mặt Trăng, các miệng hố và địa hình gồ ghề có thể che khuất đường truyền vô tuyến trực tiếp đến Trái Đất. Một số khu vực vì vậy cần hệ thống vệ tinh chuyển tiếp để duy trì liên lạc. NASA đang phát triển kiến trúc LunaNet nhằm hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ liên lạc, định vị và trao đổi dữ liệu cho các sứ mệnh Mặt Trăng.

Có thể hình dung LunaNet như nền tảng hạ tầng kết nối giữa các phương tiện trên quỹ đạo, robot dưới mặt đất và trung tâm điều hành, với những chức năng tương tự mạng thông tin và định vị mà con người đang sử dụng trên Trái Đất.

Các công nghệ mạng di động cũng được nghiên cứu để hỗ trợ kết nối cục bộ. Theo thông tin được cung cấp, tháng 9/2026, NASA đã trao hợp đồng phát triển hệ thống liên lạc 5G tích hợp Wi-Fi 6 phục vụ hoạt động trên Mặt Trăng.

Nếu các giải pháp này được triển khai thành công, phi hành gia có thể trao đổi dữ liệu với robot, theo dõi thiết bị từ xa và phối hợp những hoạt động xây dựng hoặc khai thác tài nguyên trên phạm vi rộng.

Tuy nhiên, việc thiết lập mạng liên lạc mới chỉ là một phần. Hệ thống phải chịu được bức xạ, biến động nhiệt độ, tình trạng mất điện và các điều kiện khắc nghiệt khác, đồng thời bảo đảm độ tin cậy trong những tình huống khẩn cấp.

Từ chuyến thám hiểm ngắn ngày đến cuộc sống lâu dài ngoài Trái Đất

Bảy thách thức kể trên cho thấy xây dựng căn cứ thường trực trên Mặt Trăng phức tạp hơn rất nhiều so với việc đưa một tàu vũ trụ hạ cánh thành công. Một hệ thống phát điện tiên tiến sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu thiếu thiết bị lưu trữ và phân phối năng lượng. Công nghệ khai thác nước khó phát huy hiệu quả nếu không có robot vận chuyển, xử lý và bảo trì. Nhà ở được bảo vệ tốt trước bức xạ cũng không thể vận hành an toàn nếu hệ thống hỗ trợ sự sống thường xuyên gặp sự cố.

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng không đơn thuần là phát minh từng thiết bị riêng lẻ mà còn phải kết nối chúng thành một hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng tự duy trì và sửa chữa khi cần thiết.

Các kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng theo từng giai đoạn của NASA phản ánh cách tiếp cận này. Những nhiệm vụ ban đầu tập trung thử nghiệm công nghệ, khảo sát điều kiện bề mặt và đánh giá tài nguyên. Các giai đoạn tiếp theo mới có thể mở rộng cơ sở hạ tầng và thời gian lưu trú của phi hành đoàn.

Về lâu dài, nếu con người làm chủ được các công nghệ năng lượng, tái chế, khai thác tài nguyên, robot và liên lạc trong môi trường Mặt Trăng, những thành tựu đó còn có thể phục vụ các sứ mệnh xa hơn, trong đó có tham vọng đưa con người đến sao Hỏa.

Hơn 50 năm trước, câu hỏi lớn nhất là làm thế nào để con người đặt chân lên Mặt Trăng. Ngày nay, câu hỏi khó hơn nhiều: Làm thế nào để con người có thể sống, làm việc và duy trì một cộng đồng ở đó mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào Trái Đất?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào khả năng giải quyết đồng thời cả bảy bài toán công nghệ, thay vì chỉ đạt thành công ở một vài lĩnh vực riêng lẻ.