Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

Webinar sẽ được VNPT tổ chức nhằm mang đến một diễn đàn trao đổi trực tuyến, nơi hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME có thể cập nhật thông tin, tìm hiểu các quy định cần lưu ý và trực tiếp đặt câu hỏi với chuyên gia.

Webinar có sự đồng hành của hai chuyên gia bà Vũ Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kết nối KDT và ông Đỗ Kế Công - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp, VNPT VinaPhone.

Chương trình sẽ tập trung vào những nội dung thiết thực như cách tổng hợp doanh thu đa kênh; xác định nghĩa vụ thuế theo mức doanh thu; quy định về hóa đơn điện tử và thời điểm xuất hóa đơn; điều kiện ghi nhận chi phí, chứng từ thanh toán hợp lệ; những lưu ý khi quyết toán và cách xử lý khi phát hiện sai sót trong kê khai… với sự đồng hành của hai chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, tài chính và giải pháp công nghệ. Đó là bà Vũ Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kết nối KDT, kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn thuế với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và quản trị tài chính doanh nghiệp. Và ông Đỗ Kế Công - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp, VNPT VinaPhone, người sẽ chia sẻ góc nhìn về ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh, hóa đơn và các giao dịch điện tử, góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện các quy trình thuận tiện, hiệu quả hơn.

Thông qua các tình huống thực tế, hai diễn giả sẽ giúp người tham dự hiểu rõ hơn những quy định cần lưu ý, cách chuẩn bị và rà soát hồ sơ, đồng thời giải đáp các câu hỏi phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đây cũng là cơ hội để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME tiếp cận những giải pháp công nghệ phù hợp, giảm bớt thao tác thủ công trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh nội dung tư vấn chuyên môn, người tham dự còn có cơ hội theo dõi hoạt động quay số trúng thưởng đợt 1 thuộc chương trình khuyến mại “Chuyển đổi số thông minh - Rinh quà công nghệ” do VNPT triển khai.

Chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký mới, thanh toán thành công gói cước trả phí của một hoặc nhiều dịch vụ gồm: VNPT HKD, VNPT Sổ bán hàng, VNPT CA, VNPT SmartCA, VNPT Invoice, VNPT Invoice-POS, VNPT eContract và VNPT BHXH, trong thời gian từ ngày 01/11 đến hết ngày 26/12/2026.

Thông qua webinar, VNPT mong muốn mang đến một kênh thông tin hữu ích để hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME kịp thời cập nhật chính sách, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh.