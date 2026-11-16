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Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

Anh Tuấn
Anh Tuấn
14:45 | 16/11/2026
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Để giúp khách hàng hiểu đúng quy định, chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế và hạn chế sai sót, VNPT tổ chức webinar “Kê khai thuế cuối năm: Những lưu ý quan trọng dành cho Hộ kinh doanh & Doanh nghiệp SME” vào 15h00 ngày mai, 17/11/2026 trên fanpage VNPT OneSME.
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Webinar sẽ được VNPT tổ chức nhằm mang đến một diễn đàn trao đổi trực tuyến, nơi hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME có thể cập nhật thông tin, tìm hiểu các quy định cần lưu ý và trực tiếp đặt câu hỏi với chuyên gia.

Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?
Webinar có sự đồng hành của hai chuyên gia bà Vũ Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kết nối KDT và ông Đỗ Kế Công - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp, VNPT VinaPhone.

Chương trình sẽ tập trung vào những nội dung thiết thực như cách tổng hợp doanh thu đa kênh; xác định nghĩa vụ thuế theo mức doanh thu; quy định về hóa đơn điện tử và thời điểm xuất hóa đơn; điều kiện ghi nhận chi phí, chứng từ thanh toán hợp lệ; những lưu ý khi quyết toán và cách xử lý khi phát hiện sai sót trong kê khai… với sự đồng hành của hai chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, tài chính và giải pháp công nghệ. Đó là bà Vũ Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kết nối KDT, kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn thuế với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và quản trị tài chính doanh nghiệp. Và ông Đỗ Kế Công - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp, VNPT VinaPhone, người sẽ chia sẻ góc nhìn về ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh, hóa đơn và các giao dịch điện tử, góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện các quy trình thuận tiện, hiệu quả hơn.

Thông qua các tình huống thực tế, hai diễn giả sẽ giúp người tham dự hiểu rõ hơn những quy định cần lưu ý, cách chuẩn bị và rà soát hồ sơ, đồng thời giải đáp các câu hỏi phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đây cũng là cơ hội để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME tiếp cận những giải pháp công nghệ phù hợp, giảm bớt thao tác thủ công trong quản lý hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh nội dung tư vấn chuyên môn, người tham dự còn có cơ hội theo dõi hoạt động quay số trúng thưởng đợt 1 thuộc chương trình khuyến mại “Chuyển đổi số thông minh - Rinh quà công nghệ” do VNPT triển khai.

Chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký mới, thanh toán thành công gói cước trả phí của một hoặc nhiều dịch vụ gồm: VNPT HKD, VNPT Sổ bán hàng, VNPT CA, VNPT SmartCA, VNPT Invoice, VNPT Invoice-POS, VNPT eContract và VNPT BHXH, trong thời gian từ ngày 01/11 đến hết ngày 26/12/2026.

Thông qua webinar, VNPT mong muốn mang đến một kênh thông tin hữu ích để hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME kịp thời cập nhật chính sách, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh.

Thông tin tham dự webinar

Chủ đề: Kê khai thuế cuối năm: Những lưu ý quan trọng dành cho Hộ kinh doanh & Doanh nghiệp SME.

Thời gian: 15h00 – 16h00, thứ Ba, ngày 17/11/2026.

Hình thức: Livestream trực tuyến trên fanpage VNPT OneSME:

https://www.facebook.com/OneSMEShop.

Đối tượng: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đăng ký câu hỏi gửi chuyên gia: https://my.vnpt.com.vn/adv/kkt (trước 10h ngày 17/11/2026).
VNPT Webinar Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME Kê khai thuế cuối năm

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 17:00
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SBJ 12000000 12000000 13950000
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Cập nhật: 16/11/2026 17:00

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