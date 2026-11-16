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SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

Đình Tưởng
Đình Tưởng
10:04 | 16/11/2026
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Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức ra mắt thẻ tín dụng SeABank VISA FlexCard với thông điệp “Chi theo gu - Hoàn tiền theo ý”. Sản phẩm cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục chi tiêu được hoàn tiền theo nhu cầu cá nhân, với tỷ lệ hoàn tối đa 15% và tổng giá trị hoàn tiền lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng.
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Cá nhân hóa ưu đãi theo nhu cầu chi tiêu

Trước sự đa dạng trong thói quen tiêu dùng và nhu cầu quản lý tài chính cá nhân, SeABank phát triển dòng thẻ SeABank VISA FlexCard theo hướng tăng tính chủ động cho chủ thẻ trong lựa chọn và sử dụng ưu đãi. Theo đó, khách hàng được chọn tối đa 3 trong 6 danh mục hoàn tiền và có thể thay đổi lựa chọn hằng tháng theo kỳ sao kê, phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế.

Các danh mục ưu đãi bao gồm Mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị, Mua sắm trên TikTok Shop và online, Ăn uống, Giáo dục, Du lịch và Bảo hiểm, giúp chủ thẻ linh hoạt phân bổ chi tiêu theo từng giai đoạn và ưu tiên cá nhân. Thay vì áp dụng một cơ chế hoàn tiền cố định, SeABank VISA FlexCard cho phép khách hàng chủ động lựa chọn nhóm chi tiêu phù hợp với mình.

The Visa Flexcard cho phép khách hàng chủ động lựa chọn mục chi tiêu cho phep khach hang chu dong lua chon danh muc chi tieu duoc hoan tien
The Visa Flexcard cho phép khách hàng chủ động lựa chọn danh mục chi tiêu được hoàn tiền.

Về tỷ lệ ưu đãi, chủ thẻ được hoàn tiền lên đến 15% khi chi tiêu tại cửa hàng tiện lợi và siêu thị, 10% tại TikTok Shop và 8% đối với các khoản chi thuộc danh mục ăn uống, giáo dục, du lịch và bảo hiểm. Tổng số tiền hoàn đạt tối đa 1 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh cơ chế hoàn tiền linh hoạt, SeABank VISA FlexCard được tích hợp trên nền tảng ngân hàng số SeAMobile, hỗ trợ khách hàng đăng ký mở thẻ trực tuyến với quy trình phê duyệt tự động và sử dụng thẻ kỹ thuật số ngay sau khi được phê duỵệt mà không cần tấm thẻ vật lý. Sản phẩm cũng áp dụng thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% và miễn phí chuyển đổi trả góp tại nhiều đối tác của SeABank.

Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mở thẻ

Hoàn phí thường niên năm đầu khi mở thẻ và chi tiêu đủ điều kiện.
Hoàn phí thường niên năm đầu khi mở thẻ và chi tiêu đủ điều kiện.

Nhân dịp ra mắt thẻ VISA FlexCard, SeABank triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký và sử dụng thẻ theo điều kiện quy định.

Cụ thể, khách hàng mở thẻ mới được hoàn phí thường niên năm đầu nếu thực hiện tối thiểu 2 giao dịch với tổng giá trị từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công. Ngoài ra, những chủ thẻ đầu tiên thực hiện tối thiểu 2 giao dịch với tổng giá trị từ 2 triệu đồng sẽ nhận e-voucher SeABank trị giá 300.000 đồng. Voucher được sử dụng trên ứng dụng SeAMobile như thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại.

Đặc biệt, chủ thẻ SeABank VISA FlexCard còn có cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn với các giải thưởng gồm điện thoại iPhone 18 Pro Max 256GB và iPhone 18 Duo 256GB.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc SeABank cho biết: “Quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ của SeABank luôn xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng. Thẻ SeABank VISA FlexCard ra đời với sứ mệnh mang lại những lợi ích thiết thực trong từng giao dịch và trải nghiệm thanh toán số hiện đại. Trên nền tảng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tài chính vì sự hài lòng và tương lai thịnh vượng của khách hàng”.

Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn được ra mắt
Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn được được triển khai nhân dịp ra mắt thẻ.

Việc ra mắt thẻ SeABank VISA FlexCard tiếp tục bổ sung lựa chọn cho khách hàng trong danh mục thẻ tín dụng được SeABank phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu phong phú của khách hàng. Hiện ngân hàng có các sản phẩm thẻ tín dụng nổi bật như Thẻ BRG Golf dành cho khách hàng đam mê golf, Thẻ SeATravel mang lại ưu đãi du lịch kết hợp nghỉ dưỡng 5 sao, Thẻ SeALady Cashback với các ưu đãi liên quan đến sức khỏe, làm đẹp và mang ý nghĩa nhân văn, Thẻ SeA-Easy tập trung vào mua sắm trực tuyến…

Với cơ chế lựa chọn danh mục hoàn tiền theo nhu cầu, SeABank VISA FlexCard góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái thẻ tín dụng của SeABank, đồng thời hướng đến trải nghiệm thanh toán linh hoạt và phù hợp hơn với thói quen chi tiêu của khách hàng trong môi trường số.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
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Cập nhật: 16/11/2026 11:00

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IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

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AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

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Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

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Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

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Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

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25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

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Đắk Lắk khởi công nhà máy điện gió công suất 15 MW

Đắk Lắk khởi công nhà máy điện gió công suất 15 MW

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EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

Ngày 12/12 trở thành dấu mốc mới của thương mại điện tử Việt Nam

Ngày 12/12 trở thành dấu mốc mới của thương mại điện tử Việt Nam

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HANOISME thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Hà Nội và Huế

HANOISME thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Hà Nội và Huế

LangChain huy động 300 triệu USD để mở rộng nền tảng tác tử AI

LangChain huy động 300 triệu USD để mở rộng nền tảng tác tử AI

Lợi nhuận quý III của Điện lực TKV âm 162 tỷ dù doanh thu tăng 216 tỷ

Lợi nhuận quý III của Điện lực TKV âm 162 tỷ dù doanh thu tăng 216 tỷ

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

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Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

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Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

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Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game