Chuyển đổi số
Giáo dục số

Trường THPT Cổ Loa đứng thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi

Gia Hân
Gia Hân
12:39 | 15/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Với 34 giải học sinh giỏi cấp thành phố trong năm học 2025-2026, Trường THPT Cổ Loa tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.
Hành trình 20 năm phát triển mô hình giáo dục chất lượng toàn diện Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Học viện Tài chính MEDLATEC Group Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 14/11, Trường THPT Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự buổi lễ có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Trường THPT Cổ Loa xếp thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi
Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Cổ Loa. Ảnh: Mai Khôi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Cổ Loa Lê Văn Chung cho biết, thành lập năm 1966 với tên gọi ban đầu là Trường cấp 3 Đông Anh A, nhà trường khởi đầu với 7 lớp, 216 học sinh và 16 cán bộ, giáo viên. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những năm tháng chiến tranh, các thế hệ thầy và trò vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, duy trì hoạt động dạy và học.

Sau 6 thập kỷ, quy mô và chất lượng giáo dục của trường từng bước được nâng lên. Hiện nhà trường có 47 lớp với 2.125 học sinh. Đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 12 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Đến nay, 60 lượt cán bộ, giáo viên được nhận bằng khen, giấy khen các cấp và 130 lượt đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng với 191 giải học sinh giỏi cấp thành phố. Riêng năm học 2025-2026, học sinh Trường THPT Cổ Loa giành 34 giải, trong đó có 4 giải Nhất, xếp thứ 8 toàn thành phố về thành tích học sinh giỏi.

Trường THPT Cổ Loa xếp thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi
Lãnh đạo Trường THPT Cổ Loa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Khôi.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại. Công trình trường học mới có diện tích 23.178m², đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, được đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, góp phần cải thiện điều kiện giảng dạy và học tập.

Với những thành tích đạt được trong giai đoạn 2020-2021 đến 2024-2025, Trường THPT Cổ Loa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì theo Quyết định số 1283/QĐ-CTN ngày 7/8/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Cổ Loa đạt được trong 60 năm qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản trị, phương pháp dạy và học; chú trọng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, lý tưởng, lòng yêu nước và kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giảng dạy; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn và hạnh phúc.

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường phối hợp giữa địa phương và nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dịp kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Cổ Loa. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho Thủ đô.

Huân chương Lao động hạng Nhì Trường THPT Cổ Loa

Bài liên quan

Xây dựng Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành một cơ sở nghiên cứu uy tín trong khu vực

Xây dựng Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành một cơ sở nghiên cứu uy tín trong khu vực

Trường Đại học Luật, ĐHQGHN kỷ niệm 50 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Luật, ĐHQGHN kỷ niệm 50 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Học viện Tài chính

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Học viện Tài chính

Hành trình 20 năm phát triển mô hình giáo dục chất lượng toàn diện

Hành trình 20 năm phát triển mô hình giáo dục chất lượng toàn diện

Có thể bạn quan tâm

Từ lá cờ vinh quang đến kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET

Từ lá cờ vinh quang đến kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET

Giáo dục số
Sắc đỏ của lá cờ truyền thống hòa cùng niềm tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phía sau dấu mốc vinh quang ấy là hành trình ba thập kỷ bền bỉ xây dựng, đào tạo những thế hệ kỹ sư, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển công nghệ đất nước.
Sáp nhập Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Sáp nhập Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Giáo dục số
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 12/11/2026.
Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Giáo dục số
Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học, đáng chú ý là việc giảm mạnh các phương thức xét tuyển và bỏ hẳn cộng điểm từ năm 2028.
Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Giáo dục số
Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn đang được thúc đẩy thông qua liên kết đại học, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái công nghệ chiến lược.
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Game news
Cuộc thi lập trình game thuộc Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026 mở cơ hội cho học sinh THPT, sinh viên ICT phát triển sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
33°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
25°C
Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 38°C
mây rải rác
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
22°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
18°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Khánh Hòa

31°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
27°C
Nghệ An

30°C

Cảm giác: 31°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
19°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
30°C
Quảng Bình

30°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
14°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 15/11/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 15/11/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 15/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16890 17160 17739
CAD 17498 17771 18389
CHF 30023 30397 31042
CNY 0 3813 3910
EUR 27729 27943 29028
GBP 33201 33587 34525
HKD 0 3148 3351
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13900 14484
SGD 19436 19716 20290
THB 674 737 791
USD (1,2) 25467 0 0
USD (5,10,20) 25504 0 0
USD (50,100) 25531 25545 25915
Cập nhật: 15/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,540 25,540 25,920
USD(1-2-5) 24,519 - -
USD(10-20) 24,519 - -
EUR 27,892 27,914 29,287
JPY 156.48 156.76 166.27
GBP 33,437 33,528 34,694
AUD 17,156 17,218 17,874
CAD 17,705 17,762 18,421
CHF 30,366 30,460 31,362
SGD 19,568 19,629 20,410
CNY - 3,783 3,928
HKD 3,212 3,222 3,358
KRW 17.75 18.51 20.14
THB 723.79 732.73 784.43
NZD 13,930 14,059 14,476
SEK - 2,520 2,609
DKK - 3,741 3,874
NOK - 2,646 2,741
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,881.05 - 6,640.68
TWD 706.58 - 856.15
SAR - 6,737.66 7,098.31
KWD - 81,112 86,323
AED - 6,751 7,276
Cập nhật: 15/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,480 25,510 25,890
EUR 27,852 27,992 29,226
GBP 33,385 33,553 34,588
HKD 3,202 3,221 3,340
CHF 30,197 30,349 31,296
JPY 155.99 157.57 165.55
AUD 17,094 17,215 17,810
SGD 19,525 19,702 20,299
THB 728 743 779
CAD 17,656 17,780 18,378
NZD 13,992 14,549
KRW 18.55 20.53
Cập nhật: 15/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25550 25550 25910
AUD 17136 17236 18161
CAD 17693 17793 18805
CHF 30333 30363 31944
CNY 3797.1 3822.1 3957.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27997 28027 29760
GBP 33543 33593 35364
HKD 0 3300 0
JPY 157.43 157.93 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14047 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19604 19734 20465
THB 0 705.6 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13800000
SBJ 12000000 12000000 13800000
Cập nhật: 15/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,870
USD20 25,385 25,535 25,870
USD1 24,356 25,535 25,870
AUD 17,004 17,204 18,394
EUR 27,712 27,862 29,571
CAD 17,573 17,723 19,053
SGD 19,612 19,812 20,404
JPY 157.71 159.21 165.01
GBP 33,360 33,560 34,666
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,773 0
THB 0 739 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/11/2026 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Nam Minh sôi nổi Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục năm 2026

Nam Minh sôi nổi Tuần lễ Văn hóa, Giáo dục năm 2026

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Tăng cưởng bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

Tăng cưởng bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Tìm giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

Tìm giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

Xã thương mại điện tử và hướng đi để người dân bán hàng lâu dài

Xã thương mại điện tử và hướng đi để người dân bán hàng lâu dài

Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh

Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Nợ xấu HDBank tăng 85% có kéo lùi lợi nhuận 9 tháng?

Nợ xấu HDBank tăng 85% có kéo lùi lợi nhuận 9 tháng?

TP.HCM mở cơ chế đồng đầu tư tới 100 triệu USD cho startup

TP.HCM mở cơ chế đồng đầu tư tới 100 triệu USD cho startup

MB dự kiến dành 2.568 tỷ đồng đầu tư công nghệ từ chào bán riêng lẻ

MB dự kiến dành 2.568 tỷ đồng đầu tư công nghệ từ chào bán riêng lẻ

PV Power lãi gấp đôi trong quý III vì sao dòng tiền vẫn giảm?

PV Power lãi gấp đôi trong quý III vì sao dòng tiền vẫn giảm?

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game