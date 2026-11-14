TP.HCM mở cơ chế đồng đầu tư tới 100 triệu USD cho startup

Ngày 12/11/2026, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố thỏa thuận hợp tác khung với Touchstone Partners và Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF), hướng tới triển khai chương trình đồng đầu tư theo cơ chế đối ứng 1:1. Chương trình có thời hạn hợp tác 5 năm, với tổng quy mô vốn đầu tư tiềm năng lên tới 100 triệu USD.

Theo cơ chế dự kiến, Touchstone Partners và HCM VIF có thể đóng góp mỗi bên tối đa 50 triệu USD để đầu tư vào những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí lựa chọn. Đây được xem là bước đi nhằm kết nối nguồn vốn trong nước với mạng lưới đầu tư quốc tế, tạo thêm kênh huy động tài chính cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, Touchstone Partners đóng góp kinh nghiệm đầu tư, năng lực thẩm định và mạng lưới đối tác quốc tế, trong khi HCM VIF cung cấp nguồn vốn đối ứng trong nước. VIFC-HCMC giữ vai trò điều phối, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chương trình thí điểm và chính sách liên quan theo quy định.

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) công bố thỏa thuận hợp tác khung với Touchstone Partners và Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TPHCM. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, HCM VIF được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, kết hợp nguồn lực nhà nước và khu vực tư nhân. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách TP.HCM tham gia 40%, còn các cổ đông tư nhân đóng góp 60%. Việc kết hợp hai nguồn lực được kỳ vọng tạo điều kiện để thành phố thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ có tiềm năng tăng trưởng nhưng thường đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian nghiên cứu dài và mức độ rủi ro cao.

Chương trình hướng tới các doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lõi, công nghệ sâu, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, giải pháp chuyển đổi xanh và những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, xã hội, môi trường bền vững.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao không chỉ cần ý tưởng sáng tạo mà còn cần nguồn vốn, năng lực triển khai và cơ hội mở rộng thị trường. Vì vậy, việc kết nối các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ.

Về phía Touchstone Partners, bà Ngô Thùy Ngọc Tú, Giám đốc công ty, đánh giá mô hình kết hợp nguồn vốn trong nước và quốc tế có thể giúp các bên cùng quản lý rủi ro, đồng thời thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào những doanh nghiệp có triển vọng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, con số 100 triệu USD hiện là quy mô đầu tư tiềm năng theo thỏa thuận khung, không đồng nghĩa toàn bộ số vốn đã được huy động hoặc giải ngân. Việc lựa chọn doanh nghiệp, thẩm định dự án và quyết định đầu tư vẫn phải tuân thủ những điều kiện và thỏa thuận cụ thể giữa các bên.

Với cộng đồng khởi nghiệp, vấn đề đáng quan tâm tiếp theo là tiêu chí tiếp cận nguồn vốn đối ứng, quy trình xét duyệt dự án và cơ chế phân chia rủi ro. Đây sẽ là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa thỏa thuận hợp tác thành dòng vốn thực tế, hỗ trợ startup phát triển sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh.