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TP.HCM mở cơ chế đồng đầu tư tới 100 triệu USD cho startup

Đình Tưởng
Đình Tưởng
16:00 | 14/11/2026
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TP.HCM công bố chương trình đồng đầu tư đối ứng 1:1, quy mô dự kiến lên tới 100 triệu USD trong 5 năm, nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
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Ngày 12/11/2026, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố thỏa thuận hợp tác khung với Touchstone Partners và Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF), hướng tới triển khai chương trình đồng đầu tư theo cơ chế đối ứng 1:1. Chương trình có thời hạn hợp tác 5 năm, với tổng quy mô vốn đầu tư tiềm năng lên tới 100 triệu USD.

Theo cơ chế dự kiến, Touchstone Partners và HCM VIF có thể đóng góp mỗi bên tối đa 50 triệu USD để đầu tư vào những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí lựa chọn. Đây được xem là bước đi nhằm kết nối nguồn vốn trong nước với mạng lưới đầu tư quốc tế, tạo thêm kênh huy động tài chính cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, Touchstone Partners đóng góp kinh nghiệm đầu tư, năng lực thẩm định và mạng lưới đối tác quốc tế, trong khi HCM VIF cung cấp nguồn vốn đối ứng trong nước. VIFC-HCMC giữ vai trò điều phối, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chương trình thí điểm và chính sách liên quan theo quy định.

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) công bố thỏa thuận hợp tác khung với Touchstone Partners và Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TPHCM. Ảnh: BTC
Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) công bố thỏa thuận hợp tác khung với Touchstone Partners và Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TPHCM. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, HCM VIF được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, kết hợp nguồn lực nhà nước và khu vực tư nhân. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách TP.HCM tham gia 40%, còn các cổ đông tư nhân đóng góp 60%. Việc kết hợp hai nguồn lực được kỳ vọng tạo điều kiện để thành phố thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ có tiềm năng tăng trưởng nhưng thường đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian nghiên cứu dài và mức độ rủi ro cao.

Chương trình hướng tới các doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lõi, công nghệ sâu, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, giải pháp chuyển đổi xanh và những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, xã hội, môi trường bền vững.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao không chỉ cần ý tưởng sáng tạo mà còn cần nguồn vốn, năng lực triển khai và cơ hội mở rộng thị trường. Vì vậy, việc kết nối các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ.

Về phía Touchstone Partners, bà Ngô Thùy Ngọc Tú, Giám đốc công ty, đánh giá mô hình kết hợp nguồn vốn trong nước và quốc tế có thể giúp các bên cùng quản lý rủi ro, đồng thời thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào những doanh nghiệp có triển vọng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, con số 100 triệu USD hiện là quy mô đầu tư tiềm năng theo thỏa thuận khung, không đồng nghĩa toàn bộ số vốn đã được huy động hoặc giải ngân. Việc lựa chọn doanh nghiệp, thẩm định dự án và quyết định đầu tư vẫn phải tuân thủ những điều kiện và thỏa thuận cụ thể giữa các bên.

Với cộng đồng khởi nghiệp, vấn đề đáng quan tâm tiếp theo là tiêu chí tiếp cận nguồn vốn đối ứng, quy trình xét duyệt dự án và cơ chế phân chia rủi ro. Đây sẽ là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa thỏa thuận hợp tác thành dòng vốn thực tế, hỗ trợ startup phát triển sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh.

TP.HCM quỹ đầu tư mạo hiểm đồng đầu tư 100 triệu USD startup Việt Nam Touchstone Partners HCM VIF VIFC-HCMC đầu tư khởi nghiệp vốn đối ứng 1:1

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Hà Nội - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Miền Tây - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Cập nhật: 14/11/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
Trang sức 99.9 13,010 ▼50K 13,610 ▼50K
Trang sức 99.99 13,020 ▼50K 13,620 ▼50K
Vàng 99.9 12,550 ▼50K
Vàng 99.99 12,700 ▼50K
Cập nhật: 14/11/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1210K 13,752 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1210K 13,753 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 ▼5K 1,373 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 ▼5K 1,374 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 ▼5K 1,363 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 ▼115651K 13,495 ▼121951K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 ▲83289K 102,385 ▲92109K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 ▼340K 92,843 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 ▼305K 83,301 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 ▼291K 79,621 ▼291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 ▼208K 56,993 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
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Cập nhật: 14/11/2026 16:45

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