Agile Robots huy động 500 triệu USD, được định giá 8,5 tỷ USD

Ngày 12/11/2026, Agile Robots SE, doanh nghiệp công nghệ robot có trụ sở tại Munich (Đức), công bố hoàn tất vòng huy động vốn Series F trị giá 500 triệu USD, đưa mức định giá công ty lên 8,5 tỷ USD. Thương vụ nâng tổng số vốn doanh nghiệp huy động được kể từ khi thành lập lên 2 tỷ USD, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Vòng gọi vốn do SoftBank Group dẫn dắt, với sự tham gia của NVIDIA, Hitachi Group, bao gồm Hitachi và Hitachi Ventures, T.Capital cùng một số nhà đầu tư khác. Sự góp mặt của những tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn và công nghiệp cho thấy sức hút của các giải pháp robot thông minh phục vụ sản xuất.

Agile Robots cho biết nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, tăng cường hiện diện tại thị trường Mỹ và nâng cao năng lực sản xuất tại Đức. Doanh nghiệp đồng thời đẩy nhanh phát triển các ứng dụng robot mới, hướng tới những ngành có nhu cầu tự động hóa cao như ô tô, điện tử, logistics và chế tạo công nghiệp.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Agile Robots, Zhaopeng Chen, bên cạnh mẫu robot hình người do doanh nghiệp phát triển.

Đầu năm 2026, Agile Robots đã đưa vào hoạt động một cơ sở sản xuất tại Fürstenfeldbruck, gần Munich. Nhà máy được thiết kế với công suất tối đa 10.000 robot hình người sử dụng chân hoặc bánh xe mỗi năm. Tuy nhiên, đây mới là năng lực sản xuất theo thiết kế, không đồng nghĩa doanh nghiệp đã đạt sản lượng hoặc doanh số tương ứng.

Được thành lập năm 2018 từ một nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR), Agile Robots tập trung phát triển robot hình người, robot di động, cánh tay robot và các hệ thống điều khiển tích hợp AI. Công nghệ của doanh nghiệp hướng tới những công việc đòi hỏi khả năng thao tác linh hoạt, nhận biết môi trường và thích ứng với các tình huống trong sản xuất.

Theo số liệu tự công bố, Agile Robots đã triển khai hơn 20.000 giải pháp robot công nghiệp trên toàn cầu. Doanh nghiệp hiện có hơn 3.500 nhân sự, trong đó hơn 2.000 chuyên gia nghiên cứu và phát triển, cùng hơn 650 bằng sáng chế được công bố. Đáng chú ý, con số 20.000 giải pháp đã triển khai bao gồm nhiều loại hệ thống tự động hóa, không phải toàn bộ là robot hình người.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Zhaopeng Chen nhận định AI vật lý, tức công nghệ kết hợp trí tuệ nhân tạo với khả năng hoạt động trong thế giới thực, sẽ tạo ra những thay đổi lớn đối với sản xuất và vận hành công nghiệp. Khoản đầu tư mới được kỳ vọng giúp Agile Robots đưa các công nghệ này từ nghiên cứu vào ứng dụng thực tế trên quy mô lớn hơn.

Thương vụ cũng phản ánh xu hướng dòng vốn quốc tế hướng tới những doanh nghiệp có khả năng kết hợp AI với thiết bị công nghiệp. Đối với các nhà sản xuất điện tử tại Việt Nam, sự phát triển của robot thông minh mở ra thêm lựa chọn tự động hóa. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư cần được đánh giá dựa trên chi phí triển khai, năng suất thực tế, khả năng tích hợp dây chuyền và thời gian hoàn vốn, thay vì chỉ dựa vào mức độ hiện đại của công nghệ.