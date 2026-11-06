Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

Ngày 4/11/2026, Ủy ban châu Âu (EC) công bố chính thức ra mắt European Chip Design Platform, nền tảng thiết kế chip nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp bán dẫn tại châu Âu. Sáng kiến thuộc khuôn khổ Đạo luật Chip châu Âu (EU Chips Act), với tổng quy mô đầu tư dự kiến huy động 525 triệu euro.

Theo EC, nền tảng được xây dựng nhằm giải quyết những rào cản lớn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là chi phí phần mềm thiết kế, dịch vụ kỹ thuật, quyền sử dụng tài sản trí tuệ và khả năng tiếp cận cơ sở chế tạo chip.

Thông qua European Chip Design Platform, doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), thư viện khối sở hữu trí tuệ (IP), dịch vụ hỗ trợ thiết kế và năng lực sản xuất bán dẫn. Đây là những nguồn lực đòi hỏi chi phí lớn mà nhiều startup khó tự đầu tư trong giai đoạn đầu.

Về tài chính, theo thông cáo đầy đủ của EC, trong tổng số 525 triệu euro, khoảng 440 triệu euro được dành cho các khoản tài trợ từ EU và các quốc gia thành viên. Khoảng 85 triệu euro còn lại phục vụ xây dựng hạ tầng nền tảng điện toán đám mây, vận hành dịch vụ hỗ trợ và phát triển công cụ thiết kế chip mã nguồn mở.

Liên minh châu Âu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thiết kế và sản xuất chip bán dẫn. Ảnh: Chips Joint Undertaking.

Đáng chú ý, chương trình cho phép startup giai đoạn đầu đăng ký khoản hỗ trợ tối đa 100.000 euro để phát triển và thử nghiệm nguyên mẫu. Những doanh nghiệp đã đạt mức độ trưởng thành cao hơn có thể tiếp cận khoản tài trợ lên tới 16 triệu euro, nhằm đáp ứng chi phí phát triển chip hướng tới thương mại hóa.

Tuy nhiên, trang giới thiệu chương trình của EC hiện ghi mức đầu tư công huy động là 500 triệu euro, trong khi thông cáo ngày 4/11 công bố tổng quy mô 525 triệu euro. Hai tài liệu chưa giải thích trực tiếp sự khác biệt giữa các con số này. Khoản 525 triệu euro là quy mô huy động được công bố, không đồng nghĩa toàn bộ nguồn vốn đã giải ngân.

Theo đánh giá của EC, các công ty thiết kế chip châu Âu hiện chiếm chưa tới 1% doanh thu toàn cầu trong phân khúc thiết kế bán dẫn không sở hữu nhà máy. Điều này đặt ra thách thức đối với tham vọng tăng cường năng lực tự chủ công nghệ của khu vực.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ, nhấn mạnh việc hỗ trợ startup và doanh nghiệp nhỏ vượt qua rào cản công nghệ, từng bước chuyển các ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm chip thực tế.

Sáng kiến của EU cũng gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Bên cạnh đầu tư nhà máy và đào tạo nhân lực, các cơ chế chia sẻ phần mềm thiết kế, hỗ trợ chi phí chế tạo mẫu và kết nối doanh nghiệp với cơ sở sản xuất có thể giúp startup bán dẫn giảm chi phí gia nhập thị trường.