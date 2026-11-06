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Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

Đình Tưởng
Đình Tưởng
08:36 | 06/11/2026
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Liên minh châu Âu (EU) ra mắt nền tảng thiết kế chip với quy mô huy động 525 triệu euro, hỗ trợ startup tiếp cận công nghệ và phát triển sản phẩm bán dẫn.
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Ngày 4/11/2026, Ủy ban châu Âu (EC) công bố chính thức ra mắt European Chip Design Platform, nền tảng thiết kế chip nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp bán dẫn tại châu Âu. Sáng kiến thuộc khuôn khổ Đạo luật Chip châu Âu (EU Chips Act), với tổng quy mô đầu tư dự kiến huy động 525 triệu euro.

Theo EC, nền tảng được xây dựng nhằm giải quyết những rào cản lớn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là chi phí phần mềm thiết kế, dịch vụ kỹ thuật, quyền sử dụng tài sản trí tuệ và khả năng tiếp cận cơ sở chế tạo chip.

Thông qua European Chip Design Platform, doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), thư viện khối sở hữu trí tuệ (IP), dịch vụ hỗ trợ thiết kế và năng lực sản xuất bán dẫn. Đây là những nguồn lực đòi hỏi chi phí lớn mà nhiều startup khó tự đầu tư trong giai đoạn đầu.

Về tài chính, theo thông cáo đầy đủ của EC, trong tổng số 525 triệu euro, khoảng 440 triệu euro được dành cho các khoản tài trợ từ EU và các quốc gia thành viên. Khoảng 85 triệu euro còn lại phục vụ xây dựng hạ tầng nền tảng điện toán đám mây, vận hành dịch vụ hỗ trợ và phát triển công cụ thiết kế chip mã nguồn mở.

Liên minh châu Âu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thiết kế và sản xuất chip bán dẫn. Ảnh: Chips Joint Undertaking.
Liên minh châu Âu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thiết kế và sản xuất chip bán dẫn. Ảnh: Chips Joint Undertaking.

Đáng chú ý, chương trình cho phép startup giai đoạn đầu đăng ký khoản hỗ trợ tối đa 100.000 euro để phát triển và thử nghiệm nguyên mẫu. Những doanh nghiệp đã đạt mức độ trưởng thành cao hơn có thể tiếp cận khoản tài trợ lên tới 16 triệu euro, nhằm đáp ứng chi phí phát triển chip hướng tới thương mại hóa.

Tuy nhiên, trang giới thiệu chương trình của EC hiện ghi mức đầu tư công huy động là 500 triệu euro, trong khi thông cáo ngày 4/11 công bố tổng quy mô 525 triệu euro. Hai tài liệu chưa giải thích trực tiếp sự khác biệt giữa các con số này. Khoản 525 triệu euro là quy mô huy động được công bố, không đồng nghĩa toàn bộ nguồn vốn đã giải ngân.

Theo đánh giá của EC, các công ty thiết kế chip châu Âu hiện chiếm chưa tới 1% doanh thu toàn cầu trong phân khúc thiết kế bán dẫn không sở hữu nhà máy. Điều này đặt ra thách thức đối với tham vọng tăng cường năng lực tự chủ công nghệ của khu vực.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ, nhấn mạnh việc hỗ trợ startup và doanh nghiệp nhỏ vượt qua rào cản công nghệ, từng bước chuyển các ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm chip thực tế.

Sáng kiến của EU cũng gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Bên cạnh đầu tư nhà máy và đào tạo nhân lực, các cơ chế chia sẻ phần mềm thiết kế, hỗ trợ chi phí chế tạo mẫu và kết nối doanh nghiệp với cơ sở sản xuất có thể giúp startup bán dẫn giảm chi phí gia nhập thị trường.

EU European Chip Design Platform thiết kế chip chip bán dẫn startup bán dẫn 525 triệu euro Đạo luật Chip châu Âu Công nghệ bán dẫn khởi nghiệp công nghệ Ủy ban châu Âu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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XAU 13,798,000 0 14,102,000
CNY 0 3,759 0
THB 0 748 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/11/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Cục Thuế nghiêm cấm ép người dân từ bỏ tiền thuế nộp thừa

Cục Thuế nghiêm cấm ép người dân từ bỏ tiền thuế nộp thừa

Cần cơ sở dữ liệu quốc gia để truy dấu rượu, bia trôi nổi

Cần cơ sở dữ liệu quốc gia để truy dấu rượu, bia trôi nổi

Điện tử tiêu dùng

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Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

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Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

SpaceX chọn Qualcomm làm hạ tầng mạng 5G Starlink toàn nước Mỹ

SpaceX chọn Qualcomm làm hạ tầng mạng 5G Starlink toàn nước Mỹ

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Thanh Hóa tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án điện mặt trời 160 MW

Thanh Hóa tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho dự án điện mặt trời 160 MW

Trường THCS Kim Liên, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Trường THCS Kim Liên, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Người dân có thể đặt lịch khám trực tuyến qua Smart Hải Phòng

Người dân có thể đặt lịch khám trực tuyến qua Smart Hải Phòng

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

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Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Xe và phương tiện

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Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ 'nhàm chán'

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

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BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports

SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports