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EVN 'siết' kiểm tra liên động lưới điện

Đình Tưởng
Đình Tưởng
08:29 | 06/11/2026
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EVN yêu cầu rà soát hệ thống liên động tại các trạm biến áp, tăng cường giám sát và làm rõ trách nhiệm thao tác xa trên lưới điện 220 kV, 500 kV.
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Ngày 5/11/2026, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải trong 10 tháng đầu năm 2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPT rà soát toàn diện công tác quản lý kỹ thuật, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố, đặc biệt là những rủi ro phát sinh từ thao tác của con người.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra thực tế hệ thống liên động tại các trạm biến áp, đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo trước đó và khắc phục những vị trí chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Hệ thống liên động có chức năng kiểm soát trình tự thao tác thiết bị điện, ngăn chặn những thao tác không phù hợp với điều kiện vận hành. Đây là một trong những lớp bảo vệ quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ đóng, cắt thiết bị sai trình tự, ảnh hưởng đến an toàn của con người và hệ thống điện.

EVN yêu cầu bảo đảm các hệ thống này hoạt động đúng chức năng, đồng thời cập nhật hệ thống phiếu thao tác mẫu phù hợp với sơ đồ kết dây và trạng thái vận hành thực tế tại từng trạm biến áp.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì buổi làm việc với EVNNPT về công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải trong 10 tháng của năm 2026. Ảnh EVN
Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì buổi làm việc với EVNNPT về công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải trong 10 tháng của năm 2026. Ảnh EVN

Đối với những trạm biến áp quan trọng, có sơ đồ vận hành phức tạp, EVNNPT được giao nghiên cứu áp dụng các công cụ hỗ trợ kiểm soát thao tác trên cơ sở đánh giá hiệu quả và tính phù hợp.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, EVN yêu cầu tăng cường giám sát việc tuân thủ quy trình thông qua dữ liệu camera và hồ sơ thao tác. Việc kiểm tra phải xác định rõ vai trò của người thực hiện, người giám sát và các cấp quản lý liên quan.

Công tác đào tạo, bồi huấn và sát hạch nhân viên vận hành cũng cần được thực hiện thường xuyên, gắn với đặc điểm thiết bị tại từng trạm.

Đáng chú ý, EVNNPT được yêu cầu phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) rà soát quy trình ra lệnh, nhận lệnh và nhắc lại lệnh thao tác. Hai đơn vị phải thống nhất phạm vi, trách nhiệm trong hoạt động thao tác xa tại các trạm biến áp 220 kV và 500 kV.

Theo báo cáo của EVNNPT, sản lượng điện truyền tải trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 239,23 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 86,52% kế hoạch năm.

Lưới điện truyền tải cơ bản vận hành ổn định, số thiết bị và thời gian vận hành đầy tải, quá tải giảm so với năm 2025. EVNNPT cũng cho biết đã đạt các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện do EVN giao.

Qua phân tích tình hình vận hành, EVNNPT xác định sét là nguyên nhân chính gây sự cố đường dây. Đối với một số vụ việc liên quan đến công tác và thao tác, đơn vị đã tiến hành phân tích nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm và tăng cường giám sát.

EVN yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình điều tra sự cố, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, thông tin công bố ngày 5/11 chưa nêu số lượng cụ thể các vụ thao tác sai, mức độ thiệt hại hoặc số vị trí có hệ thống liên động chưa đáp ứng yêu cầu. Các nội dung kiểm tra và khắc phục hiện vẫn là nhiệm vụ EVN giao EVNNPT tiếp tục thực hiện.

EVN EVNNPT hệ thống liên động an toàn vận hành lưới điện thao tác nhầm trạm biến áp 220 kV trạm biến áp 500 kV lưới điện truyền tải thao tác xa phòng ngừa sự cố điện

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14°C
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14°C
Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 38°C
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28°C
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31°C
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21°C
Hà Giang

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21°C
Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00

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New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Cục Thuế nghiêm cấm ép người dân từ bỏ tiền thuế nộp thừa

Cục Thuế nghiêm cấm ép người dân từ bỏ tiền thuế nộp thừa

Cần cơ sở dữ liệu quốc gia để truy dấu rượu, bia trôi nổi

Cần cơ sở dữ liệu quốc gia để truy dấu rượu, bia trôi nổi

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Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

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Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

SpaceX chọn Qualcomm làm hạ tầng mạng 5G Starlink toàn nước Mỹ

SpaceX chọn Qualcomm làm hạ tầng mạng 5G Starlink toàn nước Mỹ

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Sàn tài sản mã hóa phải công khai sổ lệnh, báo cáo giao dịch hằng ngày

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

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Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

Châu Âu ra mắt nền tảng thiết kế chip cho startup bán dẫn

IDC đào tạo CAD/CAM tại 5 xưởng cơ khí doanh nghiệp

IDC đào tạo CAD/CAM tại 5 xưởng cơ khí doanh nghiệp

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng quý III, tăng 37,5% so với cùng kỳ

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng quý III, tăng 37,5% so với cùng kỳ

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Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ 'nhàm chán'

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

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Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports

SEA Games 34 công bố 13 nội dung thi đấu Esports