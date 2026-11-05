Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Tham dự EICMA 2026, Tập đoàn Piaggio tiếp tục khẳng định vị thế nhà sản xuất xe hai bánh hàng đầu thế giới với sự góp mặt đầy đủ của dàn thương hiệu biểu tượng: Piaggio, Vespa, Aprilia, và Moto Guzzi. Tại đây Piaggio tiếp tục khẳng định nền tảng kinh doanh vững chắc bằng những con số tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, nửa đầu năm 2026, Tập đoàn duy trì 17,5% thị phần xe tay ga tại châu Âu, đồng thời bứt phá mạnh mẽ tại thị trường Bắc Mỹ với thị phần đạt 37,5% (tăng từ mức 33,9% cùng kỳ năm 2025). Mảng kinh doanh xe hai bánh toàn cầu của Tập đoàn đạt doanh số 185.600 xe, mang lại 652,8 triệu euro doanh thu thuần.

Đồng thời hãng cũng mang đến triển lãm Xe hai bánh Quốc tế EICMA 2026 (EICMA 2026) loạt xe mới. Trong đó:

Tuono 660 Factory A PRC Backbone

Moto Guzzi là mô tô thế hệ mới và tinh thần phiêu lưu đậm chất Ý, sở hữu động cơ 500cc, hướng đến người trẻ và những ai tìm kiếm trải nghiệm di chuyển linh hoạt hàng ngày. Mẫu xe kết hợp hài hòa thiết kế đặc trưng của Moto Guzzi với tinh thần đương đại, đạt sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất vận hành và cá tính riêng.

Cùng đến từ thương hiệu Moto Guzzi là Moto Guzzi V85 TT Napapijri, phiên bản đặc biệt phát triển từ dòng V85 TT, đánh dấu sự hợp tác giữa hai thương hiệu Ý: Moto Guzzi và Napapijri. Phiên bản này sở hữu phối màu xanh lam - đỏ lấy cảm hứng từ logo nổi tiếng của Napapijri cùng hình ảnh quốc kỳ Na Uy, tôn vinh tinh thần khám phá bất tận.

Aprilia SR GT 200 Sport Tornado Green

Aprilia tiếp tục thể hiện DNA thể thao thông qua những phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ di sản đường đua, đồng thời hé lộ những mẫu xe chiến lược dự kiến ra mắt vào năm 2027. Trong đó, Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed được phát triển từ dòng Superbike RSV4 huyền thoại, sản xuất giới hạn và đánh số thứ tự chỉ 500 chiếc trên toàn thế giới. Còn Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute là phiên bản đặc biệt tôn vinh đường đua huyền thoại tại Úc, nơi gắn liền với hàng loạt mốc giải thưởng của Aprilia; cũng như kỷ niệm cột mốc 300 chiến thắng của hãng tại Giải vô địch thế giới mô tô.

Đồng hành cùng thương hiệu Aprilia là loạt sản phẩm đã quen thuộc nhưng được làm mới lại mang đến diện mạo cá tính hơn. Đó là dòng Factory Range (gồm RSV4, Tuono V4, RS 660 và Tuono 660); đồng thời tiết lộ thiết kế cùng nâng cấp kỹ thuật trên dòng xe Aprilia SXR 125 và dải xe Aprilia SR GT 125 & 200.

Piaggio Beverly 400 Grigio

Thương hiệu Piaggio có lẽ là một trong những không gian trưng bày thu hút đông đảo khách tham quan nhất khi đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng đô thị bằng những cải tiến trên các dòng xe tay ga bánh lớn quen thuộc. Đó là Piaggio Beverly (310 & 400) và Piaggio Medley (125 & 200) trên dòng xe tay ga bánh lớn, với những nâng cấp toàn diện từ thiết kế ngoại thất đến các trang bị tiêu chuẩn. Trong đó, mẫu xe Piaggio Typhoon 125 chính thức tái xuất với diện mạo mới, được tiếp nối di sản của dòng xe gắn liền với phong cách di chuyển năng động và nổi loạn nơi đô thị.

Piaggio MP3 530 Exclusive Blu Oxygen

Đặc biệt, triển lãm cũng là dịp Tập đoàn Piaggio đánh dấu cột mốc 20 năm ra đời của Piaggio MP3, dòng xe tay ga 3 bánh mang tính cách mạng, đặt nền móng và định hình tiêu chuẩn an toàn vượt trội cho phân khúc di chuyển đô thị cao cấp.

Nói đến tập đoàn xe hai bánh hàng đầu thế giới, không thể không nói đến Vespa. Là di sản thiết kế của Ý kết hợp với công nghệ mới, không gian trưng bày của Vespa mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển với sản phẩm xe điện, là bản giao thoa hoàn hảo giữa di sản thiết kế và tầm nhìn hướng tới tương lai. Không chỉ kế thừa những đường nét biểu tượng đã làm nên dấu ấn Vespa, thế hệ xe mới còn thể hiện tinh thần đổi mới, luôn tiến về phía trước, hướng tới tương lai mà vẫn giữ trọn cảm xúc và niềm vui cầm lái đặc trưng.

Vespa Primavera Tech

Trong đó, điểm nhấn của thế hệ xe Vespa mới nằm ở khối động cơ điện được phát triển hoàn toàn mới vô cùng tinh xảo. Đằng sau những đường nét thân xe bằng thép đúc nguyên khối đặc trưng là động cơ đạt chuẩn Net Zero (không phát thải), một kiệt tác về cả thiết kế lẫn kỹ thuật.

Vespa Sprint S

Được nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Ý bởi Tập đoàn Piaggio, khối động cơ điện mới này phát triển trên nền tảng kiến trúc mô-đun tân tiến, mang lại hiệu suất cao hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn, vận hành linh hoạt hơn và kiểm soát lái mượt mà hơn nhờ cảm biến tốc độ mới. Dải sản phẩm gồm có ba phiên bản: Vespa Primavera, Vespa Sprint S, và Vespa Primavera Tech.

Chi tiết về các mẫu xe mới được trưng bày tại triển lãm Xe hai bánh Quốc tế EICMA 2026 (EICMA 2026) xem thêm tại website của hãng.