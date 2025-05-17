'Đột nhập' một trong những nhà máy lớn nhất của Tập đoàn Piaggio

Hãy cùng Điện tử & Ứng dụng ‘đột nhập’ nhà máy có tên gọi “Nhà máy của Cảm Xúc” này.

Không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa chế tác và di sản Ý, với các công nghệ đột phá, chất lượng vượt trội và dấu ấn của Con người. Nhà máy Piaggio Việt Nam theo đuổi 5 giá trị cốt lõi, đó là: Một kho tàng di sản rực rỡ, được bồi đắp qua 141 năm lịch sử đầy tự hào của Tập đoàn Piaggio. Tinh hoa chế tác Ý hội tụ sự tinh tế, thanh lịch và chân thực. Chất lượng vượt trội được dẫn dắt bởi những cam kết không ngừng nghỉ trong việc mang lại sự hài lòng tối đa cho Khách hàng. Công nghệ đột phá, được tích hợp xuyên suốt từ quy trình sản xuất đến từng sản phẩm hoàn thiện. Dấu ấn con người - yếu tố sâu sắc hiện diện 1 cách đầy tự hào xuyên suốt quy trình chế tác sáng tạo, tạo nên điểm nhấn khác biệt và đẳng cấp của riêng Vespa.

Nhà máy chính thức đi vào năm 2009 (Nhà máy sản xuất) và mở rộng thêm (Nhà máy Động cơ) vào năm 2012, nâng tổng diện tích toàn nhà máy đến thời điểm hiện tại là 190.000 m² tổng thể với 75.000 m² dành cho khu vực nghiên cứu, sản xuất và văn phòng.

Hiện tại, Nhà máy Piaggio Việt Nam bao gồm:

02 nhà máy (xe hai bánh & động cơ) ; 01 Trung tâm R&D; Các nhà kho thành phẩm và phụ tùng và Khu vực hành chính, hậu cần và văn phòng, Trong đó:

Trung tâm sản xuất và xuất khẩu chiến lược, trụ sở chính của Tập đoàn Piaggio tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (TBD).

Trung tâm R&D duy nhất tại châu Á - TBD của Tập đoàn, tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp cho thị trường châu Á.

Cung ứng sản phẩm xe hai bánh và động cơ cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu cho các thị trường quốc tế (bao gồm Châu Á TBD, Châu Âu và Châu Mĩ).

Điểm đột nhập đầu tiên là Xưởng Hàn

Đây là nơi khai sinh ra những khung xe thép liền khối, là biểu tượng của Vespa, là di sản cơ khí hàng không của Tập đoàn Piaggio. Nhà máy Piaggio Việt Nam có tổng cộng 3 dây chuyền hàn với công nghệ hàn điểm kim loại tiên tiến. Đặc biệt bên cạnh việc sử dụng các robot trong khâu hàn điểm hoàn toàn tự động hóa, thì khâu kiểm tra thủ công bởi những người thợ có tay nghề cao giúp cho các mối hàn đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối, thẩm mỹ cao và độ bền vượt thời gian.

Tại đây, ‘những chú ong bắp cày’ còn nguyên màu kim loại được xếp hàng hàng lớp lớp, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại lại vừa đẹp mắt.

Ở thời điểm hiện tại, ba mẫu xe đang được sản xuất tại Xưởng Hàn là Vespa Primavera, Vespa Sprint và Vespa GTS.

Điểm đột nhập thứ hai là Xưởng gia công hộp Cacste (vỏ động cơ) bằng nhôm (Aluminum Crankcase Machining).

Theo đại diện Piaggio thì quy trình gia công hộp Các Te bằng nhôm (là trái tim động cơ Vespa) được làm bằng thiết bị hiện đại hàng đầu hiện nay với độ chính xác cao. Hệ thống máy rửa áp lực cao giúp làm sạch các bụi kim loại để đảm bảo độ chính xác 100% và máy đo lường 3D, dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn thiết kế và chất lượng của Tập đoàn Piaggio toàn cầu.

Dây chuyền lắp ráp động cơ (Engine Assembly line)

Nơi sản xuất và hình thành những “trái tim mạnh mẽ”, đó là động cơ i-Get và HPE danh tiếng, với sự giám sát điện tử thời gian thực trong mọi bước lắp ráp, truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số, và kiểm tra hiệu suất nóng & nguội.

Tất cả những yếu tố tinh chỉnh riêng cho thị trường Việt Nam và châu Á như gia tốc, bộ điều chỉnh ga, kiểm soát tiếng ồn… giúp tối ưu hiệu suất động cơ, thân thiện với người dùng Châu Á và cam kết tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu.

Xưởng Sơn (Painting Shop)

Nơi đây được ứng dụng công nghệ sơn CED và kỹ thuật phun sơn tĩnh điện thân thiện môi trường, với 4 lớp sơn được phủ lên khung xe nhằm mang lại lớp hoàn thiện bóng bẩy, bền bỉ, chống ăn mòn vượt trội. Mỗi khung xe trước khi xuất xưởng đều được kiểm duyệt thủ công khắt khe bởi những người thợ có tay nghề cao để đảm bảo vẻ ngoài luôn hoàn hảo với độ bền trọn đời khi xuất xưởng.

Dây chuyền lắp ráp xe Vespa (Vehicle Assembly Line)

Ảnh minh họa.

Với các dòng xe hiện đang được bán ra thị trường toàn cầu là Vespa, Piaggio, Aprilia với 3 dây chuyền lắp ráp riêng biệt. Cả ba dây chuyền đều được lắp ráp thủ công là chủ yếu. Sau đó, mỗi xe sẽ có có mã số duy nhất cho phép truy xuất nguồn gốc toàn diện và được kiểm tra thẩm mỹ khắt khe đến từng chi tiết.

Kiểm soát và kiểm định chất lượng (Quality Labs)

Ảnh minh họa.

Toàn bộ các quy trình, từ Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất, đều được kiểm soát và kiểm định chất lượng chặt chẽ theo yêu cầu nghiêm ngặt và toàn cầu của Tập đoàn Piaggio. Mọi sai sót đều được khắc phục; dữ liệu chất lượng được đối chiếu liên tục với phản hồi từ các thị trường để cải tiến không ngừng.