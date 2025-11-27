Doanh nghiệp số
10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

15:57 | 27/11/2025
10 doanh nhân nhận giải Sao Đỏ năm 2025 điều hành các doanh nghiệp có tổng tài sản vượt 2,8 triệu tỷ đồng, thu về 214.000 tỷ đồng doanh thu và đóng góp gần 14.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao danh hiệu cho 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025

Ban tổ chức công bố kết quả Giải thưởng Sao Đỏ 2025 tại Hà Nội tối 26/11, tôn vinh 10 doanh nhân trẻ cùng Top 30 và Top 100 gương mặt tiêu biểu. Lễ trao giải ghi nhận những thành tựu của thế hệ lãnh đạo trẻ trong việc xây dựng nền kinh tế đất nước.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn cùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao Cúp vinh danh Top 30 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Con số ấn tượng từ nhóm doanh nhân xuất sắc

Các doanh nghiệp do 10 doanh nhân Sao Đỏ dẫn dắt sở hữu tài sản vượt mốc 2,8 triệu tỷ đồng. Năm 2024, họ ghi nhận doanh thu trên 214.000 tỷ đồng và lợi nhuận vượt 30.000 tỷ đồng. Số tiền đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt gần 14.000 tỷ đồng. Đội ngũ lao động tại các doanh nghiệp này lên tới hơn 19.000 người.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản trao Cúp vinh danh Top 100 Doanh nhân tiêu biểu 2025.

Mở rộng sang nhóm 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu, tổng tài sản đạt gần 3 triệu tỷ đồng. Doanh thu chung của họ trong năm 2024 chạm mức 310.000 tỷ đồng, trong khi khoản nộp ngân sách xấp xỉ 21.000 tỷ đồng.

Đa dạng lĩnh vực hoạt động

Các doanh nghiệp nhận vinh danh hoạt động trên nhiều mảng kinh tế. Họ hiện diện trong công nghiệp, công nghệ, tài chính và thương mại. Một số tập trung vào nông nghiệp, logistics, du lịch và giáo dục. Chuyển đổi số cũng trở thành hướng đi của nhiều doanh nghiệp trong danh sách.

10 doanh nhân được trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025

10 gương mặt tiêu biểu nhận Sao Đỏ 2025

Lê Ngọc Lâm giữ vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV.

Phạm Thị Bích Huệ dẫn dắt Western Pacific với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nguyễn Duy Chính điều hành Tập đoàn Tân Á Đại Thành ở cương vị Tổng giám đốc.

Nguyễn Vũ Trụ đứng đầu Công ty Máy Việt Nam.

Đoàn Quốc Huy kiêm nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn BIM.

Lưu Tiến Chung quản lý Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Lê Đức Thuấn lãnh đạo Tập đoàn Bảo Ngọc với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đỗ Quang Vinh nắm giữ vai trò Chủ tịch tại Chứng khoán SHS, đồng thời làm Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB.

Bùi Quang Minh vận hành Công ty Ô tô Hòa Bình Minh.

Dương Long Thành chỉ đạo hoạt động của Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao Giải thưởng Sao Đỏ danh dự cho chị Lâm Thị Nga, doanh nhân trẻ khuyết tật giàu nghị lực

Danh hiệu danh dự

Ban tổ chức trao danh hiệu Sao Đỏ Danh dự 2025 cho Lâm Thị Nga, người sáng lập Công ty Ba bánh Hà Nam. Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp lâu dài của cô trong việc xây dựng thương hiệu địa phương.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam 2025 là đợt tôn vinh quy mô toàn quốc dành cho các doanh nhân trẻ xuất sắc, được phát động từ tháng 7/2025 và trao giải vào cuối năm 2025. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội VIII Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với định hướng xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ tiên phong về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững

Sau 26 năm tổ chức, Giải thưởng Sao Đỏ đã tôn vinh hơn 600 doanh nhân trẻ xuất sắc, trong đó 127 doanh nhân nhận danh hiệu Sao Đỏ, trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt phong trào doanh nhân trẻ cả nước. Năm 2025, giải thưởng được đặt trong bối cảnh Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thúc đẩy các chương trình như “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới” và đào tạo 10.000 CEO đến 2030, nhằm xây dựng thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp có tâm, có tầm, có năng lực cạnh tranh quốc tế.
