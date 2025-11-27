10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao danh hiệu cho 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025

Ban tổ chức công bố kết quả Giải thưởng Sao Đỏ 2025 tại Hà Nội tối 26/11, tôn vinh 10 doanh nhân trẻ cùng Top 30 và Top 100 gương mặt tiêu biểu. Lễ trao giải ghi nhận những thành tựu của thế hệ lãnh đạo trẻ trong việc xây dựng nền kinh tế đất nước.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn cùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao Cúp vinh danh Top 30 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Con số ấn tượng từ nhóm doanh nhân xuất sắc

Các doanh nghiệp do 10 doanh nhân Sao Đỏ dẫn dắt sở hữu tài sản vượt mốc 2,8 triệu tỷ đồng. Năm 2024, họ ghi nhận doanh thu trên 214.000 tỷ đồng và lợi nhuận vượt 30.000 tỷ đồng. Số tiền đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt gần 14.000 tỷ đồng. Đội ngũ lao động tại các doanh nghiệp này lên tới hơn 19.000 người.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản trao Cúp vinh danh Top 100 Doanh nhân tiêu biểu 2025.

Mở rộng sang nhóm 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu, tổng tài sản đạt gần 3 triệu tỷ đồng. Doanh thu chung của họ trong năm 2024 chạm mức 310.000 tỷ đồng, trong khi khoản nộp ngân sách xấp xỉ 21.000 tỷ đồng.

Đa dạng lĩnh vực hoạt động

Các doanh nghiệp nhận vinh danh hoạt động trên nhiều mảng kinh tế. Họ hiện diện trong công nghiệp, công nghệ, tài chính và thương mại. Một số tập trung vào nông nghiệp, logistics, du lịch và giáo dục. Chuyển đổi số cũng trở thành hướng đi của nhiều doanh nghiệp trong danh sách.

10 doanh nhân được trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025

10 gương mặt tiêu biểu nhận Sao Đỏ 2025

Lê Ngọc Lâm giữ vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV.

Phạm Thị Bích Huệ dẫn dắt Western Pacific với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nguyễn Duy Chính điều hành Tập đoàn Tân Á Đại Thành ở cương vị Tổng giám đốc.

Nguyễn Vũ Trụ đứng đầu Công ty Máy Việt Nam.

Đoàn Quốc Huy kiêm nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn BIM.

Lưu Tiến Chung quản lý Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Lê Đức Thuấn lãnh đạo Tập đoàn Bảo Ngọc với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đỗ Quang Vinh nắm giữ vai trò Chủ tịch tại Chứng khoán SHS, đồng thời làm Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB.

Bùi Quang Minh vận hành Công ty Ô tô Hòa Bình Minh.

Dương Long Thành chỉ đạo hoạt động của Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trao Giải thưởng Sao Đỏ danh dự cho chị Lâm Thị Nga, doanh nhân trẻ khuyết tật giàu nghị lực

Danh hiệu danh dự

Ban tổ chức trao danh hiệu Sao Đỏ Danh dự 2025 cho Lâm Thị Nga, người sáng lập Công ty Ba bánh Hà Nam. Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp lâu dài của cô trong việc xây dựng thương hiệu địa phương.