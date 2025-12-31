Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

Phòng thi đấu Esport được thiết kế hiện đại. Nguồn: Znews

Định hướng này được cụ thể hóa bằng việc HUB chính thức đưa vào sử dụng Đấu trường Esports (Esports Arena) từ đầu tháng 11. Theo GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM, đấu trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhằm tạo không gian học tập, rèn luyện và trải nghiệm công nghệ có định hướng cho sinh viên.

Phòng thi đấu có sức chứa khoảng 100 người, được trang bị 11 bộ máy tính gaming cấu hình cao với màn hình 27 inch, hệ thống âm thanh tối ưu cho thi đấu Esports, ghế gaming chuyên dụng, bàn đấu tiêu chuẩn, bảng số và màn hình LED lớn phục vụ công tác điều hành, theo dõi trận đấu. Cơ sở vật chất này đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo điều kiện tổ chức các giải đấu quy mô trong và ngoài trường.

Một số hình ảnh của phòng thi đấu Esport tạo HUB. Nguồn: Znews

Không chỉ tập trung đầu tư thiết bị, nhà trường chú trọng công tác quản lý, sử dụng không gian Esports theo hướng khoa học, an toàn và lành mạnh. Các hoạt động tại đấu trường được định hướng rõ ràng nhằm phát huy giá trị giáo dục, góp phần rèn luyện cho sinh viên tính kỷ luật, tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp và làm việc nhóm.

Trong hai năm gần đây, Esports đã được HUB đưa vào chương trình hội thao thường niên và thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên. Đấu trường Esports đi vào hoạt động giúp sinh viên có thêm không gian sinh hoạt, luyện tập sau giờ học, đồng thời tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những tài năng Esports, trong đó có những vận động viên từng đóng góp thành tích cho thể thao điện tử Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Nguyễn Thanh Duyên (sinh viên ngành Luật Kinh tế, Đại học Ngân hàng TP.HCM) là người vừa cùng đồng đội giành HCV Esports tại SEA Games 33. Nguồn: Znews.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ tổ chức các giải đấu Esports nội bộ, giao lưu, thi đấu với các trường đại học và câu lạc bộ Esports khác, song song với các workshop, sự kiện gắn với công nghệ và chuyển đổi số. Các hoạt động này nhằm mở rộng môi trường trải nghiệm, kết nối sinh viên với xu thế công nghệ và ngành công nghiệp Esports đang phát triển nhanh chóng.

Đại học Ngân hàng TP.HCM được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong tiếp cận Esports. Nguồn: Znews

Việc định hướng đưa Esorts trở thành môn giáo dục thể chất chính thức được nhà trường xác định là một phần trong chiến lược giáo dục toàn diện. Môn học dự kiến sẽ được thiết kế bài bản, không mang tính giải trí đơn thuần mà tập trung rèn luyện cho sinh viên các tố chất về trí tuệ, sự nhanh nhạy, tư duy chiến lược, khả năng quản lý cảm xúc và làm việc nhóm, những năng lực cần thiết trong môi trường học tập, lao động và hội nhập quốc tế.

Với bước đi này, Đại học Ngân hàng TP.HCM được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong tiếp cận Esports dưới góc độ giáo dục chính quy, góp phần đa dạng hóa nội dung giáo dục thể chất và thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số.