Gaming
Esports

Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

Thành Biên

Thành Biên

14:17 | 31/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) đang triển khai định hướng đưa Esports (thể thao điện tử) trở thành môn giáo dục thể chất chính thức, dự kiến áp dụng từ năm học 2026 - 2027. Đây được xem là bước đi mới trong giáo dục đại học, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của thể thao điện tử trong giới trẻ.
FPT chính thức tham gia vào thị trường eSports FPT chính thức tham gia vào thị trường eSports
Mobile Esports 2025: Từ Mobile Esports 2025: Từ 'màn hình nhỏ' đến xu thế của thị trường Thể thao điện tử
LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu
Phòng thi đấu Esport được thiết kế hiện đại
Phòng thi đấu Esport được thiết kế hiện đại. Nguồn: Znews

Định hướng này được cụ thể hóa bằng việc HUB chính thức đưa vào sử dụng Đấu trường Esports (Esports Arena) từ đầu tháng 11. Theo GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM, đấu trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhằm tạo không gian học tập, rèn luyện và trải nghiệm công nghệ có định hướng cho sinh viên.

Phòng thi đấu có sức chứa khoảng 100 người, được trang bị 11 bộ máy tính gaming cấu hình cao với màn hình 27 inch, hệ thống âm thanh tối ưu cho thi đấu Esports, ghế gaming chuyên dụng, bàn đấu tiêu chuẩn, bảng số và màn hình LED lớn phục vụ công tác điều hành, theo dõi trận đấu. Cơ sở vật chất này đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo điều kiện tổ chức các giải đấu quy mô trong và ngoài trường.

Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất
Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất
Một số hình ảnh của phòng thi đấu Esport tạo HUB. Nguồn: Znews

Không chỉ tập trung đầu tư thiết bị, nhà trường chú trọng công tác quản lý, sử dụng không gian Esports theo hướng khoa học, an toàn và lành mạnh. Các hoạt động tại đấu trường được định hướng rõ ràng nhằm phát huy giá trị giáo dục, góp phần rèn luyện cho sinh viên tính kỷ luật, tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp và làm việc nhóm.

Trong hai năm gần đây, Esports đã được HUB đưa vào chương trình hội thao thường niên và thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên. Đấu trường Esports đi vào hoạt động giúp sinh viên có thêm không gian sinh hoạt, luyện tập sau giờ học, đồng thời tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những tài năng Esports, trong đó có những vận động viên từng đóng góp thành tích cho thể thao điện tử Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Nguyễn Thanh Duyên (sinh viên năm hai ngành Luật Kinh tế, Đại học Ngân hàng TP.HCM) là người vừa cùng đồng đội giành huy chương vàng eSports tại SEA Games 33. Nguồn: Znews.
Nguyễn Thanh Duyên (sinh viên ngành Luật Kinh tế, Đại học Ngân hàng TP.HCM) là người vừa cùng đồng đội giành HCV Esports tại SEA Games 33. Nguồn: Znews.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ tổ chức các giải đấu Esports nội bộ, giao lưu, thi đấu với các trường đại học và câu lạc bộ Esports khác, song song với các workshop, sự kiện gắn với công nghệ và chuyển đổi số. Các hoạt động này nhằm mở rộng môi trường trải nghiệm, kết nối sinh viên với xu thế công nghệ và ngành công nghiệp Esports đang phát triển nhanh chóng.

Đại học Ngân hàng TP.HCM được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong tiếp cận Esports
Đại học Ngân hàng TP.HCM được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong tiếp cận Esports. Nguồn: Znews

Việc định hướng đưa Esorts trở thành môn giáo dục thể chất chính thức được nhà trường xác định là một phần trong chiến lược giáo dục toàn diện. Môn học dự kiến sẽ được thiết kế bài bản, không mang tính giải trí đơn thuần mà tập trung rèn luyện cho sinh viên các tố chất về trí tuệ, sự nhanh nhạy, tư duy chiến lược, khả năng quản lý cảm xúc và làm việc nhóm, những năng lực cần thiết trong môi trường học tập, lao động và hội nhập quốc tế.

Với bước đi này, Đại học Ngân hàng TP.HCM được đánh giá là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong tiếp cận Esports dưới góc độ giáo dục chính quy, góp phần đa dạng hóa nội dung giáo dục thể chất và thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số.

Đại học Ngân hàng TP.HCM HUB Esports Thể thao điện tử Giáo dục thể chất giáo dục đại học Chuyển đổi số

Bài liên quan

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

Mobile Esports 2025: Từ

Mobile Esports 2025: Từ 'màn hình nhỏ' đến xu thế của thị trường Thể thao điện tử

Xây dựng

Xây dựng 'lá chắn tài chính số' bảo vệ an ninh tài chính quốc gia

Có thể bạn quan tâm

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

Esports
Năm 2025, Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tiếp tục giữ vị trí trung tâm của ngành thể thao điện tử toàn cầu, cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại. Những con số, cột mốc và những kỉ lục được thiết lập mùa giải vừa qua cho thấy LMHT không chỉ là một tựa game lâu đời, mà đã phát triển thành một ngành công nghiệp Esports hoàn chỉnh, vận hành ổn định cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.
Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Gaming
Ngày 20/12/2025, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) chính thức khép lại với lễ bế mạc tại Bangkok, Thái Lan. Thể thao Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc hành trình, giành 2 Huy chương Vàng (HCV) ở bộ môn Liên Quân Mobile (Arena of Valor) ở cả nội dung Nam và nữ, 1 Huy chương Bạc (HCB) ở FC Online, cùng thành tích nổi bật ở nội dung trình diễn Audition. Qua đó, khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.
Đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam giành

Đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam giành 'Cú đúp Vàng' tại SEA Games 33

Esports
Đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đã xuất sắc tạo nên dấu ấn lịch sử tại SEA Games 33 khi đã xuất sắc giành huy chương vàng ở cả hai nội dung đồng đội nam và nữ.
Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Gaming
SEA Games 33 tại Thái Lan là một trong những sự kiện thể thao nổi bật của khu vực nửa cuối năm 2025. Năm nay, Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ góp mặt với 1,165 thành viên. Ở mảng Thể thao Điện tử, Việt Nam có tổng cộng 7 Huấn luyện viên (HLV) và 38 Vận động viên thi đấu ở 5 bộ môn và 8 nội dung.
VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

Esports
Sáng 28/11, tại Hà Nội, Tổng Công ty VTC Công nghệ và nội dung số đã tổ chức lễ ra mắt chính thức đội tuyển Esports Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 – 20/12/2025.
Xem thêm

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 33°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
33°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
23°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
27°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
15°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
15°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
21°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 28°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 149,000 ▼1000K 152,000 ▼1000K
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,080 ▼190K 15,280 ▼190K
Miếng SJC Nghệ An 15,080 ▼190K 15,280 ▼190K
Miếng SJC Thái Bình 15,080 ▼190K 15,280 ▼190K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,200 15,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,200 15,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,200 15,500
NL 99.99 14,600 ▲120K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,600 ▲120K
Trang sức 99.9 14,790 15,390
Trang sức 99.99 14,800 15,400
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,508 ▼19K 15,282 ▼190K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,508 ▼19K 15,283 ▼190K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,459 ▼19K 1,489 ▼19K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,459 ▼19K 149 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▼19K 1,474 ▼19K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,441 ▼1881K 145,941 ▼1881K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,211 ▼1425K 110,711 ▼1425K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,892 ▼1292K 100,392 ▼1292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,573 ▼1159K 90,073 ▼1159K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,593 ▼1108K 86,093 ▼1108K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,122 ▼792K 61,622 ▼792K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,508 ▼19K 1,528 ▼19K
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17040 17311 17891
CAD 18640 18918 19538
CHF 32479 32863 33515
CNY 0 3470 3830
EUR 30210 30484 31512
GBP 34553 34945 35889
HKD 0 3247 3448
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 14848 15435
SGD 19907 20189 20714
THB 747 811 864
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26110 26377
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,077 26,077 26,377
USD(1-2-5) 25,034 - -
USD(10-20) 25,034 - -
EUR 30,411 30,435 31,690
JPY 164.75 165.05 172.46
GBP 34,922 35,017 35,957
AUD 17,320 17,383 17,892
CAD 18,848 18,909 19,509
CHF 32,836 32,938 33,714
SGD 20,053 20,115 20,796
CNY - 3,702 3,812
HKD 3,320 3,330 3,423
KRW 16.88 17.6 18.95
THB 798.04 807.9 862.6
NZD 14,897 15,035 15,435
SEK - 2,811 2,902
DKK - 4,068 4,198
NOK - 2,572 2,656
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,066.18 - 6,828.56
TWD 759.05 - 916.7
SAR - 6,896.03 7,240.85
KWD - 83,131 88,234
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,075 26,077 26,377
EUR 30,275 30,397 31,566
GBP 34,737 34,877 35,872
HKD 3,307 3,320 3,433
CHF 32,596 32,727 33,660
JPY 164.01 164.67 172.07
AUD 17,253 17,322 17,893
SGD 20,096 20,177 20,757
THB 813 816 854
CAD 18,831 18,907 19,494
NZD 14,955 15,483
KRW 17.50 19.18
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26085 26085 26377
AUD 17211 17311 18239
CAD 18819 18919 19931
CHF 32729 32759 34345
CNY 0 3720.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30383 30413 32141
GBP 34851 34901 36669
HKD 0 3390 0
JPY 164.3 164.8 175.31
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14948 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20053 20183 20914
THB 0 777.2 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15080000 15080000 15280000
SBJ 13000000 13000000 15280000
Cập nhật: 31/12/2025 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,107 26,157 26,377
USD20 26,107 26,157 26,377
USD1 26,107 26,157 26,377
AUD 17,266 17,366 18,481
EUR 30,533 30,533 31,948
CAD 18,775 18,875 20,183
SGD 20,147 20,297 20,857
JPY 164.75 166.25 170.83
GBP 34,950 35,100 35,880
XAU 15,238,000 0 15,442,000
CNY 0 3,610 0
THB 0 813 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/12/2025 14:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Nhà tâm lý học tiết lộ điều quan trọng nhất các cặp đôi hạnh phúc luôn làm khi bắt đầu năm mới

Nhà tâm lý học tiết lộ điều quan trọng nhất các cặp đôi hạnh phúc luôn làm khi bắt đầu năm mới

10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025

10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh

Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh 'Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025'

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Apple và canh bạc Siri AI: Cơ hội cuối để kéo người dùng iPhone cũ nâng cấp

Apple và canh bạc Siri AI: Cơ hội cuối để kéo người dùng iPhone cũ nâng cấp

Trung Quốc siết chặt chatbot AI vì nguy cơ tác động cảm xúc người dùng

Trung Quốc siết chặt chatbot AI vì nguy cơ tác động cảm xúc người dùng

Trí tuệ nhân tạo và thách thức không của riêng ai

Trí tuệ nhân tạo và thách thức không của riêng ai

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia y tế và thể thao để sống khỏe một cách chủ động

Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia y tế và thể thao để sống khỏe một cách chủ động

Hóa giải rác thải điện tử bằng tư duy thiết kế xanh

Hóa giải rác thải điện tử bằng tư duy thiết kế xanh

Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng

Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng

Chiến lược dài hạn của Novo Nordisk với thuốc giảm cân: Giới khoa học lạc quan, Phố Wall thiếu kiên nhẫn

Chiến lược dài hạn của Novo Nordisk với thuốc giảm cân: Giới khoa học lạc quan, Phố Wall thiếu kiên nhẫn

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tiếp thêm sức sống mới cho làng nghề bằng câu chuyện của thế hệ trẻ

Tiếp thêm sức sống mới cho làng nghề bằng câu chuyện của thế hệ trẻ

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

Đại học Ngân hàng TP.HCM đưa Esports vào chương trình giáo dục thể chất

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026