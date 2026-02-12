Nikkei 225 lần đầu vượt 58.000 điểm sau bầu cử, chứng khoán châu Á lập loạt kỷ lục mới

Các thị trường châu Á - Thái Bình Dương mở cửa tăng điểm vào hôm nay 12/2. Ảnh minh họa: Getty.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, Nikkei 225 có thời điểm chạm ngưỡng 58.000 điểm trước khi thu hẹp đà tăng và giao dịch quanh mức 57.663 điểm. Chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,68%, cho thấy đà tăng lan tỏa trên diện rộng.

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“Giao dịch Takaichi” thổi bùng đà tăng

Giới quan sát thị trường cho rằng chứng khoán Nhật Bản đang hưởng lợi từ cái gọi là “giao dịch Takaichi”, sau chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử sớm.

Theo nhận định của công ty đầu tư toàn cầu GMO, kết quả bầu cử mang lại cho bà Takaichi một nhiệm kỳ mạnh mẽ và ổn định để triển khai các chính sách kinh tế dài hạn, vốn được đánh giá là thân thiện với doanh nghiệp và tích cực cho thị trường vốn.

Niềm tin chính trị được củng cố đã góp phần thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, đẩy thị trường Nhật Bản liên tiếp lập đỉnh mới trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, GMO cũng cảnh báo rủi ro can thiệp có thể gia tăng nếu đồng yên suy yếu và tiến sát ngưỡng 160 yên đổi 1 USD, đây là mức được xem là nhạy cảm đối với chính sách tiền tệ và ổn định tài chính.

Châu Á phân hóa trước dữ liệu việc làm Mỹ

Trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc bứt phá, các thị trường châu Á khác phản ứng thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ tốt hơn kỳ vọng, làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi có thời điểm tăng mạnh 2,1%, đạt kỷ lục 5.466,9 điểm trước khi thu hẹp đà tăng và chốt phiên tăng 1,82%. Chỉ số Kosdaq của nhóm vốn hóa nhỏ gần như đi ngang.

Chỉ số chuẩn của Singapore lần đầu tiên vượt mốc 5.000 điểm, trong khi S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,42%.

Trái lại, thị trường Trung Quốc và Hồng Kông diễn biến kém tích cực hơn. Hang Seng giảm 0,23%, còn CSI 300 nhích nhẹ 0,12%.

Đêm trước đó tại Mỹ, thị trường chứng khoán quay đầu giảm nhẹ sau báo cáo việc làm tháng 1 vượt xa kỳ vọng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế tạo thêm 130.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 1, cao hơn nhiều so với dự báo 55.000 việc làm theo khảo sát của Dow Jones. Trong khi đó, số liệu tháng 12 được điều chỉnh giảm xuống còn 48.000 việc làm.

Dữ liệu lao động tích cực làm suy giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chỉ số Dow Jones giảm 66,74 điểm, tương đương 0,13%, xuống 50.121,40 điểm. S&P 500 gần như đi ngang ở 6.941,47 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,16% xuống 23.066,47 điểm.

Báo cáo việc làm được công bố sau khi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng tháng 12 cho thấy mức tăng bằng 0%, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 0,4%. Sự trái chiều giữa tiêu dùng yếu và thị trường lao động mạnh đang khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trở nên khó đoán hơn.

Nhật Bản bước vào chu kỳ tăng mới?

Việc Nikkei 225 vượt 58.000 điểm không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh kỳ vọng của thị trường vào một giai đoạn ổn định chính trị và cải cách kinh tế sâu rộng.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát diễn biến của đồng yên, chính sách tiền tệ toàn cầu và tăng trưởng kinh tế Mỹ - những yếu tố có thể tác động mạnh đến xu hướng tiếp theo của thị trường khu vực.