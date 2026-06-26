Nasdaq futures lao dốc, làn sóng bán tháo công nghệ phủ khắp toàn cầu

Nasdaq futures tiếp tục chịu áp lực

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm khoảng 0,66% trước giờ mở cửa phiên giao dịch tại Mỹ, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,16%. Trái ngược với nhóm công nghệ, hợp đồng tương lai Dow Jones vẫn tăng khoảng 92 điểm nhờ dòng tiền chuyển sang các cổ phiếu công nghiệp, tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Diễn biến này nối tiếp phiên giảm thứ tư liên tiếp của Nasdaq Composite. Áp lực bán tập trung vào nhóm doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn sau khi thị trường bắt đầu đánh giá lại triển vọng lợi nhuận trong bối cảnh chi phí đầu tư cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo tăng nhanh.

Đáng chú ý, cổ phiếu Apple giảm tới 6%, làm lu mờ báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của Micron Technology. Microsoft, Alphabet và Meta cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ.

Châu Á và châu Âu đồng loạt giảm mạnh

Làn sóng bán tháo nhanh chóng lan sang các thị trường châu Á.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 5,81%, trong khi Kosdaq mất 4,10%. Đà giảm quá mạnh buộc Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch giao dịch tạm thời đối với Kospi. Hai cổ phiếu dẫn dắt thị trường là Samsung Electronics và SK Hynix giảm lần lượt hơn 7% và 9%.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 4,15%. SoftBank mất hơn 12%, còn Advantest và Tokyo Electron cũng giảm sâu khi nhà đầu tư đồng loạt rút vốn khỏi nhóm bán dẫn và AI. Áp lực đối với SoftBank còn đến từ thông tin OpenAI có thể trì hoãn kế hoạch IPO sang năm 2027 do khó thu hút nhà đầu tư ở mức định giá khoảng 1.000 tỷ USD.

Thị trường châu Âu cũng không tránh khỏi xu hướng này. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,4% ngay khi mở cửa, trong đó nhóm công nghệ giảm mạnh nhất. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,6%, FTSE 100 của Anh giảm 0,3%, còn CAC 40 của Pháp giảm 0,16%.

Nhà đầu tư đánh giá lại "cơn sốt AI"

Theo các chiến lược gia thị trường, nguyên nhân chính không đến từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà xuất phát từ việc nhà đầu tư đang đánh giá lại chi phí xây dựng hệ sinh thái AI.

Sau gần hai năm tăng mạnh nhờ kỳ vọng AI, nhiều doanh nghiệp công nghệ đang phải chi hàng chục tỷ USD cho trung tâm dữ liệu, chip AI và hạ tầng điện toán. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng tốc độ tăng doanh thu trong tương lai có thể không đủ bù đắp mức đầu tư khổng lồ hiện nay.

Julia Hermann, chiến lược gia thị trường toàn cầu của New York Life Investment Management, cho rằng nhóm cổ phiếu bán dẫn và chip nhớ vốn có mức biến động lớn hơn nhiều so với nhóm "Magnificent Seven". Khi kết hợp với kỳ vọng Fed có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn, thị trường xuất hiện môi trường thuận lợi cho các đợt điều chỉnh mạnh.

Dòng tiền đang dịch chuyển

Mặc dù Nasdaq và S&P 500 suy yếu, chỉ số Dow Jones vẫn duy trì đà tăng trong tuần nhờ dòng tiền chuyển sang các lĩnh vực mang tính phòng thủ hơn.

Trong tuần này, Nasdaq Composite đã giảm khoảng 4,4%, S&P 500 giảm gần 2%, trong khi Dow Jones vẫn tăng khoảng 0,7%. Điều này cho thấy nhà đầu tư chưa rút khỏi thị trường chứng khoán mà đang tái cơ cấu danh mục sang những nhóm ngành ít chịu ảnh hưởng hơn từ chu kỳ đầu tư AI.

Trong ngắn hạn, tâm lý thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số tâm lý tiêu dùng Đại học Michigan và các tín hiệu mới từ Fed về lộ trình lãi suất. Nếu kỳ vọng lãi suất cao kéo dài được củng cố, nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh.