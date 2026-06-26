Hàn Quốc hy vọng sẽ thực hiện bước đầu tiên để nâng cấp lên trạng thái thị trường phát triển theo chỉ số MSCI trong năm nay. Ảnh minh họa: Getty.

MSCI: Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn mang đặc điểm của thị trường mới nổi

Dù thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang dẫn đầu thế giới về hiệu suất trong năm 2026, quốc gia này vẫn chưa thể bước vào nhóm thị trường phát triển theo phân loại của MSCI. Theo tổ chức xây dựng chỉ số chứng khoán lớn nhất thế giới, vấn đề nằm ở cơ chế vận hành thị trường ngoại hối hơn là quy mô hay chất lượng doanh nghiệp niêm yết.

Phát biểu trên CNBC ngày 25/6, Giám đốc điều hành MSCI Henry Fernandez nhận định Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới xét trên các khía cạnh công nghệ, xã hội và năng lực doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét dưới góc độ vận hành thị trường chứng khoán, nước này vẫn mang nhiều đặc điểm của nhóm thị trường mới nổi.

Theo ông Fernandez, MSCI đánh giá rất cao chất lượng doanh nghiệp Hàn Quốc, nơi quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung hay SK Hynix. Chỉ số Kospi hiện cũng là thị trường chứng khoán có mức tăng mạnh nhất thế giới trong năm nay, với mức tăng hơn 112% từ đầu năm.

Tuy nhiên, hiệu suất tăng giá cổ phiếu không phải tiêu chí quyết định việc nâng hạng thị trường.

Rào cản lớn nhất là giao dịch đồng won

Theo CEO MSCI, trở ngại quan trọng nhất hiện nay là việc đồng won Hàn Quốc vẫn chưa được giao dịch tự do như các đồng tiền của những thị trường phát triển.

Ông cho biết tại các thị trường như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản hay Pháp, nhà đầu tư quốc tế có thể mua bán ngoại tệ gần như mọi thời điểm tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới để thực hiện giao dịch cổ phiếu.

Trong khi đó, với Hàn Quốc, nhà đầu tư gần như chỉ có thể mua đồng won trong giờ giao dịch tại Seoul. Điều này khiến các quỹ đầu tư toàn cầu gặp khó khăn khi cần tái cân bằng danh mục, đặc biệt đối với các quỹ chỉ số có quy mô hàng trăm tỷ USD.

Theo MSCI, khoảng một phần ba lượng tài sản đầu tư toàn cầu hiện được quản lý thông qua các quỹ chỉ số. Vì vậy, khả năng giao dịch ngoại hối liên tục và có thanh khoản cao là điều kiện quan trọng đối với một thị trường phát triển.

Ông Fernandez cho rằng Hàn Quốc đã triển khai nhiều cải cách đáng ghi nhận nhằm mở rộng thời gian giao dịch đồng won. Tuy nhiên, MSCI vẫn cần thêm bằng chứng cho thấy thị trường có đủ thanh khoản trong các phiên giao dịch ban đêm.

"Nếu vào hai giờ sáng tại London hoặc New York, nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch với quy mô lớn thì liệu thị trường đồng won có đủ thanh khoản với chênh lệch giá mua bán thấp hay không? Đó vẫn là điều chúng tôi còn nghi ngờ", ông Fernandez nói.

Theo các đánh giá mới nhất của nhà cung cấp chỉ số vẫn xếp quốc gia này vào nhóm Thị trường mới nổi.

MSCI nêu thêm nhiều hạn chế khác

Trong báo cáo phân loại thị trường công bố đầu tuần này, MSCI tiếp tục giữ Hàn Quốc trong nhóm thị trường mới nổi và chưa đưa nước này vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường phát triển.

Ngoài vấn đề ngoại hối, MSCI cho biết các nhà đầu tư quốc tế vẫn phản ánh nhiều bất cập khác như quy trình xác minh danh tính nhà đầu tư còn cứng nhắc, hạn chế đối với giao dịch ngoài sàn, cơ chế chuyển giao chứng khoán hiện vật chưa thuận lợi và những quy định hạn chế việc sử dụng dữ liệu giao dịch để phát triển các sản phẩm đầu tư mới.

Theo MSCI, các vấn đề cốt lõi mà nhà đầu tư quan tâm vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Để cải thiện tình hình, Hàn Quốc dự kiến triển khai cơ chế giao dịch giao ngay USD và đồng won 24 giờ mỗi ngày từ ngày 6/7. Đây được xem là một trong những cải cách lớn nhất của thị trường ngoại hối nước này trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, theo ông Fernandez, việc kéo dài thời gian giao dịch chưa đồng nghĩa với việc thị trường sẽ có thanh khoản tương đương các trung tâm tài chính quốc tế.

Nỗ lực nhiều năm để gia nhập nhóm thị trường phát triển

Seoul từ lâu đã đặt mục tiêu được MSCI nâng hạng lên nhóm thị trường phát triển nhằm thu hút thêm dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Hiện Hàn Quốc đã được FTSE Russell xếp vào nhóm thị trường phát triển. Tuy nhiên, phân loại của MSCI vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với dòng vốn quốc tế do hàng nghìn tỷ USD tài sản đang được quản lý dựa trên các bộ chỉ số của tổ chức này.

Việc tiếp tục ở lại nhóm thị trường mới nổi đồng nghĩa nhiều quỹ đầu tư chỉ theo dõi chỉ số MSCI Developed Markets vẫn chưa thể phân bổ vốn vào cổ phiếu Hàn Quốc.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo thúc đẩy giá cổ phiếu công nghệ tăng mạnh và Kospi trở thành một trong những thị trường có vốn hóa lớn nhất thế giới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi liệu các cải cách về thị trường ngoại hối của Hàn Quốc có đủ để thuyết phục MSCI thay đổi quan điểm trong các kỳ đánh giá tới hay không.