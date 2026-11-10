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Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Lê Giang
Lê Giang
16:56 | 10/11/2026
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Cùng với việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho 403 đảng viên, Đảng bộ phường Định Công đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, giải quyết các điểm nghẽn đô thị và chăm lo đời sống Nhân dân.
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Đảng ủy phường Định Công (Hà Nội) vừa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 403 đảng viên. Trong đó, 338 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Định Công Nguyễn Quang Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Đức

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Định Công Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm ghi nhận, tri ân và tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Để được trao tặng Huy hiệu Đảng, mỗi người đảng viên không chỉ có bề dày về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn phải trải qua quá trình rèn luyện, thử thách, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên.

35 năm tuổi Đảng – đó là một chặng đường dài của niềm tin, bản lĩnh, sự kiên định và lòng trung thành với Đảng. Trong suốt chặng đường ấy, các đồng chí đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhiều bước chuyển mình của đất nước; chứng kiến và trực tiếp tham gia vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới và phát triển đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Định Công trân trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là niềm vui chung của các chi bộ và toàn Đảng bộ phường Định Công.

Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại
Bí thư Đảng ủy phường Định Công Nguyễn Quang Trung trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thông tin về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy phường cho biết năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Định Công vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học nhanh, hạ tầng chưa đồng bộ, áp lực trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm cũng đặt ra yêu cầu cao về quyết tâm và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Trước tình hình đó, Đảng bộ phường xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đảng ủy phường cũng chú trọng phát huy vai trò của các chi bộ, tổ dân phố và mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là đối với các chủ trương phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và giải phóng mặt bằng.

Đối với các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Quang Trung mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu, thế hệ trẻ, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên kế cận.

Đảng bộ phường Định Công tin tưởng với truyền thống đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới xây dựng Định Công ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Đảng bộ phường Định Công huy hiệu Đảng

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
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Cập nhật: 10/11/2026 17:00

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