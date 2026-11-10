Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 13 vừa công bố Thông báo số 46/TB-TTRA ngày 6/11/2026 về kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, HoSE: VBB) - Chi nhánh Đồng Tháp.

Theo thông báo, ngày 30/10/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành Kết luận thanh tra số 39/KL-TTRA đối với Vietbank Đồng Tháp.

Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những hoạt động thực hiện đúng quy định, chi nhánh vẫn phát sinh một số tồn tại, hạn chế và rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt ở các khâu thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và xử lý nợ xấu.

Cụ thể, cơ quan thanh tra nhận định hoạt động của Vietbank Đồng Tháp còn phát sinh những tồn tại, hạn chế, rủi ro trong công tác thẩm định và xét duyệt cho vay. Đây là những khâu quan trọng trong quá trình đánh giá khách hàng, xem xét phương án sử dụng vốn và quyết định cấp tín dụng.

Thông báo kết luận thanh tra số 46/TB-TTRA ngày 6/11/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đối với Vietbank Chi nhánh Đồng Tháp. Nguồn NHNN

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và hoạt động xử lý nợ xấu cũng được cơ quan thanh tra xác định còn tồn tại những vấn đề cần khắc phục.

Đáng chú ý, theo thông báo kết luận thanh tra, các tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động của Vietbank Đồng Tháp "phần lớn mang tính chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ quy định nội bộ và quy định pháp luật liên quan".

Tuy nhiên, thông báo công khai chưa nêu cụ thể từng khoản vay có tồn tại, giá trị dư nợ liên quan hoặc mức độ ảnh hưởng của những hạn chế được phát hiện.

Ở chiều ngược lại, đoàn thanh tra ghi nhận Vietbank Đồng Tháp đã thực hiện đúng chủ trương, định hướng và kế hoạch tăng trưởng tín dụng do Vietbank giao.

Chi nhánh cũng chấp hành các quy định pháp luật về bảo lãnh, hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và phòng, chống rửa tiền.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 yêu cầu Vietbank Đồng Tháp thực hiện một kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Thông báo không công khai nội dung chi tiết của kiến nghị này và không đề cập quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chi nhánh.

Theo hồ sơ thanh tra, Vietbank Đồng Tháp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3/8/2020. Tại thời điểm 30/6/2026, đơn vị có một chi nhánh và một phòng giao dịch trực thuộc là Phòng giao dịch Hồng Ngự.

Tổng số nhân sự của chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc là 28 người, trong đó Phòng giao dịch Hồng Ngự có 8 cán bộ, nhân viên.

Thông báo kết luận thanh tra do ông Lý Công Uẩn, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13, ký ban hành ngày 6/11/2026.