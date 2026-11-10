Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai dịch vụ mua và thanh toán vé tàu hỏa trên ứng dụng VNeID từ ngày 9/11/2026, áp dụng đối với các tuyến đường sắt trên toàn quốc. Việc tích hợp này giúp hành khách có thêm kênh mua vé thuận tiện, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số của ngành đường sắt.

Trước đây, hành khách thường phải truy cập website bán vé, sử dụng ứng dụng riêng hoặc đến trực tiếp nhà ga, đại lý để đặt chỗ. Với tiện ích được tích hợp trên VNeID, người dân có thể tìm kiếm hành trình, lựa chọn chuyến tàu, kiểm tra giá vé và thực hiện thanh toán ngay trên điện thoại. Thông tin vé sau khi giao dịch thành công cũng được lưu trữ điện tử, giúp việc quản lý và xuất trình khi lên tàu trở nên đơn giản hơn.

Mua vé tàu trực tiếp bằng tài khoản định danh mức 2

Để sử dụng dịch vụ, người dân cần có tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh điện tử mức 2. Sau khi đăng nhập ứng dụng, hành khách nhập từ khóa "giao" tại ô tìm kiếm, lựa chọn mục "Dịch vụ giao thông", đồng ý chia sẻ thông tin và nhập mã Passcode để truy cập Nền tảng Giao thông tập trung. Tại đây, người dùng chọn dịch vụ "Tàu hỏa" để bắt đầu quá trình đặt vé.

Các bước mua vé được thiết kế tương tự những nền tảng đặt vé trực tuyến hiện nay. Hành khách chỉ cần nhập ga đi, ga đến, ngày khởi hành và số lượng người đi. Hệ thống sẽ hiển thị những chuyến tàu phù hợp cùng thông tin về giờ chạy, hạng chỗ, số ghế còn trống và giá vé để người dùng lựa chọn.

Sau khi xác định chuyến tàu, hành khách có thể chọn toa, vị trí ghế ngồi hoặc giường nằm theo nhu cầu. Người mua tiếp tục kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin hành trình và tổng số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Việc kết nối với nền tảng định danh điện tử giúp đơn giản hóa một số thao tác khai báo, hạn chế sai sót trong quá trình nhập thông tin hành khách.

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Theo hướng dẫn, mỗi giao dịch được phép đặt tối đa 10 vé và thời gian hoàn tất thanh toán là 10 phút kể từ khi lựa chọn vé. Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng, thẻ ATM nội địa và thẻ thanh toán quốc tế, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn phương thức phù hợp.

Hỗ trợ mua vé hộ và chuyển vé điện tử cho người thân

Một điểm đáng chú ý của dịch vụ mới là khả năng mua vé hộ người thân. Người sử dụng VNeID có thể đặt vé cho nhiều hành khách trong cùng một giao dịch bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin của từng người đi tàu. Tính năng này đặc biệt thuận tiện với các gia đình, nhóm bạn hoặc người thường xuyên hỗ trợ đặt vé cho người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, chức năng "Gửi vé qua VNeID" cho phép chuyển vé điện tử đến tài khoản định danh của người trực tiếp sử dụng. Người gửi có thể lựa chọn hiển thị hoặc ẩn thông tin giá vé trước khi chuyển. Sau khi nhận được thông báo, hành khách xác nhận "Nhận vé" trên ứng dụng để lưu vé vào tài khoản cá nhân.

Các chính sách giảm giá vé dành cho người cao tuổi, trẻ em, sinh viên và những đối tượng được hưởng ưu đãi vẫn tiếp tục được áp dụng theo quy định của ngành đường sắt. Sau khi thanh toán thành công, hành khách có thể truy cập mục "Vé của tôi" để kiểm tra thông tin và xuất trình vé điện tử khi làm thủ tục lên tàu.

Việc đưa dịch vụ bán vé đường sắt lên VNeID không chỉ bổ sung một phương thức giao dịch mới mà còn cho thấy xu hướng mở rộng tiện ích của nền tảng định danh điện tử quốc gia. Từ chức năng xác thực danh tính, VNeID đang từng bước kết nối với các dịch vụ thiết yếu, giúp người dân thực hiện nhiều giao dịch trên cùng một ứng dụng.

Đối với ngành đường sắt, kênh bán vé mới được kỳ vọng sẽ giảm bớt các thao tác trong quá trình đặt chỗ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của dịch vụ vẫn cần được đánh giá thông qua số lượng giao dịch, mức độ ổn định của hệ thống và phản hồi từ hành khách sau khi triển khai.