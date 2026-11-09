BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG chiếm ưu thế, T1 nỗ lực đáp trả

Trận bán kết CKTG 2026 giữa Bilibili Gaming (BLG) và T1 diễn ra ngày 9/11, khép lại sau bốn ván đấu. Đại diện Trung Quốc giành chiến thắng 3-1, qua đó tiến vào chung kết gặp Gen.G và chấm dứt hành trình bảo vệ chức vô địch của T1.

Bilibili Gaming (BLG) đối đầu T1 bán kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Ở ván đầu tiên, BLG nhanh chóng kiểm soát thế trận nhờ khả năng phối hợp giữa Xun, Knight và Bin. Dù T1 giành được Chiến công đầu, BLG vẫn duy trì lợi thế tại các đường và kiểm soát phần lớn mục tiêu quan trọng. Đến phút 29, BLG thắng giao tranh quyết định, gần như quét sạch đội hình T1 trước khi phá hủy nhà chính đối phương, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván hai, T1 điều chỉnh lối chơi và tập trung kiểm soát các mục tiêu lớn. Faker tạo bước ngoặt với Syndra khi bắt lẻ Knight trong pha tranh chấp Rồng. Oner tiếp tục giúp T1 giành lợi thế bằng tình huống cướp Baron quan trọng. Nhờ khả năng phối hợp giao tranh hiệu quả, T1 giành Linh hồn Rồng Nước và kiểm soát Rồng Ngàn Tuổi, qua đó kết thúc ván đấu và cân bằng tỷ số 1-1.

BLG vượt qua màn phản công của T1

Bước vào ván ba, BLG tập trung khai thác khu vực đường trên, tạo điều kiện để Bin gia tăng sức mạnh với Gnar. Trong khi đó, Xun liên tục giành lợi thế tại các mục tiêu Rồng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 27 khi BLG bắt lẻ Faker và tận dụng sai lầm di chuyển của Peyz để thắng giao tranh. Đại diện LPL sau đó giành Linh hồn Rồng Lửa, đẩy mạnh sức ép và phá hủy nhà chính T1, nâng tỷ số lên 2-1.

Ở ván quyết định, BLG lựa chọn đội hình sở hữu nhiều kỹ năng khống chế diện rộng. ON liên tục tạo đột biến với Seraphine. Đại diện LPL giành Linh hồn Rồng Đất trước khi tổ chức pha tấn công quyết định ở phút 37. Xun khai thác tình huống di chuyển bất lợi của Oner, tạo điều kiện để đồng đội hạ gục người đi rừng T1 và tiến vào phá hủy nhà chính.

Bilibili Gaming (BLG) đánh bại T1 với tỷ số 3-1 tại bán kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Chiến thắng 3-1 giúp BLG trở thành đại diện LPL đầu tiên đánh bại T1 trong một loạt BO5 tại CKTG kể từ năm 2013. Kết quả này cũng giúp BLG phục thù thất bại trước T1 tại chung kết CKTG 2024. Trong khi Faker và đồng đội dừng bước tại bán kết, BLG tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử đội tuyển.