Gaming
Esports

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

Tạ Thành
Tạ Thành
13:25 | 09/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bilibili Gaming (BLG) đánh bại T1 với tỷ số 3-1 tại bán kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026), chấm dứt chuỗi 13 năm bất bại của T1 trước các đại diện LPL trong loạt trận BO5.
BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026 BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026
T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026 T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026
Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026 Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

BLG chiếm ưu thế, T1 nỗ lực đáp trả

Trận bán kết CKTG 2026 giữa Bilibili Gaming (BLG) và T1 diễn ra ngày 9/11, khép lại sau bốn ván đấu. Đại diện Trung Quốc giành chiến thắng 3-1, qua đó tiến vào chung kết gặp Gen.G và chấm dứt hành trình bảo vệ chức vô địch của T1.

Bilibili Gaming (BLG) đối đầu T1 bán kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.
Bilibili Gaming (BLG) đối đầu T1 bán kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Ở ván đầu tiên, BLG nhanh chóng kiểm soát thế trận nhờ khả năng phối hợp giữa Xun, Knight và Bin. Dù T1 giành được Chiến công đầu, BLG vẫn duy trì lợi thế tại các đường và kiểm soát phần lớn mục tiêu quan trọng. Đến phút 29, BLG thắng giao tranh quyết định, gần như quét sạch đội hình T1 trước khi phá hủy nhà chính đối phương, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván hai, T1 điều chỉnh lối chơi và tập trung kiểm soát các mục tiêu lớn. Faker tạo bước ngoặt với Syndra khi bắt lẻ Knight trong pha tranh chấp Rồng. Oner tiếp tục giúp T1 giành lợi thế bằng tình huống cướp Baron quan trọng. Nhờ khả năng phối hợp giao tranh hiệu quả, T1 giành Linh hồn Rồng Nước và kiểm soát Rồng Ngàn Tuổi, qua đó kết thúc ván đấu và cân bằng tỷ số 1-1.

BLG vượt qua màn phản công của T1

Bước vào ván ba, BLG tập trung khai thác khu vực đường trên, tạo điều kiện để Bin gia tăng sức mạnh với Gnar. Trong khi đó, Xun liên tục giành lợi thế tại các mục tiêu Rồng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 27 khi BLG bắt lẻ Faker và tận dụng sai lầm di chuyển của Peyz để thắng giao tranh. Đại diện LPL sau đó giành Linh hồn Rồng Lửa, đẩy mạnh sức ép và phá hủy nhà chính T1, nâng tỷ số lên 2-1.

Ở ván quyết định, BLG lựa chọn đội hình sở hữu nhiều kỹ năng khống chế diện rộng. ON liên tục tạo đột biến với Seraphine. Đại diện LPL giành Linh hồn Rồng Đất trước khi tổ chức pha tấn công quyết định ở phút 37. Xun khai thác tình huống di chuyển bất lợi của Oner, tạo điều kiện để đồng đội hạ gục người đi rừng T1 và tiến vào phá hủy nhà chính.

Bilibili Gaming (BLG) đánh bại T1 với tỷ số 3-1 tại bán kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.
Bilibili Gaming (BLG) đánh bại T1 với tỷ số 3-1 tại bán kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Chiến thắng 3-1 giúp BLG trở thành đại diện LPL đầu tiên đánh bại T1 trong một loạt BO5 tại CKTG kể từ năm 2013. Kết quả này cũng giúp BLG phục thù thất bại trước T1 tại chung kết CKTG 2024. Trong khi Faker và đồng đội dừng bước tại bán kết, BLG tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử đội tuyển.

Bilibili Gaming (BLG) T1 CKTG 2026 Bán kết CKTG 2026 liên minh huyền thoại Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Bài liên quan

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

Có thể bạn quan tâm

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Esports
Gen.G đánh bại Invictus Gaming với tỷ số 3-0 tại bán kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại (CKTG 2026). Chiến thắng đưa Chovy lần đầu góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch thế giới.
T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

Esports
T1 giành chiến thắng 3-1 trước Karmine Corp tại tứ kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026). Peyz tỏa sáng với tổng 35 mạng hạ gục, giúp đại diện LCK giành quyền đối đầu Bilibili Gaming ở bán kết.
BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

Esports
Bilibili Gaming đánh bại Dplus KIA với tỷ số 3-0 tại tứ kết Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026). Chiến thắng giúp đại diện LPL tiến vào bán kết, đồng thời chấm dứt hành trình của Dplus KIA.
Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

Esports
Invictus Gaming đánh bại Top Esports với tỷ số 3-1 tại tứ kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026). Chiến thắng giúp TheShy cùng đồng đội giành tấm vé đầu tiên vào bán kết.
Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Esports
Tứ kết Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026) diễn ra từ ngày 4 đến 7/11 với bốn cặp đấu hấp dẫn. T1 và Gen.G được đánh giá cao, trong khi DK phải vượt qua thử thách lớn mang tên BLG.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 18°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

34°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
32°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
12°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
12°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
24°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Hà Giang

14°C

Cảm giác: 14°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Hải Phòng

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
Trang sức 99.9 13,430 ▲100K 14,030 ▲100K
Trang sức 99.99 13,440 ▲100K 14,040 ▲100K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,387 ▲1249K 14,172 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,387 ▲1249K 14,173 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,373 ▲8K 1,413 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,373 ▲8K 1,414 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,353 ▲8K 1,403 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,911 ▲792K 138,911 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,586 ▲601K 105,386 ▲601K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,764 ▲545K 95,564 ▲545K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,942 ▲488K 85,742 ▲488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,153 ▲466K 81,953 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,861 ▲334K 58,661 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17060 17331 17907
CAD 17571 17844 18462
CHF 30473 30848 31494
CNY 0 3782 3878
EUR 27861 28075 29158
GBP 33349 33737 34674
HKD 0 3125 3328
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13960 14550
SGD 19384 19664 20237
THB 678 741 794
USD (1,2) 25269 0 0
USD (5,10,20) 25305 0 0
USD (50,100) 25332 25345 25715
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,320 25,320 25,700
USD(1-2-5) 24,330 - -
USD(10-20) 24,330 - -
EUR 27,884 27,906 29,282
JPY 156.73 157.01 166.54
GBP 33,480 33,571 34,753
AUD 17,247 17,309 17,975
CAD 17,732 17,789 18,451
CHF 30,676 30,771 31,694
SGD 19,487 19,548 20,321
CNY - 3,748 3,892
HKD 3,186 3,196 3,332
KRW 17.34 18.08 19.68
THB 725.05 734 786.12
NZD 13,932 14,061 14,485
SEK - 2,537 2,628
DKK - 3,740 3,873
NOK - 2,653 2,748
LAK - 0.86 1.2
MYR 5,870.58 - 6,631.39
TWD 701.96 - 850.67
SAR - 6,678.38 7,037.32
KWD - 80,517 85,701
AED - 6,693 7,214
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,290 25,320 25,700
EUR 27,865 28,005 29,224
GBP 33,463 33,631 34,660
HKD 3,180 3,199 3,316
CHF 30,510 30,663 31,608
JPY 156.36 157.94 165.90
AUD 17,204 17,325 17,919
SGD 19,459 19,636 20,230
THB 729 744 782
CAD 17,692 17,817 18,411
NZD 14,006 14,557
KRW 18.17 20.16
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25320 25320 25680
AUD 17219 17319 18244
CAD 17712 17812 18826
CHF 30638 30668 32257
CNY 3760.2 3785.2 3920.7
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27985 28015 29737
GBP 33587 33637 35394
HKD 0 3300 0
JPY 157.54 158.04 168.57
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14042 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19507 19637 20368
THB 0 704.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13950000 13950000 14250000
SBJ 12500000 12500000 14250000
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,242 25,362 25,700
USD20 25,212 25,362 25,700
USD1 25,192 25,362 25,700
AUD 17,187 17,337 18,505
EUR 27,826 27,926 29,584
CAD 17,692 17,792 19,097
SGD 19,620 19,770 20,327
JPY 158.22 159.72 165.27
GBP 33,534 33,684 35,090
XAU 13,898,000 0 14,202,000
CNY 0 3,745 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/11/2026 14:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới

Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới

Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Bộ phát Wi-Fi nhà mạng cấp có khai thác được băng tần 6 GHz?

Bộ phát Wi-Fi nhà mạng cấp có khai thác được băng tần 6 GHz?

Mua sắm trực tuyến: Làm gì để trả hàng thuận tiện, đúng hạn?

Mua sắm trực tuyến: Làm gì để trả hàng thuận tiện, đúng hạn?

EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
PC1 thu lợi lớn từ Cụm điện gió ở Quảng Trị

PC1 thu lợi lớn từ Cụm điện gió ở Quảng Trị

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game