Chuyển đổi số
Giáo dục số

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Sơn Tinh
Sơn Tinh
23:15 | 08/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Chương trình đào tạo AI cho sinh viên dân tộc thiểu số thu hút hơn 5.400 người đăng ký, ghi nhận 144 sản phẩm ứng dụng công nghệ vào học tập và đời sống.
Lào Cai triển khai mô hình Lào Cai triển khai mô hình 'Người bản số', đưa công nghệ và AI đến vùng sâu, vùng xa
Điện Biên ứng dụng AI hỗ trợ ngôn ngữ dân tộc thiểu số, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ số Điện Biên ứng dụng AI hỗ trợ ngôn ngữ dân tộc thiểu số, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ số
Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm 'Chạm sẻ chia. Trao hy vọng' tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Ngày 7/11/2026, tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học RMIT Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho người học dân tộc thiểu số năm 2026.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình thu hút hơn 5.400 người học đăng ký, đến từ 42 dân tộc thiểu số, trong đó nữ giới chiếm 73,1%. Hoạt động đào tạo có sự tham gia của 8 cơ sở giáo dục đại học với 11 đơn vị trực thuộc và phối hợp triển khai.

Chương trình khai giảng ngày 17/10 tại Trường Đại học Đà Lạt, gồm 6 buổi học, mỗi buổi kéo dài 2 giờ, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng AI để tìm kiếm, xử lý thông tin, xây dựng bài trình bày, phân tích dữ liệu, tạo ứng dụng và tự động hóa công việc.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: moet
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: moet

Bên cạnh kỹ năng công nghệ, người học được tiếp cận kiến thức về an toàn trên không gian mạng và sử dụng AI có trách nhiệm. Nội dung đào tạo bám sát Khung năng lực số cho người học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tham chiếu Khung năng lực AI của UNESCO năm 2024.

Theo báo cáo của ban tổ chức, các buổi học ghi nhận hơn 11.700 lượt đánh giá, điểm trung bình đạt 4,84/5, với 98,5% lượt đánh giá từ 4 đến 5 sao. Tuy nhiên, số lượt đánh giá không đồng nghĩa với số người tham gia hoặc hoàn thành khóa học.

Điểm đáng chú ý là Thử thách sinh viên ứng dụng AI đã tiếp nhận 144 sản phẩm từ 10 trong tổng số 11 đơn vị tham gia chương trình. Các sản phẩm tập trung vào hỗ trợ học tập, quản lý đời sống sinh viên, công cụ dành cho giáo viên, phát triển du lịch và bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức trao giải cho sinh viên. Ảnh: moet
Ban tổ chức trao giải cho sinh viên. Ảnh: moet

Giải Nhất thuộc về sinh viên Quàng Thị Tươi, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên, với sản phẩm "Khu vườn tuổi thơ", nền tảng hỗ trợ giáo viên mầm non tạo trò chơi học tập tương tác cho trẻ.

Hai giải Nhì thuộc về sản phẩm "Khmer Migo - Học tiếng Khmer, sống cùng văn hóa" của sinh viên Thạch Thị Linh Đa và "EduSpace - Mạng xã hội học đường & Mini-LMS" của sinh viên Phùng Văn Ân.

Một số sản phẩm khác hướng tới hỗ trợ học sinh vùng cao tìm hiểu ngành học, giúp nông dân lập phương án vay vốn, quảng bá du lịch địa phương và giới thiệu di sản văn hóa.

Dù ghi nhận kết quả bước đầu, thông tin công bố chưa cung cấp số người hoàn thành khóa học, được cấp chứng nhận hoặc tỷ lệ sản phẩm triển khai thực tế. Vì vậy, hơn 5.400 người đăng ký và 144 sản phẩm dự thi mới phản ánh quy mô tiếp cận và kết quả thực hành ban đầu, chưa đủ cơ sở đánh giá hiệu quả ứng dụng AI lâu dài trong cộng đồng.

AI cho sinh viên dân tộc thiểu số đào tạo trí tuệ nhân tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo kỹ năng AI cho sinh viên ứng dụng AI trong giáo dục

Bài liên quan

Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh

Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh

Trường Đại học Sao Đỏ thành lập phân hiệu tại Hà Nội, mở rộng không gian đào tạo

Trường Đại học Sao Đỏ thành lập phân hiệu tại Hà Nội, mở rộng không gian đào tạo

Bộ GD-ĐT: Đại học không được ép đóng gộp học phí

Bộ GD-ĐT: Đại học không được ép đóng gộp học phí

Có thể bạn quan tâm

Thầy thuốc trẻ tăng cường phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị ung thư

Thầy thuốc trẻ tăng cường phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị ung thư

Giáo dục số
Ngày 6/11, tại Hà Nội, Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu (VYPAO) tổ chức Đại hội Liên chi hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyên ngành Ung bướu khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 và Hội thảo khoa học chuyên đề “Ung thư nội mạc tử cung: Chiến lược xử trí hiện tại và xu hướng tương lai” (Endometrial Carcinoma: Current Treatment Strategies and Future Directions).
Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh

Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh

Giáo dục số
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay có 1.550 chuyên gia đăng ký tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện dự án trong Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11

Đại học Thái Nguyên và Lào Cai kết nối hơn 20 trường đại học Trung Quốc trong tháng 11

Chuyển đổi số
Trong tháng 11/2026, Lào Cai phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức 3 sự kiện hợp tác quốc tế, tập trung vào giáo dục, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chuyển đổi số giáo dục: Làm sạch dữ liệu, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo lợi thế phát triển

Chuyển đổi số giáo dục: Làm sạch dữ liệu, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo lợi thế phát triển

Giáo dục số
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm sạch, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu, khắc phục những hạn chế về hạ tầng, nhân lực, nguồn lực, từng bước đưa chuyển đổi số thực sự trở thành thế mạnh của ngành giáo dục và đào tạo.
Trường THCS Kim Liên, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Trường THCS Kim Liên, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Chuyển đổi số
Trường Trung học cơ sở Kim Liên ra thông báo đến học sinh, phụ huynh tạm dừng học trực tiếp. Ngày 6/11, học sinh sẽ tự ôn tập theo tài liệu giáo viên giao. Trường đã xây dựng phương án học trực tuyến.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
12°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
12°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 27°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 27°C
mây thưa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 21°C
mây rải rác
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C

Giá vàngTỷ giá

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

MobiFone Hải Phòng sẵn sàng phục vụ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

MobiFone Hải Phòng sẵn sàng phục vụ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Đồng Nai giảm 30% tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ và startup

Đồng Nai giảm 30% tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ và startup

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản

Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Google đầu tư 17 tỷ USD tại Wyoming, gắn với nguồn điện 702 MW

Google đầu tư 17 tỷ USD tại Wyoming, gắn với nguồn điện 702 MW

Tài xế Green SM nhận 100% doanh số kèm điều kiện nhận chuyến 90% mỗi ngày

Tài xế Green SM nhận 100% doanh số kèm điều kiện nhận chuyến 90% mỗi ngày

Lợi nhuận quý III PVcomBank tăng 47%, nợ mất vốn tăng 27,9%

Lợi nhuận quý III PVcomBank tăng 47%, nợ mất vốn tăng 27,9%

Lãi Khí miền Nam tăng 69%, máy móc đã hao mòn gần 93% giá trị

Lãi Khí miền Nam tăng 69%, máy móc đã hao mòn gần 93% giá trị

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026