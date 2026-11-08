Đầu tháng 11/2026, công ty công nghệ Mỹ Perplexity AI chính thức giới thiệu Teammates, hệ thống tác tử trí tuệ nhân tạo (AI agent) được thiết kế để đảm nhận những công việc kéo dài trong doanh nghiệp. Thay vì chỉ phản hồi từng câu hỏi như chatbot truyền thống, Teammates có thể theo dõi tiến độ, phối hợp nhiệm vụ và chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Theo công bố của Perplexity, Teammates phát triển trên nền tảng Perplexity Computer, tận dụng các công cụ, dữ liệu dự án và bộ nhớ đã được thiết lập. Mỗi tác tử có thể đảm nhận một vai trò cụ thể trong các bộ phận như kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, vận hành hoặc tài chính.

Điểm khác biệt của Teammates nằm ở khả năng duy trì ngữ cảnh công việc qua nhiều phiên hoạt động. Hệ thống ghi nhớ mục tiêu dự án, lịch sử nhiệm vụ, tài liệu liên quan và phản hồi của người dùng để điều chỉnh những bước thực hiện tiếp theo.

Perplexity ra mắt Teammates, đưa tác tử AI thường trực vào công việc văn phòng

Chẳng hạn, trong bộ phận kinh doanh, một tác tử AI có thể phát hiện khách hàng thường xuyên đột ngột ngừng giao dịch, kiểm tra lịch sử mua hàng và phản ánh trước đó, sau đó đề xuất phương án tiếp cận phù hợp. Với hoạt động vận hành, tác tử có thể giám sát thời hạn dự án, nhắc bổ sung hồ sơ và phát hiện các đầu việc có nguy cơ chậm tiến độ.

Perplexity cũng tích hợp khả năng phối hợp giữa nhiều tác tử AI. Một tác tử có thể phát hiện lỗi trên website, sau đó chuyển kết quả cho tác tử khác chuẩn bị phương án khắc phục. Thông qua Slack, nhân viên có thể giao việc, yêu cầu cập nhật tiến độ và trao đổi trực tiếp với các tác tử được thêm vào nhóm.

Về bảo mật, Perplexity cho biết mỗi tác tử hoạt động trong môi trường riêng biệt, sử dụng các quyền truy cập công cụ và dự án đã được cấp. Thông tin đăng nhập lưu trữ được mã hóa, trong khi người dùng có thể kiểm tra kết quả, tiếp quản phiên làm việc hoặc điều chỉnh nhiệm vụ.

Ở giai đoạn đầu, Teammates được cung cấp trên nền tảng web cho người đăng ký Perplexity Max, gói dịch vụ có giá 200 USD/tháng hoặc 2.000 USD/năm. Đây là phí thuê bao Max, không phải mức phí riêng cho từng tác tử AI. Perplexity dự kiến mở rộng khả năng truy cập trên iOS trong thời gian tới.

Sự xuất hiện của Teammates cho thấy xu hướng chuyển từ AI hỗ trợ trả lời sang AI tham gia trực tiếp vào quy trình làm việc. Tuy nhiên, khả năng vận hành liên tục không đồng nghĩa hệ thống có thể thay thế hoàn toàn nhân sự quản lý dự án.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, mức phí 200 USD/tháng đặt ra bài toán hiệu quả đầu tư, bảo mật dữ liệu và kiểm soát quyết định tự động. Hiện Perplexity chưa công bố số liệu kiểm chứng độc lập về mức tiết kiệm chi phí hoặc năng suất lao động khi triển khai Teammates trong môi trường doanh nghiệp thực tế.