Lợi nhuận quý III Điện Gia Lai tăng 25%, lũy kế 9 tháng giảm 56%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần 721,7 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận quý III sau thuế đạt 100,4 tỷ đồng, cao hơn mức 80,1 tỷ đồng của quý III/2025.

Sau 9 tháng, Điện Gia Lai thu về 2.069,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 14,1%, còn lợi nhuận sau thuế dừng ở 372,2 tỷ đồng, giảm 56,2% so với con số 850,7 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Trong cùng giai đoạn, chi phí lãi vay của Điện Gia Lai ở mức 544,6 tỷ đồng, tương đương 51% lợi nhuận gộp và lớn hơn tổng lợi nhuận trước thuế 419,5 tỷ đồng. Dư nợ vay và thuê tài chính tại ngày 30/9/2026 lên 8.597,1 tỷ đồng, gấp 1,25 lần vốn chủ sở hữu.

Điện Gia Lai mở rộng hạ tầng phát điện, dòng tiền kinh doanh cải thiện

Theo công văn giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu nhờ doanh thu bán điện tăng 15,1 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo ghi nhận doanh thu bán điện quý III đạt 682 tỷ đồng, doanh thu xây lắp và dịch vụ tăng từ 4,4 tỷ đồng lên 39,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp quý đạt 341,8 tỷ đồng, biên gộp 47,4%.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của Điện Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế 100,4 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Nguồn: BCTC của GEG.

Nguồn thu của Điện Gia Lai đến từ một danh mục nhà máy trải trên ba loại hình. Nhóm thủy điện có các nhà máy như Ia Drăng 1, 2, 3, H’Chan, H’Mun, Ia Meur 3, Đăk Pi Hao, Ayun Thượng 1A, Thượng Lộ. Nhóm điện mặt trời có Krông Pa, Phong Điền, Trúc Sơn, Hàm Phú 2, TTC Đức Huệ 1 và 2. Nhóm điện gió gồm Ia Bang 1, VPL Bến Tre, Tân Phú Đông 1 và Tân Phú Đông 2.

Trong 9 tháng, doanh nghiệp chuyển 738,9 tỷ đồng công trình xây dựng cơ bản hoàn thành sang tài sản cố định, phần lớn là máy móc thiết bị với 686,4 tỷ đồng. Dự án Đức Huệ Long An 2, mang giá trị dở dang 611,3 tỷ đồng hồi đầu năm, không còn nằm trong danh mục xây dựng dở dang tại ngày 30/9. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình của Điện Gia Lai đạt 17.733,5 tỷ đồng, riêng máy móc thiết bị chiếm 10.786 tỷ đồng.

Dự án lớn nhất Điện Gia Lai đang triển khai là điện gió VPL giai đoạn 2, với chi phí dở dang tăng từ 9,9 tỷ đồng lên 1.152,8 tỷ đồng. Hợp đồng tín dụng ký ngày 13/2/2026 với Vietcombank Gia Lai cho dự án có thời hạn 192 tháng. Ở lớp quản trị, danh mục tài sản vô hình ghi nhận hệ thống phần mềm ERP nguyên giá 9,2 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 1.156,6 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Khoản phải thu Công ty Mua bán điện giảm từ 668,4 tỷ đồng đầu năm xuống 574,2 tỷ đồng. Biến động các khoản phải thu đóng góp 245,8 tỷ đồng vào dòng tiền kinh doanh.

Lãi vay chiếm hơn nửa lợi nhuận gộp của Điện Gia Lai

Doanh thu bán điện 9 tháng giảm 352,1 tỷ đồng, tương đương 14,9%, trong khi giá vốn bán điện gần như đi ngang ở mức 951 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp vì thế giảm 25%, còn 1.066,3 tỷ đồng. Một cách lý giải là chi phí của nhà máy điện chủ yếu là khấu hao, khoản mục lên 615,1 tỷ đồng trong 9 tháng và ít biến động theo sản lượng.

Doanh thu tài chính 9 tháng chỉ còn 16,3 tỷ đồng, so với 134,6 tỷ đồng cùng kỳ. Chênh lệch có thể liên quan đến khoản lãi chuyển nhượng khoản đầu tư 112,1 tỷ đồng mà doanh nghiệp ghi nhận trong năm 2025 và không phát sinh trong năm nay.

Gánh nặng lớn nhất của Điện Gia Lai nằm ở chi phí vốn. Lãi vay quý III là 196,1 tỷ đồng, bằng 57% lợi nhuận gộp và gần gấp đôi lợi nhuận quý III sau thuế. Chi phí lãi vay phải trả cuối kỳ tăng từ 14,2 tỷ đồng lên 48,2 tỷ đồng. Riêng khoản vay dài hạn tại Vietcombank Gia Lai đạt 7.207,4 tỷ đồng, chiếm 92,5% vay dài hạn, phần lớn áp lãi suất thả nổi bằng lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tiết kiệm cộng biên độ 2,6% đến 3,1% mỗi năm.

Thuyết minh chi phí tài chính hợp nhất ghi nhận chi phí đi vay 9 tháng năm 2026 của Điện Gia Lai ở mức 544,6 tỷ đồng. Nguồn: BCTC của GEG.

Nhịp đầu tư mới tiếp tục dựa vào vốn vay. Tiền chi xây dựng tài sản cố định 9 tháng lên 1.258 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ, trong khi tiền thu từ đi vay đạt 1.234,3 tỷ đồng.

Ở phía thanh khoản, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên 806,4 tỷ đồng, trong khi tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn cộng lại 503,9 tỷ đồng. Hệ số thanh toán hiện hành giảm từ 2,01 lần đầu năm xuống 1,41 lần.

Giá trị còn lại của tài sản cố định dùng để thế chấp khoản vay ở mức 12.399 tỷ đồng, tương đương khoảng 98% giá trị còn lại của tài sản cố định.

Quý III mang về 100,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi chi phí lãi vay riêng quý ở mức 196,1 tỷ đồng. Với tài sản cố định chiếm 80% tổng tài sản 15.850,4 tỷ đồng, cấu trúc của Điện Gia Lai phản ánh đặc thù thâm dụng vốn của ngành năng lượng tái tạo, nơi mỗi nhà máy gắn với một khoản vay dài hạn riêng.