Bệnh viện K cập nhật hướng dẫn điều trị ung thư theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Trong hai ngày 5-6/11, Bệnh viện K tổ chức hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập – Best of ASCO 2026”, nhằm cập nhật tiến bộ mới trong ung thư học thế giới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị người bệnh tại Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu và gần 100 chuyên gia đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có TS. Angela Pratt – Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam; PGS.TS. Bùi Diệu – Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; GS. Julie R. Gralow – Phó Chủ tịch Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO); BS. Crystal Denlinger – Giám đốc điều hành Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN), cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ ung bướu trong nước và quốc tế.

Từng bước nâng tầm vị thế ung thư học Việt Nam

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhận định, ung thư không chỉ là thách thức lớn của y học mà còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững. Đằng sau mỗi người bệnh ung thư là một gia đình với nhiều lo lắng, kỳ vọng và gánh nặng về sức khỏe, kinh tế, tinh thần.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cho biết, y học thế giới đang có những bước tiến vượt bậc về chẩn đoán phân tử, giải trình tự gen, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị hiện đại và y học chính xác. Những tiến bộ này đang từng bước thay đổi tiên lượng và mở rộng cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đồng thời ghi nhận những bước phát triển của ngành ung thư Việt Nam trong năng lực chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Để tiếp tục phát triển ngành ung thư theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị các cơ sở y tế thực hiện 5 định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, chuyển mạnh từ tư duy tập trung điều trị sang quản lý toàn diện bệnh ung thư, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm làm nền tảng. Đẩy mạnh kiểm soát các yếu tố nguy cơ, triển khai sàng lọc dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phát huy vai trò của y tế cơ sở trong phát hiện, quản lý và theo dõi người bệnh; mục tiêu đặt ra là không để khoảng cách địa lý trở thành khoảng cách về cơ hội sống.

Thứ hai, phát triển mạng lưới ung thư quốc gia đồng bộ, liên thông, phân tầng chuyên môn và lấy chất lượng điều trị làm trung tâm. Bên cạnh các trung tâm ung thư chuyên sâu, cần nâng cao năng lực của bệnh viện vùng, bệnh viện tỉnh để người dân được tiếp cận dịch vụ phù hợp ngay tại địa phương. Bệnh viện K tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn đa chuyên khoa và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trên cả nước.

Thứ ba, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển, dựa trên bằng chứng khoa học và hiệu quả thực tiễn. Các cơ sở chuyên ngành đẩy mạnh nghiên cứu đa trung tâm, thử nghiệm lâm sàng, xây dựng hệ thống dữ liệu và ghi nhận ung thư có chất lượng; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, y học chính xác trên cơ sở khoa học và bảo đảm an toàn thông tin.

Giáo sư Julie R. Gralow, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) chia sẻ tại hội thảo.

Thứ tư, kết hợp tiến bộ chuyên môn với đổi mới quản trị, hoàn thiện chính sách tài chính y tế và bảo đảm quyền lợi người bệnh. Thúc đẩy đánh giá công nghệ y tế, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, dựa trên bằng chứng, hiệu quả điều trị và khả năng cân đối nguồn lực.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng tầm vị thế ung thư học Việt Nam.

“Khoa học mang đến những phương tiện điều trị ngày càng hiện đại. Quản trị tốt giúp các thành tựu được triển khai hiệu quả, an toàn và công bằng. Nhưng chính lòng nhân ái và trách nhiệm của người thầy thuốc mới làm nên giá trị cao quý nhất của ngành y” - Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đánh giá cao sự đồng hành của ASCO, NCCN, WHO và các tổ chức quốc tế trong chia sẻ tri thức, cập nhật hướng dẫn điều trị và thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Thứ trưởng mong muốn những giá trị từ hội thảo không chỉ dừng lại ở các báo cáo mà cần chuyển hóa thành thay đổi thực chất trong thực hành lâm sàng, các chương trình hợp tác cụ thể và kết quả điều trị tốt hơn.

GS.TS.BS. Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K phát biểu tại hội thảo.

GS.TS.BS. Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K cho biết, Bệnh viện K xác định phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng.

Thời gian qua, Bệnh viện K đã tham gia hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha III đa quốc gia; có gần 200 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó hơn 50% thuộc nhóm Q1, Q2; hiều chương sách quốc tế được xuất bản và nhiều bác sĩ của Bệnh viện tham gia báo cáo tại các hội nghị quốc tế với vai trò diễn giả khách mời.

Bệnh viện cũng đón gần 40 bác sĩ đến từ Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và một số quốc gia khác đã đến Bệnh viện K giao lưu, trao đổi, học tập kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng. “Bệnh viện mong muốn đưa những tiến bộ của thế giới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam, từng bước chia sẻ kết quả nghiên cứu trong nước với đồng nghiệp quốc tế, hướng tới nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị” - GS.TS. Lê Văn Quảng nêu rõ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng tham dự 22 phiên khoa học với gần 120 bài trình bày chuyên môn. Nội dung tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong nhiều lĩnh vực ung thư như đầu cổ, vú, phổi, lồng ngực, tiêu hóa, phụ khoa, niệu - sinh dục, xương - phần mềm, u thần kinh, ung thư huyết học và ung thư nhi khoa.

Các phiên khoa học đi sâu phân tích dữ liệu từ những thử nghiệm lâm sàng quan trọng, các chiến lược điều trị mới, từ điều trị bổ trợ, bổ trợ trước, điều trị ung thư giai đoạn tiến triển, di căn đến phương pháp tiếp cận cá thể hóa và ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại. Các chuyên gia đồng thời cập nhật nghiên cứu mới, trao đổi về khả năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn, góp phần tối ưu hóa thực hành điều trị.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, Bệnh viện K đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với NCCN. Đặc biệt, Bệnh viện K đã công bố thêm 3 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư của NCCN phiên bản Việt hóa, hướng tới mục tiêu hoàn thành 10 hướng dẫn đối với các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam trong năm 2027.

Theo GS.TS.BS. Lê Văn Quảng, các hướng dẫn được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ của chuyên gia NCCN, được các chuyên gia ung bướu hàng đầu Việt Nam rà soát và thảo luận kỹ lưỡng. Nội dung được điều chỉnh có tính đến nguồn lực và điều kiện thực hành tại Việt Nam. “Đây sẽ là nguồn tài liệu chuyên môn quan trọng dành cho bác sĩ ung bướu trên toàn quốc, hỗ trợ đưa ra quyết định phù hợp trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh” -GS.TS.BS. Lê Văn Quảng nhấn mạnh.