Người dân có thể đặt lịch khám trực tuyến qua Smart Hải Phòng

Người dân có thể đặt lịch khám trực tuyến qua Smart Hải PhòngY tế số
|Smart Hải Phòng mở rộng tiện ích, tăng tương tác số
|Bài 1: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng làm chủ hạ tầng số lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Y tế triển khai tích hợp tiện ích đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đa khoa Hải Dương trên ứng dụng Smart Hải Phòng.
Người dân chủ động lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp, gồm đăng ký khám theo phòng khám hoặc khám theo chuyên gia. Đối với hình thức khám theo phòng khám, người dùng được lựa chọn phòng khám, ngày và giờ khám theo nhu cầu.
|
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Y tế triển khai tích hợp tiện ích đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đa khoa Hải Dương trên ứng dụng Smart Hải Phòng
Việc đưa tiện ích lên nền tảng số giúp người dân chủ động hơn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế, giảm thời gian đi lại, chờ đợi tại bệnh viện; đồng thời góp phần đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
Thời gian qua, Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện 325 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố sử dụng căn cước công dân để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, với hơn 15,4 triệu lượt tra cứu thành công.
|Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chụp Citi cho người bệnh. ẢNH: ĐỖ HIỀN
Tất cả 46 bệnh viện công lập đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Hệ thống 62 kiosk thông minh được đưa vào sử dụng, ghi nhận hơn 222.000 lượt đăng ký khám. Sổ sức khỏe điện tử đã tích hợp thông tin của hơn 2,23 triệu người, tương đương khoảng 50% dân số thường trú, đưa Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ tích hợp.
|
Đến nay, ứng dụng Smart Hải Phòng có khoảng 260.000 lượt tải, hơn 3,1 triệu lượt khai thác, sử dụng các tính năng. Nhiều nhóm thông tin thiết yếu được tích hợp như cơ sở y tế, giáo dục, nhà thuốc, lưu trú, du lịch, cảnh báo ngập lụt, tra cứu quy hoạch, dữ liệu đất đai, lịch cắt điện và giao thông.
Từ ngày 1/6 đến nay, hệ thống tiếp nhận hơn 3.600 phản ánh, kiến nghị của người dân, trong đó 98% đã được xử lý. Việc tiếp tục bổ sung các tiện ích thiết thực, trong đó có đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến, góp phần đưa dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu đến gần người dân hơn, từng bước hình thành hệ sinh thái số thuận tiện, đồng bộ trên địa bàn thành phố.