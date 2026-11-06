Người dân có thể đặt lịch khám trực tuyến qua Smart Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Y tế triển khai tích hợp tiện ích đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đa khoa Hải Dương trên ứng dụng Smart Hải Phòng.

Người dân chủ động lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp, gồm đăng ký khám theo phòng khám hoặc khám theo chuyên gia. Đối với hình thức khám theo phòng khám, người dùng được lựa chọn phòng khám, ngày và giờ khám theo nhu cầu.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Y tế triển khai tích hợp tiện ích đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đa khoa Hải Dương trên ứng dụng Smart Hải Phòng

Việc đưa tiện ích lên nền tảng số giúp người dân chủ động hơn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế, giảm thời gian đi lại, chờ đợi tại bệnh viện; đồng thời góp phần đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Thời gian qua, Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện 325 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố sử dụng căn cước công dân để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, với hơn 15,4 triệu lượt tra cứu thành công.

Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chụp Citi cho người bệnh. ẢNH: ĐỖ HIỀN

Tất cả 46 bệnh viện công lập đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Hệ thống 62 kiosk thông minh được đưa vào sử dụng, ghi nhận hơn 222.000 lượt đăng ký khám. Sổ sức khỏe điện tử đã tích hợp thông tin của hơn 2,23 triệu người, tương đương khoảng 50% dân số thường trú, đưa Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ tích hợp.