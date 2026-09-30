Bài 1: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng làm chủ hạ tầng số lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Dòng chảy dữ liệu thông suốt giữa miền di sản

Trải qua 5 ngày chính thức diễn ra các hoạt động trọng điểm, Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 đã ghi nhận hàng vạn lượt du khách, đại biểu tham quan cùng hàng trăm phóng viên báo chí từ khắp mọi miền đổ về ghi hình, tác nghiệp. Giữa bầu không khí trang nghiêm của Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Lễ Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026, sự kiện công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc hay nghi lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc linh thiêng vào tối 26/9 có một dòng chảy dữ liệu âm thầm vận hành, đó chính là dòng chảy dữ liệu số và hạ tầng thông tin liên lạc được giữ vững thông suốt đến từng giây.

Với vai trò đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai các giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ lễ hội, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã chủ động chuẩn bị phương án hạ tầng số từ nhiều tuần, trước khi hồi trống khai hội chính thức vang lên. Một sự kiện văn hóa - di sản quy mô lớn đòi hỏi một nền tảng công nghệ tương xứng, Sở đã cùng các doanh nghiệp viễn thông phối hợp, khảo sát từng vị trí trọng điểm khu di tích để xây dựng phương án tối ưu. Bằng nỗ lực triển khai khẩn trương, 15 trạm BTS mới đã kịp thời đi vào vận hành ngay trước ngày 24/9/2026, gồm 03 trạm tại khu vực Chùa Côn Sơn và 12 trạm bao phủ không gian Đền Kiếp Bạc. Năng lực phục vụ nhờ đó được tối ưu hoá, đạt lên ngưỡng 20.000 thuê bao hoạt động đồng thời, giải quyết triệt để nguy cơ nghẽn mạng cục bộ vốn là bài toán vận hành tại các sự kiện tập trung đông người.

Du khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) khám phá di sản trên nền tảng mạng 5G Viettel tại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Nhìn những bức ảnh sắc nét, các đoạn video HD cùng những luồng phát trực tiếp (livestream) chất lượng cao truyền đi thông suốt, không độ trễ từ Trung tâm Báo chí, khu vực Khán đài và Trung tâm An ninh trong đêm Khai ấn 26/9, ít ai biết phía sau đó là 02 đường truyền Internet cáp quang riêng biệt cùng hệ thống Wi-Fi tốc độ cao đạt trung bình 140 đến 160 Mbps chiều xuống và 40 Mbps chiều lên. Tốc độ kết nối di động 4G/5G tại các khu vực trọng điểm luôn duy trì trung bình ở mức 120 Mbps Download và 40 Mbps Upload.

Nhiều thời điểm ghi nhận băng thông bứt phá ấn tượng như mạng Viettel đạt từ 200 đến 487 Mbps chiều xuống (50 đến 107 Mbps chiều lên), mạng VinaPhone đạt từ 150 đến 923 Mbps chiều xuống (40 đến 74,7 Mbps chiều lên), cùng với mạng 4G MobiFone đạt 37 Mbps chiều xuống và 16,3 Mbps chiều lên vượt xa các tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động mặt đất 5G (QCVN 126:2021/BTTTT). Đội ngũ kỹ sư viễn thông cùng lực lượng chuyên trách của Sở Khoa học và Công nghệ vận hành chế độ ứng trực kỹ thuật 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng các phương án nguồn điện dự phòng bằng máy phát, ắc quy, giữ cho tín hiệu mạng luôn ổn định và liên tục giữa biển người hành hương.

Kỹ sư VNPT/VinaPhone đấu nối trạm BTS tăng cường phục vụ Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Sức hút từ trợ lý du lịch Smart Hải Phòng

Không dừng lại ở việc giữ vững hạ tầng mạng, dấu ấn đổi mới sáng tạo còn thể hiện rõ nét qua chiều sâu ứng dụng của nền tảng Smart Hải Phòng. Ngay trên chiếc điện thoại thông minh, chỉ cần một thao tác quét mã QR tích hợp đã lập tức mở ra cho du khách một "trợ lý du lịch di sản" đa năng và trực quan. Nền tảng không chỉ số hóa trọn vẹn lịch trình nghi lễ, sơ đồ di tích hay tài liệu thuyết minh di sản, mà còn mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ. Người dân và du khách dễ dàng định vị các bãi đỗ xe còn trống, tra cứu danh sách khách sạn, homestay uy tín, tìm kiếm điểm ẩm thực đặc sản cho đến việc nhận chỉ dẫn phân luồng giao thông an toàn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chuẩn hóa dữ liệu nội dung cùng Sở Khoa học và Công nghệ trong vai trò chủ trì hạ tầng và nền tảng kỹ thuật giúp dữ liệu trên ứng dụng liên tục được cập nhật chuẩn xác theo từng diễn biến thực tế.

Trong những ngày cao điểm vừa qua, nền tảng Smart Hải Phòng ghi nhận lượng truy cập tăng vọt, trở thành kênh tra cứu thông tin chủ đạo được hàng vạn du khách tin dùng. Việc tích hợp tiện ích số không chỉ thay thế hoàn toàn các phương thức truyền thông truyền thống mà còn nâng cao tính chủ động và nâng tầm trải nghiệm của người dân khi về với không gian di sản.



Ứng dụng Smart Hải Phòng phục vụ người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin

Qua 5 ngày cao điểm của lễ hội, đặc biệt tại các mốc sự kiện trọng thể, thực tế vận hành đã khẳng định tính thực tiễn và hiệu quả của mô hình điều phối hạ tầng số. Tính thông suốt của dòng chảy dữ liệu, sự tiện lợi khi trải nghiệm ứng dụng Smart Hải Phòng qua mã QR cùng sự hài lòng của du khách khi chia sẻ tức thì những khoảnh khắc đẹp tại khu di tích là thước đo thực chất cho nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên trách. Đây là nền tảng quan trọng để Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các giải pháp công nghệ, đưa hạ tầng số trở thành cầu nối nâng tầm giá trị văn hóa - di sản của thành phố trong giai đoạn mới.

Bên cạnh vai trò định hướng của cơ quan quản lý nhà nước, việc bảo đảm hạ tầng số vận hành an toàn và liên tục còn phụ thuộc vào năng lực thực thi kỹ thuật của các doanh nghiệp viễn thông đồng hành, nơi những giải pháp công nghệ trên giấy được biến thành hiệu quả kết nối thực tế. Một trong những trụ cột hạ tầng số giúp thông tin liên lạc thông suốt, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh di sản, nâng tầm trải nghiệm cho du khách thập phương và đưa văn hóa Hải Phòng vươn xa trên không gian số.