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Khẩn trương gỡ vướng hai dự án hơn 166 ha của Novaland

Thế Kiên

Thế Kiên

12:04 | 30/09/2026
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Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị TP.HCM rà soát, xử lý vướng mắc tại Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh, hai dự án của Novaland có tổng diện tích hơn 166 ha.
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Khẩn trương gỡ vướng hai dự án hơn 166 ha của Novaland
Khẩn trương gỡ vướng hai dự án hơn 166 ha của Novaland.

Hai dự án hơn 166 ha được đưa vào diện rà soát

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý những dự án tồn đọng, kéo dài, khó khăn, vướng mắc của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, Novaland. Trong số này có hai dự án quy mô hơn 166 ha tại TP.HCM.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, văn bản của Bộ được ban hành sau khi cơ quan này nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo liên quan đến báo cáo, kiến nghị của Novaland.

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Cơ quan quản lý đề nghị các địa phương rà soát hồ sơ pháp lý, xác định cụ thể khó khăn tại từng dự án. Các địa phương đồng thời phải tổ chức thanh tra, kiểm tra để làm rõ thực trạng, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau quá trình rà soát, địa phương cần đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, chính xác và đúng quy định pháp luật. Một nội dung quan trọng là xem xét từng dự án có đủ điều kiện áp dụng cơ chế tại Nghị quyết 29/2026/QH16 và các văn bản hướng dẫn hay không.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Novaland đã kiến nghị xử lý vướng mắc tại 23 dự án thuộc 5 địa phương. Những vấn đề doanh nghiệp phản ánh tập trung vào xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính, thủ tục đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng và cấp giấy chứng nhận cho khách hàng.

Trong danh sách này, Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh, còn được biết đến với tên The Water Bay, là hai dự án có quy mô lớn tại khu vực phía Đông TP.HCM.

Thạnh Mỹ Lợi B rộng 136 ha vẫn vướng thủ tục đất đai

Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B có diện tích khoảng 136 ha, nằm tại phường Cát Lái, TP.HCM.

Theo thông tin Novaland cung cấp, dự án có khoảng 31 ha dành cho khu nhà ở thấp tầng với khoảng 1.500 căn. Khu cao tầng dự kiến có khoảng 980.000 m2 sàn, tương ứng khoảng 7.000 căn.

Quy hoạch dự án còn bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính, công viên trung tâm và các hạng mục phục vụ cư dân.

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Vướng mắc hiện nay nằm ở thủ tục pháp lý và tiến độ triển khai dự án. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xem xét, quyết định điều chỉnh tiến độ thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM và có nội dung liên quan đến chức năng cho ý kiến của Bộ Tài chính.

Theo kiến nghị của Novaland được cơ quan chức năng dẫn lại, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ từ năm 2022 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Dự án cũng chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, việc rà soát lần này chưa đồng nghĩa dự án đã hoàn tất pháp lý. Các cơ quan có thẩm quyền vẫn phải xác định từng vướng mắc, căn cứ pháp luật và phương án xử lý trước khi dự án có thể tiếp tục triển khai.

The Water Bay chờ xác định cơ chế xử lý

Dự án thứ hai là Khu tái định cư Bình Khánh, The Water Bay, có diện tích khoảng 30,2 ha trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo thông tin Novaland cung cấp, dự án dự kiến phát triển khoảng 700.000 m2 sàn nhà ở với khoảng 6.000 căn hộ. Bên cạnh đó là khoảng 400.000 m2 sàn thương mại cùng các công trình giáo dục, y tế và văn hóa.

Dự án đã hoàn thành công tác bồi thường và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Trong phần xây dựng, 506 căn hộ tại lô D07 đã hoàn thành, 8 lô còn lại đã hoàn thành phần móng.

Tuy nhiên, vấn đề pháp lý đất đai vẫn là nút thắt. Quyết định giao đất trước đây của dự án đã bị thu hồi sau kết luận về vi phạm liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì vậy đề nghị UBND TP.HCM rà soát, xác định Khu tái định cư Bình Khánh có thuộc trường hợp được áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị quyết 29/2026/QH16 hay không. Kết quả rà soát sẽ là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xác định hướng xử lý tiếp theo.

Nghị quyết 29/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/4/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý một số vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Cơ chế này yêu cầu việc xử lý phải đi cùng quá trình rà soát điều kiện pháp lý, trách nhiệm của các bên và biện pháp khắc phục. Vì vậy, việc một dự án được đưa ra xem xét không đồng nghĩa dự án đương nhiên đủ điều kiện tiếp tục triển khai.

Hơn 166 ha đất và khoảng 14.500 căn nhà

Hai dự án Thạnh Mỹ Lợi B và Bình Khánh có tổng diện tích hơn 166 ha. Theo các thông tin được công bố, quy mô phát triển dự kiến của hai dự án vào khoảng 14.500 căn nhà.

Nếu các vướng mắc được xử lý và dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện để tiếp tục triển khai, lượng quỹ đất này có thể trở lại quá trình phát triển dự án, bổ sung nguồn cung nhà ở và diện tích thương mại tại TP.HCM.

Đối với Novaland, việc tháo gỡ pháp lý cho các dự án tồn đọng còn liên quan trực tiếp đến khả năng triển khai tài sản, bàn giao sản phẩm, thực hiện nghĩa vụ tài chính và tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, tiến độ thực tế vẫn phụ thuộc vào kết quả rà soát của các cơ quan có thẩm quyền. Riêng với Bình Khánh, việc xác định dự án có thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết 29/2026/QH16 hay không là một bước pháp lý cần hoàn thành trước khi xác định phương án tiếp theo.

Động thái mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì vậy mở thêm một hướng xử lý đối với hai dự án lớn của Novaland, nhưng chưa phải quyết định cuối cùng về việc tiếp tục triển khai.

Nghị quyết 29/2026/QH16 quy định gì?

Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý vi phạm pháp luật về đất đai tại một số dự án, công trình xảy ra trước ngày 1/8/2024 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trước thời điểm này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có trách nhiệm rà soát kỹ từng dự án, xác định cụ thể vướng mắc và thẩm quyền xử lý để chủ động giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.
Thạnh Mỹ Lợi B Khu tái định cư Bình Khánh The Water Bay Nghị quyết 29/2026/QH16 Nghị quyết 29 Bộ Nông nghiệp và Môi trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Novaland

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cập nhật: 30/09/2026 13:00
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Cập nhật: 30/09/2026 13:00
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