BVBank được yêu cầu khắc phục tồn tại sau thanh tra

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực vừa công bố Thông báo số 291/TB-TTRA ngày 25/9/2026 về kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HoSE: BVB).

Theo thông báo, cuộc thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 130/QĐ-TTRA ngày 30/9/2025. Ngày 15/9/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TTRA về việc thanh tra BVBank.

BVBank, trước đây là Ngân hàng TMCP Gia Định, hoạt động theo Giấy phép số 0025/NH-GP ngày 22/8/1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp. Trong quá trình hoạt động, ngân hàng đã được cấp các quyết định, giấy phép sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động.

Kết luận thanh tra ghi nhận trong thời kỳ thanh tra, BVBank kinh doanh có lãi, cơ bản thực hiện được mục tiêu phát triển và định hướng chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng cũng đang từng bước chuyển đổi số toàn diện để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực ban hành ngày 25/9/2026. Ảnh chụp thông báo NHNN.

Bên cạnh những mặt đạt được, cơ quan thanh tra xác định BVBank còn một số tồn tại, sai sót, vi phạm trong hoạt động.

Cụ thể, các vấn đề được nêu liên quan đến công tác quản trị, điều hành, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; việc cấp tín dụng đối với một số khách hàng thuộc mẫu thanh tra; thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cùng hoạt động góp vốn, mua cổ phần.

Về nguyên nhân, cơ quan thanh tra cho biết một số khách hàng vay vốn không thực hiện đúng nguyên tắc vay vốn theo quy định pháp luật. Đồng thời, BVBank chưa thực hiện đầy đủ một số quy định nội bộ, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật, dẫn đến các tồn tại, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Trách nhiệm đối với các tồn tại được xác định thuộc về các cấp quản trị, điều hành, kiểm soát, phê duyệt hoặc tham mưu trong từng thời kỳ; các tập thể, cá nhân và đơn vị trực tiếp thực hiện nghiệp vụ. Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng đề cập trách nhiệm của khách hàng vay vốn tại BVBank trong việc sử dụng vốn vay và thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng tín dụng.

Đáng chú ý, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành 12 khuyến nghị, trong đó 7 khuyến nghị có thời hạn hoàn thành cụ thể. BVBank được yêu cầu nghiêm túc triển khai các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra.