Máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc phóng bom gây nhiễu. Ảnh: Getty Images.

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Một hệ thống laser dành cho máy bay chiến đấu xuất hiện bên cạnh hình ảnh J-36 tại triển lãm quốc phòng ở Bắc Kinh, làm dấy lên câu hỏi: Trung Quốc đã có thể dùng laser để bảo vệ máy bay trước tên lửa hay chưa? Với thông tin hiện có, câu trả lời vẫn là chưa thể xác nhận.

Theo nội dung được cung cấp, một viện nghiên cứu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đã giới thiệu hệ thống theo dõi và ngắm bắn bằng laser tại Triển lãm Điện tử Quốc phòng Quốc tế Trung Quốc, diễn ra ngày 15–17/9. Hình minh họa đặt cạnh sản phẩm cho thấy một máy bay lớn, không có cánh đuôi, được các nhà quan sát liên hệ với chương trình J-36.

Việc đặt hai hình ảnh cạnh nhau gợi ý một hướng ứng dụng, nhưng không đồng nghĩa AVIC đã xác nhận J-36 mang hệ thống này. Các thông tin được cung cấp cũng chưa cho thấy hình ảnh lắp đặt thực tế, kết quả thử nghiệm trên không hay thời điểm đưa thiết bị vào sử dụng.

Hệ thống laser cần gì để chặn tên lửa?

Để đối phó tên lửa đang bay tới, một hệ thống laser phải phát hiện mục tiêu, theo dõi chính xác khi cả mục tiêu lẫn máy bay đều di chuyển, rồi giữ chùm tia trên một điểm đủ lâu để gây tác động. Nguồn điện và thiết bị tản nhiệt cũng quyết định khả năng hoạt động của hệ thống.

Tài liệu được cung cấp cho biết áp phích trưng bày che một phần thông số công suất, chỉ để lộ ký hiệu “*00 kW”. Không thể từ ký hiệu này kết luận công suất thực là 100 kW hoặc khẳng định thiết bị có khả năng đánh chặn tên lửa. Độ chính xác theo dõi khi mục tiêu chuyển động, một thông số then chốt, cũng bị che khuất.

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay Từ máy bay Boeing 747 mang laser công suất megawatt đến hệ thống Iron Beam, HELIOS và DragonFire, vũ khí laser đang trở thành một ...

Khối lượng là một vấn đề khác. Nội dung ban đầu ghi 838 pound nhưng đưa ra ba mức quy đổi khác nhau: 580 kg, 380 kg và 522 kg. Theo phép đổi đơn vị, 838 pound tương đương khoảng 380 kg. Tuy vậy, vì chưa có bảng thông số gốc để đối chiếu, chưa thể xác nhận 838 pound là khối lượng chính thức của hệ thống. Bài viết không dùng 580 kg hay 522 kg làm thông số của thiết bị.

Vì sao J-36 được nhắc đến?

Theo thông tin được cung cấp, nhà nghiên cứu hàng không quân sự Andreas Rupprecht nhận định máy bay trên hình minh họa là J-36. Nhà phân tích quốc phòng Mark Cazalet cũng cho rằng kích thước của mẫu máy bay này có thể tạo điều kiện bố trí nguồn điện, thiết bị laser và hệ thống làm mát.

Một máy bay có thân lớn sẽ có thêm không gian cho các bộ phận hỗ trợ laser. Song còn không gian và tải trọng chưa đủ để chứng minh thiết bị có thể hoạt động hiệu quả khi bay. Nhà phát triển vẫn phải giải quyết việc cấp điện, tản nhiệt, giữ chùm tia ổn định và theo dõi mục tiêu trong những điều kiện tác chiến khác nhau.

Vì vậy, thông tin tại triển lãm hiện phản ánh một khả năng phát triển công nghệ, chưa phải bằng chứng J-36 đã sở hữu “lá chắn laser”. Câu hỏi quyết định là hệ thống đã được tích hợp và thử nghiệm trên máy bay hay chưa; các dữ liệu được cung cấp chưa trả lời được câu hỏi này.