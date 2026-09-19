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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Thế Kiên

Thế Kiên

18:56 | 19/09/2026
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Một hệ thống laser do viện nghiên cứu thuộc AVIC giới thiệu đã làm dấy lên suy đoán về khả năng trang bị vũ khí phòng thủ cho J-36. Tuy nhiên, hình ảnh trưng bày chưa chứng minh hệ thống đã được lắp đặt hoặc thử nghiệm trên máy bay.
Máy bay J-36 lộ nguyên mẫu mới với nhiều thay đổi thiết kế 5 điểm khách biệt chính của máy bay chiến đấu J-36 Trung Quốc và F-47 Mỹ Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36
Máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc phóng bom gây nhiễu. Ảnh: Getty Images.

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Một hệ thống laser dành cho máy bay chiến đấu xuất hiện bên cạnh hình ảnh J-36 tại triển lãm quốc phòng ở Bắc Kinh, làm dấy lên câu hỏi: Trung Quốc đã có thể dùng laser để bảo vệ máy bay trước tên lửa hay chưa? Với thông tin hiện có, câu trả lời vẫn là chưa thể xác nhận.

5 điểm khách biệt chính của máy bay chiến đấu J-36 Trung Quốc và F-47 Mỹ
5 điểm khách biệt chính của máy bay chiến đấu J-36 Trung Quốc và F-47 Mỹ

Theo nội dung được cung cấp, một viện nghiên cứu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đã giới thiệu hệ thống theo dõi và ngắm bắn bằng laser tại Triển lãm Điện tử Quốc phòng Quốc tế Trung Quốc, diễn ra ngày 15–17/9. Hình minh họa đặt cạnh sản phẩm cho thấy một máy bay lớn, không có cánh đuôi, được các nhà quan sát liên hệ với chương trình J-36.

Việc đặt hai hình ảnh cạnh nhau gợi ý một hướng ứng dụng, nhưng không đồng nghĩa AVIC đã xác nhận J-36 mang hệ thống này. Các thông tin được cung cấp cũng chưa cho thấy hình ảnh lắp đặt thực tế, kết quả thử nghiệm trên không hay thời điểm đưa thiết bị vào sử dụng.

Hệ thống laser cần gì để chặn tên lửa?

Để đối phó tên lửa đang bay tới, một hệ thống laser phải phát hiện mục tiêu, theo dõi chính xác khi cả mục tiêu lẫn máy bay đều di chuyển, rồi giữ chùm tia trên một điểm đủ lâu để gây tác động. Nguồn điện và thiết bị tản nhiệt cũng quyết định khả năng hoạt động của hệ thống.

Tài liệu được cung cấp cho biết áp phích trưng bày che một phần thông số công suất, chỉ để lộ ký hiệu “*00 kW”. Không thể từ ký hiệu này kết luận công suất thực là 100 kW hoặc khẳng định thiết bị có khả năng đánh chặn tên lửa. Độ chính xác theo dõi khi mục tiêu chuyển động, một thông số then chốt, cũng bị che khuất.

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay 7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Từ máy bay Boeing 747 mang laser công suất megawatt đến hệ thống Iron Beam, HELIOS và DragonFire, vũ khí laser đang trở thành một ...

Khối lượng là một vấn đề khác. Nội dung ban đầu ghi 838 pound nhưng đưa ra ba mức quy đổi khác nhau: 580 kg, 380 kg và 522 kg. Theo phép đổi đơn vị, 838 pound tương đương khoảng 380 kg. Tuy vậy, vì chưa có bảng thông số gốc để đối chiếu, chưa thể xác nhận 838 pound là khối lượng chính thức của hệ thống. Bài viết không dùng 580 kg hay 522 kg làm thông số của thiết bị.

Vì sao J-36 được nhắc đến?

Theo thông tin được cung cấp, nhà nghiên cứu hàng không quân sự Andreas Rupprecht nhận định máy bay trên hình minh họa là J-36. Nhà phân tích quốc phòng Mark Cazalet cũng cho rằng kích thước của mẫu máy bay này có thể tạo điều kiện bố trí nguồn điện, thiết bị laser và hệ thống làm mát.

Một máy bay có thân lớn sẽ có thêm không gian cho các bộ phận hỗ trợ laser. Song còn không gian và tải trọng chưa đủ để chứng minh thiết bị có thể hoạt động hiệu quả khi bay. Nhà phát triển vẫn phải giải quyết việc cấp điện, tản nhiệt, giữ chùm tia ổn định và theo dõi mục tiêu trong những điều kiện tác chiến khác nhau.

Vì vậy, thông tin tại triển lãm hiện phản ánh một khả năng phát triển công nghệ, chưa phải bằng chứng J-36 đã sở hữu “lá chắn laser”. Câu hỏi quyết định là hệ thống đã được tích hợp và thử nghiệm trên máy bay hay chưa; các dữ liệu được cung cấp chưa trả lời được câu hỏi này.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 147,600
Hà Nội - PNJ 144,600 147,600
Đà Nẵng - PNJ 144,600 147,600
Miền Tây - PNJ 144,600 147,600
Tây Nguyên - PNJ 144,600 147,600
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 147,600
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 14,760
Miếng SJC Nghệ An 14,460 14,760
Miếng SJC Thái Bình 14,460 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 14,760
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 14,760
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,070 14,670
Trang sức 99.99 14,080 14,680
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 14,762
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 14,763
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 1,471
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 1,472
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 1,461
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 144,653
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 109,736
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 99,508
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 8,928
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 85,335
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 6,108
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 1,476
Cập nhật: 19/09/2026 19:00
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Cập nhật: 19/09/2026 19:00
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Cập nhật: 19/09/2026 19:00

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