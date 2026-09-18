Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

Enterprise AI Summit 2026 - The Intelligence Age là chuỗi sự kiện được Base.vn tổ chức tại ba thành phố, gồm Hà Nội ngày 17/9, TP.HCM ngày 23/9 và Đà Nẵng ngày 25/9.

Trọng tâm của sự kiện năm nay là những thay đổi trong cách doanh nghiệp tổ chức và vận hành khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào các quy trình công việc.

Theo Base.vn, trong khoảng hai năm trở lại đây, AI đã được ứng dụng vào nhiều hoạt động như nghiên cứu khách hàng, phân tích dữ liệu, soạn thảo hợp đồng, lập kế hoạch và xây dựng báo cáo. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với các nền tảng phần mềm doanh nghiệp vốn chủ yếu được thiết kế để hỗ trợ con người thực hiện công việc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Kim Hùng, Founder & CEO Base.vn, cho rằng với người đứng đầu doanh nghiệp, vấn đề không chỉ nằm ở việc lựa chọn mô hình AI nào. Điều quan trọng hơn là đánh giá AI sẽ tác động ra sao tới con người, quy trình và dữ liệu của chính doanh nghiệp.

Theo ông Hùng, sự xuất hiện của AI Agent cũng đặt ra yêu cầu phải xem xét lại kiến trúc phần mềm và cách tổ chức vận hành. Thay vì chỉ bổ sung thêm các tính năng AI, Base đã lựa chọn tái thiết kế kiến trúc nền tảng để con người và AI có thể cùng tham gia vào quy trình công việc.

Doanh nghiệp cho rằng xu hướng AI Agent, Copilot và các mô hình vận hành dựa trên AI đang khiến kiến trúc phần mềm doanh nghiệp tiếp tục thay đổi sau giai đoạn phát triển mạnh của mô hình Software-as-a-Service (SaaS).

Ông Phạm Kim Hùng, Founder & CEO Base.vn chia sẻ tại sự kiện.

Xây dựng Base 2.0 cho môi trường làm việc cùng AI

Tại sự kiện ngày 17/9, Base.vn giới thiệu Base 2.0, kiến trúc nền tảng mới được doanh nghiệp phát triển trong khoảng hai năm.

Theo thông tin từ Base.vn, Base 2.0 không được xây dựng theo hướng đơn thuần bổ sung các tính năng AI vào nền tảng hiện có. Doanh nghiệp cho biết hệ thống được thiết kế lại dựa trên cách tổ chức tạo ra giá trị, con người cộng tác, dữ liệu và tri thức được tích lũy trong quá trình vận hành.

Một trong những hướng tiếp cận đáng chú ý là đưa AI từ vai trò công cụ hỗ trợ cá nhân sang tham gia trực tiếp vào các quy trình công việc với khả năng tiếp nhận ngữ cảnh của doanh nghiệp.

Theo mô hình mà Base.vn công bố, nền tảng hướng tới việc giúp doanh nghiệp tích lũy tri thức sau mỗi quá trình vận hành. Các dữ liệu, quy trình và kết quả công việc có thể trở thành nguồn thông tin để hệ thống tiếp tục hỗ trợ tổ chức trong những nhiệm vụ tiếp theo.

Base 2.0 cũng được định hướng cho phép doanh nghiệp tự xây dựng ứng dụng, AI Agent, quy trình và các kết nối phục vụ nhu cầu riêng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những tính năng được nhà cung cấp phần mềm thiết kế sẵn.

Cách tiếp cận này phản ánh một xu hướng đang diễn ra trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp, khi AI không chỉ được tích hợp dưới dạng chatbot hoặc trợ lý mà đang được phát triển theo hướng các tác nhân có khả năng tham gia nhiều bước trong quy trình xử lý công việc.

Toàn cảnh sự kiện

Hướng tới mô hình “Intelligent Organization”

Bên cạnh việc giới thiệu Base 2.0, Enterprise AI Summit 2026 tập trung thảo luận về những thay đổi trong kiến trúc phần mềm doanh nghiệp khi AI ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Base.vn dự kiến trình bày các nguyên lý thiết kế của Base 2.0, những năng lực doanh nghiệp có thể khai thác trong môi trường làm việc kết hợp giữa con người và AI, đồng thời đưa ra góc nhìn về mô hình “Intelligent Organization”, hay tổ chức vận hành dựa trên khả năng kết nối dữ liệu, tri thức, con người và trí tuệ nhân tạo.

Nếu giai đoạn chuyển đổi số trước đây tập trung vào số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và đưa hoạt động doanh nghiệp lên các nền tảng phần mềm, sự xuất hiện của AI đang mở ra một bước phát triển khác: phần mềm không chỉ lưu trữ và xử lý thông tin mà có thể trực tiếp hỗ trợ thực hiện một phần công việc.

Điều này đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp về quản trị dữ liệu, phân quyền, kiểm soát quy trình và cách xác định vai trò giữa con người với các hệ thống AI.

Sau chương trình tại Hà Nội ngày 17/9, Enterprise AI Summit 2026 dự kiến tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM ngày 23/9 và Đà Nẵng ngày 25/9.