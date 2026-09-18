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Phần mềm - Ứng dụng

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

Đình Tưởng

Đình Tưởng

07:48 | 18/09/2026
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Ngày 17/9, Base.vn tổ chức Enterprise AI Summit 2026 tại Hà Nội, đồng thời giới thiệu Base 2.0, kiến trúc mới được phát triển cho môi trường làm việc kết hợp giữa con người và trí tuệ nhân tạo.
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Enterprise AI Summit 2026 - The Intelligence Age là chuỗi sự kiện được Base.vn tổ chức tại ba thành phố, gồm Hà Nội ngày 17/9, TP.HCM ngày 23/9 và Đà Nẵng ngày 25/9.

Trọng tâm của sự kiện năm nay là những thay đổi trong cách doanh nghiệp tổ chức và vận hành khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào các quy trình công việc.

Theo Base.vn, trong khoảng hai năm trở lại đây, AI đã được ứng dụng vào nhiều hoạt động như nghiên cứu khách hàng, phân tích dữ liệu, soạn thảo hợp đồng, lập kế hoạch và xây dựng báo cáo. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với các nền tảng phần mềm doanh nghiệp vốn chủ yếu được thiết kế để hỗ trợ con người thực hiện công việc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Kim Hùng, Founder & CEO Base.vn, cho rằng với người đứng đầu doanh nghiệp, vấn đề không chỉ nằm ở việc lựa chọn mô hình AI nào. Điều quan trọng hơn là đánh giá AI sẽ tác động ra sao tới con người, quy trình và dữ liệu của chính doanh nghiệp.

Theo ông Hùng, sự xuất hiện của AI Agent cũng đặt ra yêu cầu phải xem xét lại kiến trúc phần mềm và cách tổ chức vận hành. Thay vì chỉ bổ sung thêm các tính năng AI, Base đã lựa chọn tái thiết kế kiến trúc nền tảng để con người và AI có thể cùng tham gia vào quy trình công việc.

Doanh nghiệp cho rằng xu hướng AI Agent, Copilot và các mô hình vận hành dựa trên AI đang khiến kiến trúc phần mềm doanh nghiệp tiếp tục thay đổi sau giai đoạn phát triển mạnh của mô hình Software-as-a-Service (SaaS).

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI
Ông Phạm Kim Hùng, Founder & CEO Base.vn chia sẻ tại sự kiện.

Xây dựng Base 2.0 cho môi trường làm việc cùng AI

Tại sự kiện ngày 17/9, Base.vn giới thiệu Base 2.0, kiến trúc nền tảng mới được doanh nghiệp phát triển trong khoảng hai năm.

Theo thông tin từ Base.vn, Base 2.0 không được xây dựng theo hướng đơn thuần bổ sung các tính năng AI vào nền tảng hiện có. Doanh nghiệp cho biết hệ thống được thiết kế lại dựa trên cách tổ chức tạo ra giá trị, con người cộng tác, dữ liệu và tri thức được tích lũy trong quá trình vận hành.

Một trong những hướng tiếp cận đáng chú ý là đưa AI từ vai trò công cụ hỗ trợ cá nhân sang tham gia trực tiếp vào các quy trình công việc với khả năng tiếp nhận ngữ cảnh của doanh nghiệp.

Theo mô hình mà Base.vn công bố, nền tảng hướng tới việc giúp doanh nghiệp tích lũy tri thức sau mỗi quá trình vận hành. Các dữ liệu, quy trình và kết quả công việc có thể trở thành nguồn thông tin để hệ thống tiếp tục hỗ trợ tổ chức trong những nhiệm vụ tiếp theo.

Base 2.0 cũng được định hướng cho phép doanh nghiệp tự xây dựng ứng dụng, AI Agent, quy trình và các kết nối phục vụ nhu cầu riêng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những tính năng được nhà cung cấp phần mềm thiết kế sẵn.

Cách tiếp cận này phản ánh một xu hướng đang diễn ra trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp, khi AI không chỉ được tích hợp dưới dạng chatbot hoặc trợ lý mà đang được phát triển theo hướng các tác nhân có khả năng tham gia nhiều bước trong quy trình xử lý công việc.

Toàn cảnh sự kiện
Toàn cảnh sự kiện

Hướng tới mô hình “Intelligent Organization”

Bên cạnh việc giới thiệu Base 2.0, Enterprise AI Summit 2026 tập trung thảo luận về những thay đổi trong kiến trúc phần mềm doanh nghiệp khi AI ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Base.vn dự kiến trình bày các nguyên lý thiết kế của Base 2.0, những năng lực doanh nghiệp có thể khai thác trong môi trường làm việc kết hợp giữa con người và AI, đồng thời đưa ra góc nhìn về mô hình “Intelligent Organization”, hay tổ chức vận hành dựa trên khả năng kết nối dữ liệu, tri thức, con người và trí tuệ nhân tạo.

Nếu giai đoạn chuyển đổi số trước đây tập trung vào số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và đưa hoạt động doanh nghiệp lên các nền tảng phần mềm, sự xuất hiện của AI đang mở ra một bước phát triển khác: phần mềm không chỉ lưu trữ và xử lý thông tin mà có thể trực tiếp hỗ trợ thực hiện một phần công việc.

Điều này đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp về quản trị dữ liệu, phân quyền, kiểm soát quy trình và cách xác định vai trò giữa con người với các hệ thống AI.

Sau chương trình tại Hà Nội ngày 17/9, Enterprise AI Summit 2026 dự kiến tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM ngày 23/9 và Đà Nẵng ngày 25/9.

Base 2.0 Enterprise AI Summit 2026 Trí tuệ nhân tạo AI Agent phần mềm doanh nghiệp Chuyển đổi số Thương mại Điện tử

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 145,800
Hà Nội - PNJ 142,800 145,800
Đà Nẵng - PNJ 142,800 145,800
Miền Tây - PNJ 142,800 145,800
Tây Nguyên - PNJ 142,800 145,800
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 145,800
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 14,580
Miếng SJC Nghệ An 14,280 14,580
Miếng SJC Thái Bình 14,280 14,580
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 14,630
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,940 14,540
Trang sức 99.99 13,950 14,550
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1284K 14,702 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1284K 14,703 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 1,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 1,454
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 1,443
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 142,871
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 108,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 98,284
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 88,182
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 84,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 60,329
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
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HKD 0 3184 3387
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KRW 0 18 20
NZD 0 14569 15157
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Cập nhật: 18/09/2026 09:00
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Cập nhật: 18/09/2026 09:00

Chuyển động số

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MSD United Way Vietnam triển khai chương trình

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình 'Công dân số chuẩn' tại Phú Thọ

Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh

Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Việt - Hàn hơn 1.236 tỷ đồng

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Việt - Hàn hơn 1.236 tỷ đồng

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
COLOR DISTRICT ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp làm đẹp, nghệ thuật và giải trí

COLOR DISTRICT ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp làm đẹp, nghệ thuật và giải trí

Trên tay HONOR Pad V9: tablet AI mỏng nhẹ, màn hình 2.8K 144Hz cùng pin 10.100mAh

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Lộ diện siêu phẩm iPhone 18 Pro Bespoke đầu tiên trên thế giới

Lộ diện siêu phẩm iPhone 18 Pro Bespoke đầu tiên trên thế giới

Bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp để nâng cấp lên Galaxy Watch Ultra2?

Bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp để nâng cấp lên Galaxy Watch Ultra2?

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Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

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7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

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Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

AI dự báo điểm nóng cấp cứu, giúp xe cứu thương chủ động tiếp cận bệnh nhân

AI dự báo điểm nóng cấp cứu, giúp xe cứu thương chủ động tiếp cận bệnh nhân

Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

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Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh

Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh

Chứng khoán 17/9: VN-Index vượt 1.820 điểm, ngân hàng dẫn nhịp

Chứng khoán 17/9: VN-Index vượt 1.820 điểm, ngân hàng dẫn nhịp

Đón Trung thu, BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khỏe

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GREENTECH HANOI 2026 quy tụ 400 gian hàng công nghệ xanh trong nước và quốc tế

GREENTECH HANOI 2026 quy tụ 400 gian hàng công nghệ xanh trong nước và quốc tế

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Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

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Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

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Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

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AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

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