Chuyển đổi số
Năng lượng

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Thế Kiên

Thế Kiên

07:49 | 18/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Mưa lớn kéo dài từ ngày 14/9 tới nay, đẩy lũ sông Bùi vượt báo động 3. Công ty Điện lực Thạch Thất hiện áp dụng công nghệ mới nhằm hỗ trợ cho việc cử người đi kiểm tra từng trạm giữa mưa.
Những cổ đông lớn nhất của Thủy điện Sông Ba Hạ là ai? Buổi thi đầu tiên kỳ thi PTTH 2026: Khu vực ngoại thành Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực
Ông Ngô Trí Đức, phó giám đốc công ty Điện lực Thạch Thất
Ông Ngô Trí Đức (thứ 2 từ trái sang), phó giám đốc công ty Điện lực Thạch Thất cùng một số lãnh đạo công ty xuống Đội Quản lý Điện lực Xuân Mai nắm tình hình thực tế tối 17/9. Điểm trực phòng chống lụt bão được bố trí tại "điểm nóng" nhằm tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân một cách nhanh chóng hiệu quả.

Lũ sông Bùi vượt báo động 3, lưới điện phía tây Hà Nội vào thế trực chiến

Công ty Điện lực Thạch Thất đang vận hành lưới điện giữa đợt mưa bão khó lường nhất của Hà Nội từ đầu mùa. Câu hỏi mà đơn vị này phải trả lời theo từng giờ rất cụ thể: trạm biến áp nào sắp ngập, cắt điện vào lúc nào thì an toàn cho dân mà không cắt thừa của những khu vực còn an toàn. Công nghệ giám sát mưa bão chính là công cụ giúp trả lời câu hỏi đó trước khi công nhân kịp lội nước tới hiện trường.

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện
Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị các xã, phường, sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống thiên tai; thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Hiện lũ sông Tích, sông Bùi tại Hà Nội đang trên báo động ba khiến hơn 2.200 nhà với 10.625 người dân bị ngập, gần 19 km đường chìm dưới nước.

Chiều 17/9, Hà Nội chỉ còn mưa nhỏ, lũ trên các sông ngừng dâng. Lúc 16h, cơ quan thủy văn ghi nhận nước sông Tích tại trạm Kim Quan lên 8,81 m, cao hơn báo động ba 0,41 m; sông Bùi tại Yên Duyệt 7,54 m, trên báo động ba 0,54 m.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai TP Hà Nội cho biết lũ làm ngập 2.200 nhà, gồm Sơn Đồng 1.000, Ngọc Hồi 800, Quảng Bị 146, Mỹ Đức 60, Thường Tín 50, Chương Mỹ 46, Dân Hòa 35, Sơn Tây 32, Kiến Hưng 30 và Hòa Phú 5.

46 hộ với 179 người phải sơ tán, tập trung ở xã Quảng Bị, Hòa Phú, Quốc Oai và Sơn Tây.

Trong bối cảnh đó, Đội Quản lý điện Xuân Mai thuộc Công ty Điện lực Thạch Thất, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, tính đến 12h ngày 17/9 đã tạm dừng cấp điện một trạm biến áp tại Nam Phương Tiến 8. Một quyết định cắt điện như vậy nghe đơn giản nhưng đứng sau nó là cả chuỗi dữ liệu về lượng mưa, mực nước sông, cao độ nền trạm và tình trạng vận hành thiết bị.

Vì sao ngành điện phải bỏ dần cách kiểm tra thủ công

Cách làm cũ đặt toàn bộ gánh nặng lên đôi chân của công nhân. Mỗi khi mưa lớn, đơn vị quản lý điện cử người đi rà từng tuyến đường dây, từng trạm biến áp, ghi nhận bằng mắt rồi báo về. Cách này có hai điểm yếu. Thứ nhất, thông tin về tới trung tâm điều hành luôn chậm hơn thực tế vài chục phút đến vài giờ, trong khi nước lũ có thể dâng thêm vài chục centimet trong khoảng thời gian đó. Thứ hai, chính người công nhân Điện lực phải phơi mình giữa mưa giông, sét và đường ngập, tức là ngành điện lấy rủi ro của người lao động để đổi lấy thông tin.

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Hiện tổng công ty Điện lực Hà Nội đã đưa vào vận hành các hệ thống cho phép giám sát và điều hành lưới điện theo thời gian thực từ trung tâm điều độ, gồm SCADA, DAS và OMS. Ba cái tên này cần được hiểu theo ngôn ngữ đời thường. SCADA là hệ thống thu thập số liệu và điều khiển từ xa, cho phép kỹ sư ngồi tại trung tâm nhìn thấy dòng điện, điện áp và trạng thái đóng cắt của thiết bị ngoài hiện trường. DAS là hệ thống tự động hóa lưới phân phối, tự phát hiện đoạn đường dây bị sự cố rồi cô lập đoạn đó, giữ điện cho phần lưới còn lại. OMS là hệ thống quản lý mất điện, ghép dữ liệu sự cố với danh sách khách hàng để biết chính xác bao nhiêu hộ đang mất điện và ở đâu.

Với một trận mưa như đợt này, ba hệ thống đó rút ngắn quãng đường từ lúc nước chạm thiết bị đến lúc con người biết chuyện. Kỹ sư trực ban thấy tín hiệu bất thường trên màn hình, đối chiếu với bản đồ ngập và mực nước sông, rồi ra lệnh cắt điện khu vực có nguy cơ. Công nhân chỉ ra hiện trường khi đã biết mình đi đâu và làm gì.

Dữ liệu mưa và mực nước quyết định cắt điện ở đâu

Quyết định cắt điện vùng ngập dựa trên phép so sánh rất thực tế giữa cao độ nền của trạm biến áp, tủ điện, hộp công tơ với mực nước dự báo tại chính điểm đó. Khi lũ sông Bùi vượt báo động 3, những trạm đặt ở vùng trũng ven sông rơi vào nhóm nguy cơ cao nhất, vì nước có thể chạm tới phần mang điện và gây rò điện ra nền đất, ra tường nhà, ra hàng rào kim loại.

Hà Nội có sẵn mạng lưới quan trắc mưa và mực nước của ngành khí tượng và ngành thủy lợi, cập nhật theo giờ. Đơn vị điện lực lấy dữ liệu đó ghép với bản đồ lưới của mình để khoanh vùng. Đây là điểm mà chuyển đổi số tạo ra khác biệt rõ nhất so với mười năm trước: dữ liệu thiên tai và dữ liệu hạ tầng điện nằm chung trên một màn hình, thay vì nằm ở hai cơ quan và chỉ gặp nhau qua điện thoại.

Mức độ chi tiết của việc ghép dữ liệu này tại Công ty Điện lực Thạch Thất, gồm số điểm xung yếu đã khoanh vùng, số trạm biến áp có cảm biến cảnh báo và ngưỡng mực nước dùng làm mốc cắt điện,...

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện
Điện lực Thạch Thất dùng UAV bay giám sát mực nước dâng khu vực Tiến Tiên, Nam Phương xã Xuân Mai để đánh giá toàn diện giúp điều hành giữ an toàn lưới điện.
Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện
Điện lực Thạch Thất tiếp tục thể hiện là đơn vị hàng đầu áp dụng công nghệ phù hợp với nghị quyết 57, ứng dụng công nghệ một cách toàn diện.

UAV và camera AI thay người leo cột giữa mưa

Tổng công ty Điện lực Hà Nội đang dùng thiết bị bay không người lái, gọi tắt là UAV, cùng hệ thống camera gắn trí tuệ nhân tạo kết hợp công nghệ đo khoảng cách bằng ánh sáng Lidar để kiểm tra và giám sát lưới điện. Lidar bắn tia laser xuống mặt đất và vật thể rồi đo thời gian tia phản hồi, từ đó dựng mô hình ba chiều với sai số vài centimet. Ngành điện dùng mô hình này để đo khoảng cách từ dây dẫn tới tán cây, mái nhà, cần cẩu, tức là đo trước nguy cơ phóng điện mà mắt thường khó ước lượng.

Giá trị của UAV trong mùa mưa bão nằm ở hai chỗ. Trước bão, UAV bay dọc tuyến để phát hiện cây nghiêng, cột nghiêng, sứ nứt,... rồi đơn vị xử lý trước khi gió tới. Sau bão, UAV bay qua vùng ngập và vùng sạt lở mà xe và người chưa vào được, trả về hình ảnh để lập phương án khôi phục nhanh nhất. Cả hai trường hợp đều giảm số lần công nhân phải leo cột hoặc lội nước.

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện
Công ty Điện lực Thạch Thất trang bị cano đời mới kịp thời bàn giao ngày 17/9 cho Đội Quản lý Điện lực Xuân Mai tiến hành đưa vào sử dụng.

Với địa bàn Thạch Thất, nơi có cả vùng bán sơn địa phía tây và vùng trũng ven sông Tích, sông Bùi, cách kiểm tra bằng UAV phù hợp với những tuyến đường dây trung áp chạy qua đồi và qua ruộng, nơi đường bộ tiếp cận chậm. Số giờ bay UAV và số tuyến đường dây đã được quét Lidar tại địa bàn này đang cho thấy những hiệu quả rõ rệt giúp ban lãnh đạo công ty Điện lực Thạch Thất nắm thế chủ động vượt trội trong công tác điều hành.

Ghi nhận của phóng viên Điện tử & Ứng dụng vào hồi 19h ngày 17/9 tại khu vực Tiến Tiên xã Xuân Mai. Ông Ngô Trí Đức, phó giám đốc công ty Điện lực Thạch Thất cùng các lãnh đạo phòng tổ chức, điều độ... đã cùng về thực địa để nắm rõ công tác tổ chức giám sát, điều hành đảm bảo an toàn lưới điện, cụ thể là địa bàn Đội quản lý Điện lực Xuân Mai.

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn điện
Ông Ngô Trí Đức, phó giám đốc công ty Điện lực Thạch Thất đi kiểm tra thực địa tối 17/9.

Chia sẻ với báo chí ông Đức cho biết, toàn công ty nêu cao tinh thần chủ động ứng phó trong mưa bão, ứng dụng công nghệ cùng các trang thiết bị mới để các đội quản lý điện những khu vực cần thiết đưa vào sử dụng nhằm phát huy cao nhất hiệu quả. Bên cạnh đó, ông Ngô Trí Đức cũng không quên gửi lời động viên từ toàn thể ban lãnh đạo công ty và trực tiếp là chỉ đạo kỹ càng từ giám đốc Nguyễn Xuân Quyền, Công ty Điện lực Thạch Thất.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, tại Hà Nội đêm 17 và ngày 18/9 Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên tinh thần đó, các cơ quan chức năng cùng toàn bộ nhân dân không chủ quan trước bão, lũ. Khẩn trương gia cố đê điều, hồ đập, chằng néo nhà cửa, sơ tán dân vùng nguy hiểm, dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm và không để nhân dân xảy ra đói rét, phát sinh ổ dịch bệnh, chủ động trong mọi trường hợp.
Công ty Điện lực Thạch Thất Đội quản lý điện Xuân Mai Đội quản lý Điện lực Xuân Mai Ngô Trí Đức Điện lực Thạch Thất phó giám đốc công ty Điện lực Thạch Thất Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dùng công nghệ giám sát mưa bão

Bài liên quan

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Buổi thi đầu tiên kỳ thi PTTH 2026: Khu vực ngoại thành Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng.

Buổi thi đầu tiên kỳ thi PTTH 2026: Khu vực ngoại thành Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt ngày 26/5

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng đặc biệt gay gắt ngày 26/5

Có thể bạn quan tâm

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

Năng lượng
Vietnam Water Week 2026 đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, quản trị dựa trên dữ liệu và nâng cao khả năng thích ứng của hạ tầng cấp, thoát nước trước biến đổi khí hậu. Cùng với đó, vấn đề huy động nguồn lực đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế tiếp tục được đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nước trong giai đoạn mới.
Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Năng lượng
Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, hộ gia đình tại Hà Nội lắp điện mặt trời mái nhà có thể được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng; hệ thống lưu trữ được hỗ trợ thêm tối đa 3 triệu đồng. Chính sách dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.
EEMC công bố thông tin về thành viên HĐQT Đặng Phan Tường bị khởi tố

EEMC công bố thông tin về thành viên HĐQT Đặng Phan Tường bị khởi tố

Năng lượng
Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.
EVN xóa lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng bằng cách nào?

EVN xóa lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng bằng cách nào?

Năng lượng
Sau khoản lãi lớn năm 2025 và thêm 8.631 tỷ đồng trong nửa đầu 2026, Công ty mẹ EVN đã bù hết hơn 45.000 tỷ đồng lỗ lũy kế. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp suy giảm và nợ phải trả hơn 304.851 tỷ đồng vẫn là các chỉ dấu cần theo dõi.
Việt Nam nghiên cứu trung tâm năng lượng tái tạo gắn với hệ sinh thái công nghiệp

Việt Nam nghiên cứu trung tâm năng lượng tái tạo gắn với hệ sinh thái công nghiệp

Năng lượng
Trung tâm năng lượng tái tạo được định hướng gắn sản xuất điện sạch với công nghiệp chế tạo, hạ tầng, logistics, nghiên cứu và đào tạo nhân lực.
Xem thêm

Đọc nhiều

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

Xôi Lạc TV bị đề nghị truy tố 74 bị can, bình luận viên nhận tiền tỷ

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
22°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
23°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Khánh Hòa

31°C

Cảm giác: 35°C
mây thưa
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 21/09/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 145,800
Hà Nội - PNJ 142,800 145,800
Đà Nẵng - PNJ 142,800 145,800
Miền Tây - PNJ 142,800 145,800
Tây Nguyên - PNJ 142,800 145,800
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 145,800
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 14,580
Miếng SJC Nghệ An 14,280 14,580
Miếng SJC Thái Bình 14,280 14,580
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 14,630
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,940 14,540
Trang sức 99.99 13,950 14,550
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1284K 14,702 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1284K 14,703 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 1,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 1,454
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 1,443
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 142,871
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 108,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 98,284
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 88,182
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 84,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 60,329
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17973 18248 18824
CAD 18063 18338 18957
CHF 30904 31281 31932
CNY 0 3835 3932
EUR 29229 29449 30532
GBP 33944 34333 35274
HKD 0 3184 3387
JPY 159 163 170
KRW 0 18 20
NZD 0 14569 15157
SGD 19848 20130 20700
THB 697 760 814
USD (1,2) 25749 0 0
USD (5,10,20) 25788 0 0
USD (50,100) 25816 25830 26200
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,820 25,820 26,200
USD(1-2-5) 24,788 - -
USD(10-20) 24,788 - -
EUR 29,269 29,292 30,682
JPY 161.95 162.24 172.05
GBP 34,119 34,211 35,392
AUD 18,161 18,227 18,915
CAD 18,242 18,301 18,978
CHF 31,153 31,250 32,174
SGD 19,962 20,024 20,809
CNY - 3,803 3,948
HKD 3,248 3,258 3,394
KRW 17.33 18.07 19.66
THB 745.58 754.79 808.17
NZD 14,550 14,685 15,124
SEK - 2,603 2,695
DKK - 3,925 4,064
NOK - 2,714 2,810
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,944.07 - 6,709.13
TWD 736.89 - 892.77
SAR - 6,803.01 7,170.41
KWD - 82,348 87,625
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,244 29,361 30,555
GBP 34,159 34,296 35,321
HKD 3,247 3,260 3,377
CHF 30,952 31,076 32,013
JPY 162.50 163.15 171.13
AUD 18,099 18,172 18,764
SGD 19,999 20,079 20,667
THB 759 762 799
CAD 18,242 18,315 18,904
NZD 14,615 15,157
KRW 18.02 19.98
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25830 25830 26190
AUD 18154 18254 19176
CAD 18239 18339 19355
CHF 31139 31169 32750
CNY 3817.6 3842.6 3977.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29404 29434 31159
GBP 34247 34297 36055
HKD 0 3305 0
JPY 162.99 163.49 174
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2820 0
NZD 0 14683 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2660 0
SGD 20004 20134 20857
THB 0 726.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14320000 14320000 14670000
SBJ 13000000 13000000 14670000
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,718 25,740 26,190
USD20 25,688 25,740 26,190
USD1 25,668 25,740 26,190
AUD 18,197 18,297 19,402
EUR 29,184 29,284 30,944
CAD 18,194 18,294 19,599
SGD 20,079 20,229 20,784
JPY 163.9 165.4 170.94
GBP 34,207 34,357 35,420
XAU 14,278,000 0 14,582,000
CNY 0 0 0
THB 0 3,727 0
CHF 0 760 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/09/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
MSD United Way Vietnam triển khai chương trình

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình 'Công dân số chuẩn' tại Phú Thọ

Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh

Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Việt - Hàn hơn 1.236 tỷ đồng

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Việt - Hàn hơn 1.236 tỷ đồng

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
COLOR DISTRICT ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp làm đẹp, nghệ thuật và giải trí

COLOR DISTRICT ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp làm đẹp, nghệ thuật và giải trí

Trên tay HONOR Pad V9: tablet AI mỏng nhẹ, màn hình 2.8K 144Hz cùng pin 10.100mAh

Trên tay HONOR Pad V9: tablet AI mỏng nhẹ, màn hình 2.8K 144Hz cùng pin 10.100mAh

Lộ diện siêu phẩm iPhone 18 Pro Bespoke đầu tiên trên thế giới

Lộ diện siêu phẩm iPhone 18 Pro Bespoke đầu tiên trên thế giới

Bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp để nâng cấp lên Galaxy Watch Ultra2?

Bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp để nâng cấp lên Galaxy Watch Ultra2?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

'Bản đồ mưa ngập' đã biến mất khỏi ứng dụng iHanoi

Khi AI và công nghệ lõi trở thành động lực tăng trưởng

Khi AI và công nghệ lõi trở thành động lực tăng trưởng

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh

Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh

Chứng khoán 17/9: VN-Index vượt 1.820 điểm, ngân hàng dẫn nhịp

Chứng khoán 17/9: VN-Index vượt 1.820 điểm, ngân hàng dẫn nhịp

Đón Trung thu, BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khỏe

Đón Trung thu, BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khỏe

GREENTECH HANOI 2026 quy tụ 400 gian hàng công nghệ xanh trong nước và quốc tế

GREENTECH HANOI 2026 quy tụ 400 gian hàng công nghệ xanh trong nước và quốc tế

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10