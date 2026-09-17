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Khi AI và công nghệ lõi trở thành động lực tăng trưởng

Hậu Thạch

Hậu Thạch

17:57 | 17/09/2026
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Ngày 17/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm và Hội nghị quốc tế Tech4Life 2026 với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống”.
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Khai mạc Tech4Life 2026, nơi AI và công nghệ lõi được giới thiệu, kết nối với các giải pháp ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
Khai mạc Tech4Life 2026, nơi AI và công nghệ lõi được giới thiệu, kết nối với các giải pháp ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 17 và 18/9, thu hút sự quan tâm tham gia của khoảng 3.000 lượt đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà quản lý tham dự triển lãm.

Từ tối ưu nguồn lực đến mở không gian tăng trưởng mới

Tại Tech4Life 2026, các chuyên gia nhận định mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa nhiều vào thâm dụng lao động, gia công giá rẻ và khai thác tài nguyên đã phát huy vai trò trong một giai đoạn phát triển, nhưng đang đứng trước những giới hạn mới.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 10%, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục tối ưu hóa các nguồn lực và không gian phát triển hiện có, mà còn phải mở ra những không gian tăng trưởng mới.

Theo đó, không gian phát triển mới không chỉ được tạo ra từ việc mở rộng quỹ đất, mà còn đến từ không gian số, dữ liệu, năng lực tính toán và không gian phát triển trên không.

Trên nền tảng này, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ lõi (DeepTech) được xác định là những động lực quan trọng, đang được đặt vào quá trình tái cấu trúc các trụ cột kinh tế chiến lược gồm Trung tâm Tài chính quốc tế; hệ sinh thái logistics thông minh; sản xuất công nghệ cao; khai mở kinh tế tầm thấp.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Triển lãm và Hội nghị quốc tế Tech4Life 2026.
Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Triển lãm và Hội nghị quốc tế Tech4Life 2026.

AI mở ra phương thức tạo năng suất mới

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam cho biết, AI có thể tạo ra một phương trình mới trong tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp.

Theo đó, một đội ngũ nhỏ hơn có thể tạo ra năng lực lớn hơn; một doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận những năng lực trước đây chỉ doanh nghiệp lớn mới có. Đồng thời, một nhân viên bình thường, nếu biết làm việc hiệu quả với AI, có thể tạo ra giá trị cao hơn.

Từ góc nhìn này, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam mong muốn Tech4Work không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu thêm về AI, mà mỗi doanh nghiệp có thể xác định được ít nhất một bài toán để bắt đầu ứng dụng ngay.

Mục tiêu được đặt ra là biến AI thành năng suất, thành một phương thức vận hành mới và từ đó tạo ra giá trị kinh doanh nhanh hơn.

DeepTech từng bước đi vào ứng dụng thực tế

Tech4Life 2026 cho thấy các công nghệ lõi đang từng bước được chuyển từ nghiên cứu, thử nghiệm sang ứng dụng thực tế. Hiệu quả của quá trình này được thể hiện qua những giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực logistics, tài chính và sản xuất công nghệ cao.

Các chuyên gia nhận định năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi của kỹ sư, doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Việt Nam có nguồn nhân lực AI chất lượng cao và đã từng bước làm chủ một số công nghệ, trong đó có thiết kế, chế tạo các thiết bị UAV phức tạp.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa năng lực công nghệ và khả năng ứng dụng trên thực tế vẫn là vấn đề được đặt ra. Mức độ ứng dụng DeepTech trong thực tiễn còn hạn chế, nhiều công nghệ mới dừng ở quy mô thử nghiệm và chưa được triển khai rộng rãi.

Theo các chuyên gia, năng lực làm chủ công nghệ lõi của kỹ sư và doanh nghiệp Việt Nam không hề yếu. Việt Nam có những nhân tài AI được thế giới săn đón, thậm chí đã tự thiết kế, chế tạo thành công các thiết bị UAV phức tạp.

Thế nhưng, ngay trên sân nhà, mức độ ứng dụng DeepTech lại còn chậm hoặc chỉ dừng lại ở thử nghiệm. Điều này cho thấy yêu cầu không chỉ nằm ở năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ mà còn ở khả năng chuyển hóa công nghệ thành sản phẩm, giải pháp và giá trị kinh tế trong thực tiễn.

Tech4Life 2026 tiếp tục diễn ra trong ngày 18/9 với hội thảo chuyên đề Smart Mobility, cùng lễ công bố, vinh danh giải thưởng Sáng tạo tương lai - VietFuture Awards 2026.

AI DeepTech công nghệ lõi Tech4Life 2026 đổi mới sáng tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 18:45
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Cập nhật: 17/09/2026 18:45
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