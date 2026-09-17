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Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Thế Kiên

Thế Kiên

16:08 | 17/09/2026
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Đội Quản lý điện Xuân Mai tăng cường ứng trực, kiểm tra điểm xung yếu và giữ an toàn tuyệt đối về điện khu vực trong mưa bão đang ngày một diễn biến khó lường.
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Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Nhiều ngày qua, mưa bão trên diện rộng với cường độ ngày càng mạnh. Nhiều nơi trên địa bàn xã Xuân Mai đang trong tình trạng khẩn cấp, nguy hại. Đặc biệt, khu vực các thôn Nam Phương, Việt An nằm ven tuyến sông Bùi.

Hiện sông Bùi cả tuần nay, mỗi ngày dâng cao cả mét nước khiến các thôn lân cận rơi vào tình trạng ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân.

Chính quyền các cấp cùng lực lượng quân đội và các lực lượng khác đã liên tục ứng trực khẩn cấp đối phó với mưa lũ đang ngày một diễn biến khó lường.

Tiên phong cùng các lực lượng kể trên xuống kè đê xung yếu, ngăn bờ chắn nước đảm bảo an toàn cho người dân không thể không nhắc tới Đội quản lý điện Xuân Mai, Công ty Điện lực Thạch Thất, Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực. Phối hợp các lực lượng trong công tác sửa chữa khắc phục sự cố tràn bờ, ngăn nước cho bà con có thêm thời gian bảo vệ tài sản và vật nuôi.
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực.

Mặc dù với quân số khá khiêm tốn với 12 cán bộ nhân viên, nhưng Đội quản lý điện Xuân Mai vẫn bố trí ứng trực toàn bộ thời gian tại các khu vực đặc biệt có nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn điện.

Ngay từ sáng sớm ngày 17/9, đội quản lý điện Xuân Mai đã tập trung đầy đủ các phương tiện như cano, áo phao, đèn, còi cùng các đồ nghề chuyên dụng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất.

An toàn điện bắt đầu từ từng gia đình

Mưa bão làm tăng độ ẩm và khả năng rò điện trong nhà. Trước nguy cơ nước tràn vào khu vực đặt ổ cắm, thiết bị hoặc bảng điện, người dân cần chủ động ngắt cầu dao tổng nếu có thể thao tác tại vị trí khô ráo, an toàn. Không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đứng trên nền ngập nước.

Các hộ dân cần đưa thiết bị điện lên cao, kiểm tra dây dẫn bị bong tróc và không dùng ổ cắm kéo dài tại nơi ẩm ướt. Máy phát điện gia đình phải được đặt ở nơi thông thoáng, tách khỏi lưới điện và vận hành đúng hướng dẫn. Việc đấu ngược nguồn từ máy phát vào lưới có thể gây nguy hiểm cho công nhân đang sửa chữa bên ngoài.

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực.

Sau khi nước rút, người dân không nên tự đóng điện nếu hệ thống từng bị ngập. Cần phối hợp với đội quản lý điện lực Xuân Mai, nơi có chuyên môn đảm bảo đưa ra tư vấn kỹ năng cần thiết để kiểm tra cách điện, aptomat, ổ cắm và thiết bị trước khi sử dụng trở lại. Những hư hỏng không nhìn thấy bằng mắt thường vẫn có thể gây chập cháy sau nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Việc xuống tận nơi để kiểm tra thực tế, nhắc nhở người dân là vô cùng cần thiết vào lúc này khi An toàn điện bắt đầu từ từng gia đình.

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực
Anh Lê Gia Bảo, người dân xã Xuân Mai chia sẻ sự yên tâm trong mùa mưa bão năm nay do có sự chủ động của các cấp, các cơ quan địa phương giúp mọi nhà an toàn trong mưa bão đang ngày một khó lường kéo dài trên diện rộng.

Sự phối hợp giữa đơn vị điện lực, chính quyền cơ sở và người dân quyết định hiệu quả xử lý sự cố. Một cảnh báo sớm, một địa chỉ được mô tả chính xác hoặc việc chủ động tránh xa điểm nguy hiểm đều có thể giảm thời gian xử lý và ngăn tai nạn điện trong mưa bão.

Theo thông tin mới nhất, Đội QL điện xuân mai, Công Ty Điện lực Thạch Thất đã thực hiện tạm dừng cấp điện 01 Trạm biến áp tại Nam phương tiến 8. Gồm 26 trang trại chăn nuôi gia súc ,gia cầm, 8 hộ dân và 02 trạm bơm tưới bị ngập. Khu vực ngập gồm thôn Việt An, Thôn Nam Phương, thôn Tiến Tiên để đảm bảo an toàn hệ thống và tính mạng người dân.

Ông Nguyễn Văn Lưu, đội trưởng đội quản lý điện lực Xuân Mai với hơn 15 năm đảm nhận vai trò đội trưởng chia sẻ: Được sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo công ty, trực tiếp từ Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Nguyễn Trí Đức và sự quan tâm ủng hộ, động viên từ Giám đốc Nguyễn Xuân Quyền cùng các phòng ban và phối hợp chính quyền địa phương, toàn đội nêu cao tinh thần vượt mọi khó khăn, hiện toàn khu vực không để xảy ra sự cố thiệt hại về người và của.

Với lực lượng Đội Quản lý điện Xuân Mai, mỗi ca ứng trực trong mưa bão là cuộc chạy đua với thời tiết nhưng không được phép bỏ qua quy trình. Kiểm tra đúng điểm, cô lập đúng phạm vi và khôi phục điện khi đủ điều kiện là cách bảo vệ cộng đồng, đồng thời duy trì độ tin cậy của lưới điện trên địa bàn. Đội trưởng Nguyễn Văn Lưu, đội quản lý điện Xuân Mai chia sẻ.
Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực
Ông Nguyễn Văn Lưu, đội trưởng đội quản lý điện lực Xuân Mai.

Với lực lượng Đội Quản lý điện Xuân Mai, mỗi ca ứng trực trong mưa bão là cuộc chạy đua với thời tiết nhưng không được phép bỏ qua quy trình. Kiểm tra đúng điểm, cô lập đúng phạm vi và khôi phục điện khi đủ điều kiện là cách bảo vệ cộng đồng, đồng thời duy trì độ tin cậy của lưới điện trên địa bàn.

Sự phối hợp giữa đơn vị điện lực, chính quyền cơ sở và người dân quyết định hiệu quả xử lý sự cố. Một cảnh báo sớm, một địa chỉ được mô tả chính xác hoặc việc chủ động tránh xa điểm nguy hiểm đều có thể giảm thời gian xử lý và ngăn tai nạn điện trong mưa bão.

Bảo đảm khả năng ngăn nước khi mực nước sông Bùi lên mức 7,4m

Theo dự báo, mực nước sông Bùi tại khu vực trạm bơm Yên Duyệt có thể lên mức 7,4m. Trước tình hình này, lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng triển khai ngay phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt, tập trung đắp, gia cố tuyến đê tả Bùi 2, bảo đảm khả năng ngăn nước khi mực nước sông Bùi lên mức 7,4m.

Xã Xuân Mai cũng gửi thông báo khẩn tới nhân dân chủ động sơ tán tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, khu vực trũng thấp, ven sông và những nơi không bảo đảm an toàn đến các địa điểm an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, đặc biệt các thôn Nam Phương, Việt An, Tiến Tiên.

Theo đó, ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dân khẩn trương di dời tài sản, phương tiện, vật dụng có giá trị lên vị trí cao, an toàn; đưa gia súc, gia cầm đến nơi tránh ngập phù hợp; chủ động ngắt nguồn điện tại khu vực có nguy cơ ngập, bảo quản giấy tờ quan trọng, thuốc men, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Xã yêu cầu người dân không chủ quan, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản; không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không tự ý quay lại khu vực đã được sơ tán khi chưa có thông báo an toàn của cơ quan chức năng.

Đối với sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, các cơ quan chuyên môn và các thôn cần thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cần khẩn trương đưa vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đối với các hộ nuôi thủy sản, nếu đủ điều kiện cần chủ động thu hoạch; trường hợp chưa thể thu hoạch phải tổ chức quây, rào chắc chắn để bảo vệ, hạn chế thiệt hại. Việc chủ động thu hoạch thủy sản trước mùa mưa lũ được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình mưa tại khu vực thượng nguồn sông Bùi; duy trì chế độ trực và thông tin liên tục, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh tình huống.

Các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai phải được triển khai theo đúng phương án, với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn đê điều, tính mạng, tài sản của nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.
Đội quản lý điện Xuân Mai Công ty Điện lực Thạch Thất An toàn điện mùa mưa bão xã Xuân Mai Sông Bùi

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17967 18241 18817
CAD 18061 18336 18953
CHF 30867 31244 31886
CNY 0 3835 3931
EUR 29213 29433 30509
GBP 34042 34432 35359
HKD 0 3185 3387
JPY 160 163 171
KRW 0 18 20
NZD 0 14607 15195
SGD 19845 20127 20694
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