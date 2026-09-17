Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

Nhiều ngày qua, mưa bão trên diện rộng với cường độ ngày càng mạnh. Nhiều nơi trên địa bàn xã Xuân Mai đang trong tình trạng khẩn cấp, nguy hại. Đặc biệt, khu vực các thôn Nam Phương, Việt An nằm ven tuyến sông Bùi.

Hiện sông Bùi cả tuần nay, mỗi ngày dâng cao cả mét nước khiến các thôn lân cận rơi vào tình trạng ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân.

Chính quyền các cấp cùng lực lượng quân đội và các lực lượng khác đã liên tục ứng trực khẩn cấp đối phó với mưa lũ đang ngày một diễn biến khó lường.

Tiên phong cùng các lực lượng kể trên xuống kè đê xung yếu, ngăn bờ chắn nước đảm bảo an toàn cho người dân không thể không nhắc tới Đội quản lý điện Xuân Mai, Công ty Điện lực Thạch Thất, Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực. Phối hợp các lực lượng trong công tác sửa chữa khắc phục sự cố tràn bờ, ngăn nước cho bà con có thêm thời gian bảo vệ tài sản và vật nuôi.

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực.

Mặc dù với quân số khá khiêm tốn với 12 cán bộ nhân viên, nhưng Đội quản lý điện Xuân Mai vẫn bố trí ứng trực toàn bộ thời gian tại các khu vực đặc biệt có nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn điện.

Ngay từ sáng sớm ngày 17/9, đội quản lý điện Xuân Mai đã tập trung đầy đủ các phương tiện như cano, áo phao, đèn, còi cùng các đồ nghề chuyên dụng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất.

An toàn điện bắt đầu từ từng gia đình

Mưa bão làm tăng độ ẩm và khả năng rò điện trong nhà. Trước nguy cơ nước tràn vào khu vực đặt ổ cắm, thiết bị hoặc bảng điện, người dân cần chủ động ngắt cầu dao tổng nếu có thể thao tác tại vị trí khô ráo, an toàn. Không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đứng trên nền ngập nước.

Các hộ dân cần đưa thiết bị điện lên cao, kiểm tra dây dẫn bị bong tróc và không dùng ổ cắm kéo dài tại nơi ẩm ướt. Máy phát điện gia đình phải được đặt ở nơi thông thoáng, tách khỏi lưới điện và vận hành đúng hướng dẫn. Việc đấu ngược nguồn từ máy phát vào lưới có thể gây nguy hiểm cho công nhân đang sửa chữa bên ngoài.

Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực.

Sau khi nước rút, người dân không nên tự đóng điện nếu hệ thống từng bị ngập. Cần phối hợp với đội quản lý điện lực Xuân Mai, nơi có chuyên môn đảm bảo đưa ra tư vấn kỹ năng cần thiết để kiểm tra cách điện, aptomat, ổ cắm và thiết bị trước khi sử dụng trở lại. Những hư hỏng không nhìn thấy bằng mắt thường vẫn có thể gây chập cháy sau nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Việc xuống tận nơi để kiểm tra thực tế, nhắc nhở người dân là vô cùng cần thiết vào lúc này khi An toàn điện bắt đầu từ từng gia đình.

Anh Lê Gia Bảo, người dân xã Xuân Mai chia sẻ sự yên tâm trong mùa mưa bão năm nay do có sự chủ động của các cấp, các cơ quan địa phương giúp mọi nhà an toàn trong mưa bão đang ngày một khó lường kéo dài trên diện rộng.

Sự phối hợp giữa đơn vị điện lực, chính quyền cơ sở và người dân quyết định hiệu quả xử lý sự cố. Một cảnh báo sớm, một địa chỉ được mô tả chính xác hoặc việc chủ động tránh xa điểm nguy hiểm đều có thể giảm thời gian xử lý và ngăn tai nạn điện trong mưa bão.

Theo thông tin mới nhất, Đội QL điện xuân mai, Công Ty Điện lực Thạch Thất đã thực hiện tạm dừng cấp điện 01 Trạm biến áp tại Nam phương tiến 8. Gồm 26 trang trại chăn nuôi gia súc ,gia cầm, 8 hộ dân và 02 trạm bơm tưới bị ngập. Khu vực ngập gồm thôn Việt An, Thôn Nam Phương, thôn Tiến Tiên để đảm bảo an toàn hệ thống và tính mạng người dân.

Ông Nguyễn Văn Lưu, đội trưởng đội quản lý điện lực Xuân Mai với hơn 15 năm đảm nhận vai trò đội trưởng chia sẻ: Được sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo công ty, trực tiếp từ Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Nguyễn Trí Đức và sự quan tâm ủng hộ, động viên từ Giám đốc Nguyễn Xuân Quyền cùng các phòng ban và phối hợp chính quyền địa phương, toàn đội nêu cao tinh thần vượt mọi khó khăn, hiện toàn khu vực không để xảy ra sự cố thiệt hại về người và của.

Với lực lượng Đội Quản lý điện Xuân Mai, mỗi ca ứng trực trong mưa bão là cuộc chạy đua với thời tiết nhưng không được phép bỏ qua quy trình. Kiểm tra đúng điểm, cô lập đúng phạm vi và khôi phục điện khi đủ điều kiện là cách bảo vệ cộng đồng, đồng thời duy trì độ tin cậy của lưới điện trên địa bàn. Đội trưởng Nguyễn Văn Lưu, đội quản lý điện Xuân Mai chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lưu, đội trưởng đội quản lý điện lực Xuân Mai.

Với lực lượng Đội Quản lý điện Xuân Mai, mỗi ca ứng trực trong mưa bão là cuộc chạy đua với thời tiết nhưng không được phép bỏ qua quy trình. Kiểm tra đúng điểm, cô lập đúng phạm vi và khôi phục điện khi đủ điều kiện là cách bảo vệ cộng đồng, đồng thời duy trì độ tin cậy của lưới điện trên địa bàn.

Sự phối hợp giữa đơn vị điện lực, chính quyền cơ sở và người dân quyết định hiệu quả xử lý sự cố. Một cảnh báo sớm, một địa chỉ được mô tả chính xác hoặc việc chủ động tránh xa điểm nguy hiểm đều có thể giảm thời gian xử lý và ngăn tai nạn điện trong mưa bão.