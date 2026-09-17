Theo thông báo mới nhất, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) đã bỏ phiếu mở cuộc điều tra mang số hiệu 337-TA-1521, với Samsung, Apple và Google cùng có tên trong danh sách bị đơn.

USITC xác định bốn bị đơn thuộc ba hãng công nghệ Samsung, Apple và Google, gồm Apple Inc. tại Cupertino, California; Samsung Electronics Co., Ltd. tại Suwon, Hàn Quốc; Samsung Electronics America, Inc. tại Ridgefield Park, New Jersey; và Google LLC tại Mountain View, California. Như vậy, Samsung có hai pháp nhân trong danh sách, một tại Hàn Quốc và một tại Mỹ, nâng tổng số bị đơn lên bốn dù vụ việc liên quan đến ba hãng công nghệ.

Thông cáo của USITC về vụ điều tra Samsung, Apple và Google. Ảnh chụp màn hình

BoomCloud 360 Inc., doanh nghiệp có trụ sở tại Encinitas, California, nộp đơn khiếu nại lên USITC ngày 14/8/2026 và gửi hồ sơ bổ sung ngày 31/8/2026. Từ thời điểm nộp đơn đến khi USITC bỏ phiếu mở cuộc điều tra đối với Samsung, Apple và Google là 33 ngày.

Đơn khiếu nại cáo buộc hoạt động nhập khẩu vào Mỹ và bán một số thiết bị điện tử sử dụng công nghệ âm thanh của Samsung, Apple và Google đã xâm phạm một số yêu cầu bảo hộ trong các bằng sáng chế do BoomCloud 360 viện dẫn, qua đó vi phạm Điều 337 của Đạo luật Thuế quan năm 1930. BoomCloud 360 đề nghị USITC ban hành lệnh loại trừ có giới hạn, nhằm ngăn các sản phẩm bị cáo buộc vi phạm được nhập khẩu vào Mỹ, cùng lệnh buộc chấm dứt và đình chỉ các hành vi vi phạm. Nếu được USITC chấp thuận, các biện pháp này sẽ áp dụng đối với những sản phẩm liên quan của Samsung, Apple và Google trong vụ việc.

USITC nhấn mạnh việc mở cuộc điều tra 337-TA-1521 chưa phải quyết định về bản chất vụ việc, đồng nghĩa cơ quan này chưa kết luận Samsung, Apple hay Google vi phạm bằng sáng chế. Chánh thẩm phán luật hành chính của USITC sẽ phân công hồ sơ cho một thẩm phán luật hành chính, người chịu trách nhiệm lên lịch và chủ trì phiên điều trần, xem xét các bằng chứng trước khi đưa ra phán quyết sơ bộ về việc các bị đơn có vi phạm Điều 337 hay không.

Phán quyết sơ bộ trong vụ việc liên quan đến Samsung, Apple và Google sẽ tiếp tục được USITC xem xét lại trước khi cơ quan này đưa ra quyết định cuối cùng vào thời điểm sớm nhất có thể. Kết quả vụ việc vẫn chưa được xác định, bởi USITC còn phải tổ chức phiên điều trần và đánh giá các bằng chứng liên quan.

Trong vòng 45 ngày kể từ khi mở cuộc điều tra, USITC sẽ ấn định thời hạn mục tiêu hoàn tất vụ việc liên quan đến Samsung, Apple và Google. Nếu tính theo ngày lịch từ mốc 16/9/2026, thời hạn này rơi vào khoảng ngày 31/10/2026. Theo quy định áp dụng cho các vụ việc theo Điều 337, nếu USITC ban hành lệnh khắc phục đối với Samsung, Apple hoặc Google, lệnh sẽ có hiệu lực ngay khi được ban hành và trở thành quyết định cuối cùng sau 60 ngày, trừ trường hợp Đại diện Thương mại Mỹ bác bỏ vì lý do chính sách trong thời hạn này.

Samsung, Apple và Google sẽ phải chờ phiên điều trần và phán quyết của USITC trong thời gian tới, trong khi BoomCloud 360 đối mặt với phép thử trong việc bảo vệ các bằng sáng chế về công nghệ âm thanh của mình.