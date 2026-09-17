GREENTECH HANOI 2026 quy tụ 400 gian hàng công nghệ xanh trong nước và quốc tế

GREENTECH HANOI 2026 diễn ra từ ngày 16-18/9, gồm 200 gian hàng của doanh nghiệp trong nước và 200 gian hàng quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp...

Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và công nghệ hiệu suất cao.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2026, hướng tới tạo không gian kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Kết nối doanh nghiệp với công nghệ xanh

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra các hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối B2B và giao thương "1-1". Các hoạt động này tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, tiến tới đàm phán, giao dịch và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự và thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Triển lãm GREENTECH HANOI 2026.

Theo Ban tổ chức, GREENTECH HANOI 2026 dự kiến thu hút khoảng 50.000 khách tham quan và các nhà mua hàng nước ngoài. Trong đó có trên 180 nhà mua hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Malaysia...

Thông qua hoạt động triển lãm, hội thảo và kết nối giao thương, sự kiện hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tiếp cận công nghệ mới, mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhấn mạnh GREENTECH HANOI 2026 là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiềm năng và thế mạnh với các đối tác trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Ánh Dương, thông qua hội chợ, doanh nghiệp có thêm cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và vươn ra thị trường quốc tế hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thông qua các hoạt động triển lãm, hội thảo và kết nối giao thương, GREENTECH HANOI 2026 hướng tới góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa các hiệp hội, doanh nghiệp trong khuôn khổ triển lãm.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế Thủ đô dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Đồng thời, hội chợ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), nâng cao giá trị xuất khẩu đối với các sản phẩm xanh, đáp ứng Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ và tăng cường triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phát biểu chào mừng, ông Yasuo Uchihara, Chủ tịch Tập đoàn NC Network Nhật Bản, cho hay năng lực của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng lên về công nghệ, chất lượng, năng suất và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Theo ông Yasuo Uchihara, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam không chỉ thực hiện gia công mà đang từng bước nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm, tự động hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế.

"Năng lực cạnh tranh hiện nay không chỉ dừng ở sản phẩm tốt hay giao hàng ổn định mà còn ở khả năng sản xuất hiệu quả và phát triển bền vững. Chuyển đổi xanh là một phần của năng lực cạnh tranh công nghiệp", ông Yasuo Uchihara nhấn mạnh.

Ông cho rằng sự kết hợp giữa GREENTECH HANOI 2026 và Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo lần thứ 10 (FBC ASEAN 2026) giúp gắn kết việc mở rộng chuỗi cung ứng với ứng dụng công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa cơ hội hợp tác, Chủ tịch Tập đoàn NC Network Nhật Bản cho rằng cần tăng cường 3 yếu tố cốt lõi gồm công nghệ, kết nối và năng lực thực thi.

Trong đó, công nghệ nhằm nâng cao năng lực và hiệu suất; kết nối giúp doanh nghiệp tìm được đúng khách hàng, đối tác và công nghệ; năng lực thực thi giúp biến những cuộc gặp gỡ, ý tưởng và cơ hội tại triển lãm thành các dự án và kết quả kinh doanh cụ thể.

Ông Yasuo Uchihara cho biết NC Network cam kết tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế.

Thúc đẩy mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững

GREENTECH HANOI 2026 được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa nhà cung cấp nguyên liệu, doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát sinh chất thải và ô nhiễm môi trường.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Sự kiện cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác kinh doanh với đối tác quốc tế.

Theo định hướng của chương trình, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất, tiêu dùng bền vững, qua đó góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng bền vững.

Hội chợ triển lãm quốc tế mạng lưới Công nghệ xanh - Phát triển bền vững năm 2026 diễn ra đến hết ngày 18/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, TP. Hà Nội.