Tối 10/6, tại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội), đã diễn ra khai mạc Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2026, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối giao thương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ.

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến công tổ chức, diễn ra từ ngày 10-14/6 với gần 300 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề và các tổ chức xúc tiến tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội chợ hướng tới giới thiệu đa dạng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), đặc sản vùng miền, sản phẩm chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất.

Thông qua hội chợ, thúc đẩy hoạt động quảng bá sản phẩm; đồng thời tạo diễn đàn để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng thị trường và tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Tại hội chợ, hàng trăm sản phẩm RISEP cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp tỉnh đã được trưng bày, giới thiệu. Trong đó, trên 60% sản phẩm tham gia trưng bày đã có mặt trong các hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng trên phạm vi toàn quốc.

Một trong những điểm nhấn của hội chợ là khu trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp công nghệ trình diễn Hologram 3D nhằm tái hiện sinh động hình ảnh sản phẩm trong không gian ba chiều.

300 gian hàng tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026.

Bên cạnh đó, các hoạt động livestream quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương trên nền tảng số cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra hội chợ, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo phương thức mới. Đặc biệt, các không gian chuyên đề về chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp nông thôn cũng sẽ được giới thiệu tại hội chợ triển lãm, góp phần lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Không gian hội chợ được thiết kế theo hướng mở, hiện đại, kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ và các hoạt động trải nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá và tăng cường tương tác giữa doanh nghiệp với khách tham quan. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các sự kiện bên lề như: Kết nối doanh nghiệp với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử; kết nối doanh nghiệp với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối trong và ngoài nước; Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác thương mại...

Phát biểu khai mạc hội chợ, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công thương cho biết, năm 2026, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục xuất hiện những tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường. Trong bối cảnh đó, phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của các địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của đất nước.

Cũng theo Cục trưởng Nguyễn Thị Lâm Giang, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công quốc gia, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực này, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. Cục trưởng Nguyễn Thị Lâm Giang đồng thời khẳng định, phát triển công nghiệp nông thôn không chỉ là phát triển sản xuất mà còn là quá trình nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp.

“Hội chợ là cơ hội để các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Thủ đô; tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị của sản phẩm công nghiệp nông thôn Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển xanh đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững” - Cục trưởng Nguyễn Thị Lâm Giang nhấn mạnh.