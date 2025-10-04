Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Sự kiện diễn ra từ ngày 3 – 7/10/2025, quy tụ hơn 150 doanh nghiệp đến từ 32 tỉnh, thành phố với gần 250 gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh Trần Việt

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2025, góp phần quảng bá sản phẩm, nâng tầm thương hiệu Việt và tạo cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Hội chợ năm nay giới thiệu hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn đã được bình chọn và tôn vinh ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương giai đoạn 2024–2025, trong đó nhiều sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, dệt may, da giày… đạt chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Nhấn nút khai mạc chương trình “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025”. Ảnh Trần Việt

Điểm nhấn của sự kiện là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ Hologram 3D và trợ lý ảo AI, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho khách tham quan, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trưng bày sản phẩm có kích thước lớn. Bên cạnh đó, hoạt động livestream bán hàng trực tuyến và tư vấn chuyển đổi số cũng được tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động thao diễn nghề thủ công truyền thống như gốm sứ, mây tre, thêu dệt…, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam. Hội chợ cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trao đổi, học hỏi, nâng cao năng lực quản trị và nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ. Ảnh Trần Việt

Theo Ban tổ chức, hơn 60% sản phẩm trưng bày tại hội chợ triển lãm hiện đã tham gia vào các kênh phân phối và chuỗi cung ứng trong nước. Đặc biệt, 108 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025 vừa được Bộ Công Thương công nhận cũng được giới thiệu tại triển lãm. Đáng chú ý, lần đầu tiên, khu Triển lãm áp dụng công nghệ Hologram 3D, mang đến trải nghiệm hình ảnh trực quan, sinh động cho khách tham quan.

Với thông điệp “Vững bền bản sắc – Vươn tầm phát triển”, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn 2025 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên uy tín, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời khẳng định vị thế của sản phẩm Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.