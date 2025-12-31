Điện tử tiêu dùng
Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

Hồng Anh

Hồng Anh

09:37 | 31/12/2025
Theo thương hiệu máy massage di động thông minh, Breo, massage đa năng Back 2F không chỉ là giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, mà còn là món quà Tết ý nghĩa, mang thông điệp bình an, tài lộc và may mắn dành cho người thân, bạn bè trong dịp đầu năm mới.
Điểm khác biệt của Breo Back 2F với các dòng máy massage khác trên thị trường đó là là sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ và văn hóa Á Đông. Sản phẩm gây ấn tượng ngay từ thiết kế với sự chỉn chu trong từng chi tiết. Được lấy cảm hứng từ hình dáng “Túi Phúc” truyền thống, như một túi tiền, biểu tượng của sự sung túc, kết hợp cùng nút thắt đồng tâm mang ý gắn kết bền chặt, và họa tiết đồng xu trên vỏ gối, Breo Back 2F không chỉ để xoa dịu những cơn đau mỏi, mà còn truyền tải thông điệp về sự an yên, may mắn và đủ đầy.

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F, món quà sức khỏe cho người thân dịp Tết này

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, gối massage Back 2F còn được định vị như một món quà Tết mang giá trị tinh thần rõ nét, kết hợp hài hòa giữa công năng chăm sóc sức khỏe và ý nghĩa trao gửi sự quan tâm tinh tế. Sản phẩm hướng đến xu hướng quà Tết sức khỏe hiện đại - thiết thực, giàu cảm xúc và có thể sử dụng lâu dài trong đời sống hằng ngày.

Tiếp tục thừa hưởng những tính năng ưu việt của các sản phẩm tiền nhiệm, gối massage Breo Back 2F được trang bị những công nghệ tiên tiến, trở thành giải pháp thư giãn tiện lợi giúp người dùng dễ dàng chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Nhờ sở hữu công nghệ massage 3D mô phỏng bàn tay chuyên nghiệp, với 4 đầu massage 3D hoạt động xen kẽ, tác động sâu và chính xác vào các điểm căng cơ, đồng thời đảo chiều liên tục để giải tỏa hiệu quả tình trạng đau mỏi. Bên cạnh đó, sản phẩm tích hợp chức năng chườm nóng với hai mức nhiệt 40℃ và 44℃, giúp làm dịu cơ, tăng cường lưu thông máu và mang lại cảm giác thư giãn nhanh chóng.

Ba chế độ massage linh hoạt gồm:

Chế độ Năng Lượng: Xoa bóp nhanh, lực mạnh.

Chế độ Thư Giãn: Xoa bóp chậm, êm dịu.

Chế độ Chườm nóng.

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F
Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F
Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

Ảnh minh họa.

Breo Back 2F cũng được thiết kế theo chuẩn công thái học, ôm sát đường cong cột sống, kết hợp chất liệu vải Lycra cao cấp và lõi cao su non siêu mềm, mang lại cảm giác êm ái và dễ chịu ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, gối massage Breo Back 2F cũng được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng với các đặc tính nổi bật như:

Trọng lượng chỉ 1.320g tương đương một chiếc laptop, thiết kế gọn nhẹ của Breo Back 2F cho phép người dùng dễ dàng mang theo chỉ bằng một tay.

Thiết kế không dây và pin dung lượng lớn (2500 mAh) không cần cắm điện khi sử dụng, sản phẩm giúp trải nghiệm thư giãn trở nên an toàn, linh hoạt và thoải mái hơn.

Nhờ vậy mà dù ở nhà, văn phòng hay khi di chuyển, chiếc gối massage của Breo dễ dàng biến mọi không gian thành vùng thư giãn riêng tư.

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F
Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F
Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

Gối massage đa năng Back 2F của Breo được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam

Gối massage đa năng Back 2F của Breo được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam và mở bán chính thức từ ngày mai 01/01/2026 tại các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop của Breo Vietnam và Hệ thống đại lý đối tác của O-Tech trên toàn quốc với giá bán lẻ 2.840.000 đồng. Giá trong giai đoạn mở bán là 1.990.000 đồng.

Thông tin thêm về sản phẩm, xem tại đây.

Thông tin thêm về sản phẩm, xem tại đây.

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

