Xu hướng nâng cấp căn bếp cùng Truliva UR61096H lên ngôi mùa Tết

Tết Bính Ngọ không chỉ là thời điểm sum vầy mà còn là mùa nhiều gia đình Việt lựa chọn “làm mới” tổ ấm, đặc biệt là nâng cấp căn bếp - nơi gắn liền với sự chăm chút cho sức khoẻ của mỗi gia đình.

Thiết kế âm tủ siêu gọn, hợp căn bếp hiện đại Với kích thước 420 x 145 x 480mm, Truliva UR61096H là máy lọc nước RO âm tủ bếp giúp gia chủ tiết kiệm 70% không gian với nhiều dòng máy truyền thống. Thiết kế này phù hợp với căn hộ chung cư, bếp nhỏ hoặc các gia đình muốn giữ mặt bếp thoáng gọn để đón Tết. Máy được trang bị 2 lõi lọc gồm PCB và RO, kèm cơ chế cảnh báo nhắc thay lõi khi đến hạn, dễ dàng sử dụng và thân thiện người dùng.

Vòi điện tử UV thông minh, tiện lợi và trực quan Lấy nước nhanh cùng tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết lên đến 80% Tốc độ lấy nước là yếu tố được nhiều người dùng quan tâm khi chọn máy lọc nước. UR61096H có lưu lượng lên đến 2,66 lít/phút, giúp lấy nước nhanh chỉ trong vài giây, phù hợp nhu cầu nấu ăn, pha chế trong giai đoạn bận rộn dịp Tết. Máy đạt tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết và nước thải 4:1, hướng đến hiệu quả vận hành tiết kiệm hơn so với RO truyền thống.

Crystal Heating 3.0, công nghệ làm nóng đa cấp độ chỉ trong 3 giây Điểm tạo nên sự khác biệt nổi bật của UR61096H chính là công nghệ làm nóng tức thì chỉ trong 3 giây mang tên Crystal Heating 3.0. Công nghệ này cho phép sử dụng nhiều mức nhiệt từ 28°C đến 98°C (tăng 5°C mỗi nấc xoay). Thiết kế 2 đường riêng biệt nước nóng và nước mát nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu gia đình: uống nước ấm mỗi sáng, pha trà/cà phê, nấu ăn, pha sữa theo nhiệt độ phù hợp. Chính sự khác biệt này đã góp phần định vị dòng máy lọc nước nóng âm tủ bếp dẫn đầu công nghệ của hãng trên thị trường.

7 bước lọc TRU-TECH PRO hướng tới chuẩn an toàn UR61096H được trang bị 7 bước lọc TRU-TECH PRO, kết hợp màng RO cao cấp với vật liệu carbon thân thiện môi trường và bổ sung UV diệt khuẩn ở bước cuối nhằm tăng cường an toàn nước đầu ra. Theo công bố từ nhà sản xuất, hệ thống có thể xử lý nhiều nhóm chất ô nhiễm gồm vi khuẩn, virus, kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (VOC), kháng sinh, PFAS… và đạt tỷ lệ loại bỏ lên đến 99,9%, duy trì ổn định kể cả trong điều kiện TDS cao; hiệu suất này được kiểm định/chứng thực bởi các tổ chức như SGS, CTI.

Một lựa chọn “đón Tết khỏe” từ căn bếp Trong dịp Tết, nhu cầu nước sạch, nước nóng tiện lợi tăng cao, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Một thiết bị vừa cung cấp nước tinh khiết uống trực tiếp, vừa có nước nóng tức thì đa cấp độ sẽ giúp đơn giản hóa thói quen sinh hoạt hằng ngày. Máy lọc nước Truliva UR61096H với thế mạnh thiết kế âm tủ gọn, tốc độ lọc nhanh và công nghệ làm nóng Crystal Heating 3.0 độc quyền, Truliva trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình muốn đón Tết an tâm, tiện nghi và khỏe mạnh hơn.

Trong dịp Tết, Truliva triển khai chương trình ưu đãi giới hạn dành cho khách hàng nâng cấp căn bếp tại sàn TMĐT Lazada và Shopee.