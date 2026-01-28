Emagazine Xu hướng nâng cấp căn bếp cùng Truliva UR61096H lên ngôi mùa Tết

Xu hướng nâng cấp căn bếp cùng Truliva UR61096H lên ngôi mùa Tết

Tết Bính Ngọ không chỉ là thời điểm sum vầy mà còn là mùa nhiều gia đình Việt lựa chọn “làm mới” tổ ấm, đặc biệt là nâng cấp căn bếp - nơi gắn liền với sự chăm chút cho sức khoẻ của mỗi gia đình.

Xu hướng nâng cấp căn bếp cùng Truliva UR61096H lên ngôi mùa Tết

Thiết kế âm tủ siêu gọn, hợp căn bếp hiện đại

Với kích thước 420 x 145 x 480mm, Truliva UR61096H là máy lọc nước RO âm tủ bếp giúp gia chủ tiết kiệm 70% không gian với nhiều dòng máy truyền thống. Thiết kế này phù hợp với căn hộ chung cư, bếp nhỏ hoặc các gia đình muốn giữ mặt bếp thoáng gọn để đón Tết. Máy được trang bị 2 lõi lọc gồm PCB và RO, kèm cơ chế cảnh báo nhắc thay lõi khi đến hạn, dễ dàng sử dụng và thân thiện người dùng.

Xu hướng nâng cấp căn bếp cùng Truliva UR61096H lên ngôi mùa Tết

Vòi điện tử UV thông minh, tiện lợi và trực quan Lấy nước nhanh cùng tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết lên đến 80%

Tốc độ lấy nước là yếu tố được nhiều người dùng quan tâm khi chọn máy lọc nước. UR61096H có lưu lượng lên đến 2,66 lít/phút, giúp lấy nước nhanh chỉ trong vài giây, phù hợp nhu cầu nấu ăn, pha chế trong giai đoạn bận rộn dịp Tết. Máy đạt tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết và nước thải 4:1, hướng đến hiệu quả vận hành tiết kiệm hơn so với RO truyền thống.

Xu hướng nâng cấp căn bếp cùng Truliva UR61096H lên ngôi mùa Tết

Crystal Heating 3.0, công nghệ làm nóng đa cấp độ chỉ trong 3 giây

Điểm tạo nên sự khác biệt nổi bật của UR61096H chính là công nghệ làm nóng tức thì chỉ trong 3 giây mang tên Crystal Heating 3.0. Công nghệ này cho phép sử dụng nhiều mức nhiệt từ 28°C đến 98°C (tăng 5°C mỗi nấc xoay). Thiết kế 2 đường riêng biệt nước nóng và nước mát nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu gia đình: uống nước ấm mỗi sáng, pha trà/cà phê, nấu ăn, pha sữa theo nhiệt độ phù hợp. Chính sự khác biệt này đã góp phần định vị dòng máy lọc nước nóng âm tủ bếp dẫn đầu công nghệ của hãng trên thị trường.

Xu hướng nâng cấp căn bếp cùng Truliva UR61096H lên ngôi mùa Tết

7 bước lọc TRU-TECH PRO hướng tới chuẩn an toàn

UR61096H được trang bị 7 bước lọc TRU-TECH PRO, kết hợp màng RO cao cấp với vật liệu carbon thân thiện môi trường và bổ sung UV diệt khuẩn ở bước cuối nhằm tăng cường an toàn nước đầu ra. Theo công bố từ nhà sản xuất, hệ thống có thể xử lý nhiều nhóm chất ô nhiễm gồm vi khuẩn, virus, kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (VOC), kháng sinh, PFAS… và đạt tỷ lệ loại bỏ lên đến 99,9%, duy trì ổn định kể cả trong điều kiện TDS cao; hiệu suất này được kiểm định/chứng thực bởi các tổ chức như SGS, CTI.

Xu hướng nâng cấp căn bếp cùng Truliva UR61096H lên ngôi mùa Tết

Một lựa chọn “đón Tết khỏe” từ căn bếp

Trong dịp Tết, nhu cầu nước sạch, nước nóng tiện lợi tăng cao, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Một thiết bị vừa cung cấp nước tinh khiết uống trực tiếp, vừa có nước nóng tức thì đa cấp độ sẽ giúp đơn giản hóa thói quen sinh hoạt hằng ngày. Máy lọc nước Truliva UR61096H với thế mạnh thiết kế âm tủ gọn, tốc độ lọc nhanh và công nghệ làm nóng Crystal Heating 3.0 độc quyền, Truliva trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình muốn đón Tết an tâm, tiện nghi và khỏe mạnh hơn.

Trong dịp Tết, Truliva triển khai chương trình ưu đãi giới hạn dành cho khách hàng nâng cấp căn bếp tại sàn TMĐT LazadaShopee.

Thực hiện: Anh Thái

Ảnh: Như Ý

Đồ họa: Phạm Anh

Hồng Nhung

Bài liên quan

Năm mới Bính Ngọ 2026: Giữ hồn Tết xưa trong nhịp sống hiện đại

Năm mới Bính Ngọ 2026: Giữ hồn Tết xưa trong nhịp sống hiện đại

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

Du khách ưu tiên lựa chọn nơi cư trú có kèm bữa sáng

Du khách ưu tiên lựa chọn nơi cư trú có kèm bữa sáng

Có thể bạn quan tâm

MINHO cùng LG Việt Nam đưa nhịp sống Seoul về giữa lòng Sài Gòn

MINHO cùng LG Việt Nam đưa nhịp sống Seoul về giữa lòng Sài Gòn

Kết nối sáng tạo
Theo đó, tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG, Electronics Việt Nam đã chính thức ra mắt không gian sống lấy cảm hứng từ nhịp sống sôi nổi của nghệ sĩ MINHO (SHINee).
LocknLock triển khai Brand Day 2026, giảm giá tới 50%++ hàng gia dụng tại hai kho lớn

LocknLock triển khai Brand Day 2026, giảm giá tới 50%++ hàng gia dụng tại hai kho lớn

Gia dụng
Từ ngày 19-21/6/2026, LocknLock tổ chức chương trình Brand Day với chủ đề "Bung kho đón hè" tại hai kho Long Hậu và Bắc Ninh, mang đến ưu đãi giảm giá tới 50%++ cho toàn bộ sản phẩm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm mua sắm dành cho cả gia đình.
LG ra mắt máy lọc không khí LG PuriCare 360 thế hệ mới

LG ra mắt máy lọc không khí LG PuriCare 360 thế hệ mới

Gia dụng
Đồng thời dòng sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Giga này cũng sẽ tiếp tục được trang bị màng lọc HEPA H13, màng lọc than hoạt tính khử mùi và công nghệ Ionizer, giúp loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn PM0.01 và tiêu diệt 99,9% vi khuẩn, vi-rút, mang đến khả năng thanh lọc không khí toàn diện cho gia đình hiện đại.
MOVA ra mắt bộ đôi hút bụi thông minh E50 Ultra và V70 Ultra Complete

MOVA ra mắt bộ đôi hút bụi thông minh E50 Ultra và V70 Ultra Complete

Gia dụng
Sau màn gia nhập thị trường Việt Nam đầy ấn tượng vào tháng 4/2026, MOVA tiếp tục khẳng định vai trò của một thương hiệu công nghệ tiên phong trong ngành thiết bị làm sạch thông minh thông qua sự kiện ra mắt bộ đôi MOVA E50 Ultra và MOVA V70 Ultra Complete.
Xua tan cái nóng mùa hè, Levoit ra mắt quạt tháp điều hòa Windi Mini và Windi Mini Pro

Xua tan cái nóng mùa hè, Levoit ra mắt quạt tháp điều hòa Windi Mini và Windi Mini Pro

Gia dụng
Ưu điểm chung của cả hai sản phẩm mới này chính là thiết kế nhỏ gọn chỉ hơn 1kg nhưng làm mát cực mạnh mẽ với tốc độ gió cao nhất đạt 7.0m/s. Trong khi quạt tháp điều hòa Levoit có độ ồn nhỏ chỉ từ 20dB, giúp ngủ ngon và làm việc hiệu quả hơn.
Xem thêm