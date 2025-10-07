Đối với du khách châu Á, nhất là khách du lịch Việt, bữa sáng miễn phí đặc biệt ảnh hưởng đến việc quyết định chọn nơi lưu trú vì họ nhận thấy tầm quan trọng của một bữa sáng đầy đủ, như 1 phần không thể thiếu trong trải nghiệm du lịch.

Du khách ưu tiên lựa chọn nơi cư trú có kèm bữa sáng

Thói quen lựa chọn chỗ nghỉ có kèm bữa sáng phần nào phản ánh xu hướng tìm kiếm chung của du khách về sự tiện lợi và giá trị trong trải nghiệm lưu trú của họ. Một bữa sáng miễn phí không chỉ giúp khởi đầu ngày mới một cách tiết kiệm, mà còn là cơ hội để khám phá ẩm thực và cách phục vụ của địa phương đó. Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở châu Á, nơi bữa sáng được nâng tầm trải nghiệm, từ các món truyền thống địa phương đến những món ăn quốc tế được ưa thích.

“Bữa sáng không đơn thuần là bữa ăn đầu tiên trong ngày, mà còn là cầu nối giữa du khách với hương vị và văn hóa địa phương. Ngày càng nhiều du khách Việt ưu tiên đặt phòng kèm bữa sáng vì hiểu rõ giá trị thực tiễnvà cảm giác được chăm sóc chào đón mà dịch vụ bữa sáng mang lại. Với các bộ lọc tìm kiếm thông minh và dễ sử dụng, Agoda giúp người dùng nhanh chóng tìm được nơi lưu trú lý tưởng.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam chia sẻ.