Tết biến hình cùng loạt tính năng AI siêu yêu của Meta

Hãy cùng khám phá ngay bộ ba hoạt động cực hot để làm mới trang cá nhân và kết nối với bạn bè theo cách hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét truyền thống.

Chibi Tết, tự tạo phiên bản mini đáng yêu của chính mình

Chẳng cần tốn hàng giờ chỉnh sửa, chỉ với vài thao tác cùng Meta AI, bạn đã có ngay một phiên bản Chibi diện áo dài cực xinh để làm ảnh đại diện hoặc khoe ngay lên Story. Mọi người có thể khoe ngay phiên bản chibi của mình trên Facebook, Instagram, hoặc tiếp tục sáng tạo thêm từ hình ảnh với các tính năng của Meta AI như tạo hoạt họa (Animation) hoặc tạo video hát theo giai điệu Xuân yêu thích với Lipsync.

Với Meta AI, người dùng có thể tạo phiên bản chibi của chính mình trong trang phục truyền thống chỉ trong vài phút

Những hình ảnh này không chỉ phù hợp để khoe trên các trang mạng xã hội, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho video Reels "biến hình" hoặc gợi ý trang phục du xuân của bạn.

Tham gia bằng cách: Bước 1: Tải xuống và mở ứng dụng Meta AI trên điện thoại. Bước 2: Tải lên một bức ảnh xinh xắn của bạn. Bước 3: Nhập câu lệnh (Prompt) mô tả phong cách Chibi áo dài bạn muốn và chờ trong giây lát để nhận kết quả "cưng xỉu". Sử dụng câu lệnh gợi ý: “Sử dụng người trong bức ảnh làm tham chiếu khuôn mặt, tạo ra một mô hình chibi 3D trong bối cảnh Tết Việt Nam. Chỉ sử dụng đường nét khuôn mặt, tông da và kiểu tóc của người trong ảnh. Không sao chép quần áo hoặc phông nền gốc. Trang phục: Thay toàn bộ quần áo trong ảnh bằng “áo dài” truyền thống Việt Nam – quốc phục của Việt Nam. Mô tả áo dài: Một tà áo lụa dài ôm vừa vặn phần vai và thân trên, phần eo suông và không có đai lưng hoặc thắt eo, cổ cao đứng, tay dài ôm. Hai tà áo riêng biệt phía trước và phía sau, kéo dài xuống tới mắt cá chân. Bên dưới là quần dài ống suông, rộng, đồng màu với áo. Áo dài mang màu sắc Tết rực rỡ, không có họa tiết, bề mặt mịn, hơi bóng như lụa, kết hợp với giày màu sáng. Tư thế: Mô hình chibi cầm một phong bao lì xì nhỏ màu đỏ và một cành hoa đào Việt Nam nhỏ trên tay. Dưới chân: Sàn gỗ bóng với cánh hoa và các loại trái cây nhỏ, lấy cảm hứng từ mâm ngũ quả truyền thống. Phông nền: Phía sau là một vài chiếc bàn gỗ thấp, các chậu cây với cành đào nở hoa. Dây trang trí đỏ vàng, lồng đèn giấy, đèn fairy-light. Bánh chưng, dưa hấu, khay mứt Tết được bày trí gọn gàng, tạo nên phòng khách ngày Tết ấm cúng, đậm chất Việt. Trong hậu cảnh có các nhân vật chibi khác đang trò chuyện, mừng tuổi bằng lì xì, ăn hạt hướng dương.”

“Xin Lì Xì” bằng Sticker siêu dễ thương

Bằng cách mở lời hóm hỉnh cho năm mới tài lộc, tinh tế và hài hước thông qua bộ sticker mang đặc điểm của chính bạn. Đây chắc chắn sẽ là cách rất thú vị để giúp những cuộc trò chuyện trong nhóm chat gia đình và bạn bè dịp đầu năm trở nên rôm rả hơn.

Người dùng có thể tự tạo phiên bản sticker “Xin Lì Xì” của mình với Meta AI

Với Meta AI, bạn có thể biến ảnh thật của mình thành những bộ sticker “Xin Lì Xì” đáng yêu và hóm hỉnh chỉ trong vài phút. Các sticker này có thể sử dụng trên Messenger và WhatsApp để gửi cho người thân, bạn bè.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể tạo ra bộ sticker xin lì xì của riêng mình

Để sở hữu bộ sticker "độc quyền" này, chỉ cần: Bước 1: Tải xuống và mở ứng dụng Meta AI trên điện thoại. Bước 2: Tải lên một bức ảnh của bạn và nhập câu lệnh (Prompt) yêu cầu tạo sticker chủ đề Tết/Lì xì. Bước 3: Chờ trong giây lát và chọn phiên bản sticker bạn yêu thích nhất. Bước 4: Mở ứng dụng Messenger và sử dụng tính năng “Tạo Sticker”. Sử dụng câu lệnh gợi ý: “Biến người trong ảnh được tải lên thành một nhân vật sticker chibi dễ thương. Chỉ sử dụng đúng các đặc điểm khuôn mặt, kiểu tóc và trang phục y hệt như trong ảnh (dù là ảnh selfie hay ảnh toàn thân). Nền trắng, phong cách chibi cố định và nhất quán cho tất cả hình ảnh. Nhân vật cầm những bao lì xì đỏ truyền thống hình chữ nhật dài, kích thước nhỏ. Bao lì xì có hoa văn vàng rất tối giản (cành mai vàng hoặc hình ngựa vàng), nhỏ và tinh tế. Nét vẽ gọn gàng, màu sắc tươi sáng, phong cách sticker dùng cho chat, bố cục đặt nhân vật ở trung tâm.”

Cùng "Tết Vibes" chia sẻ khoảnh khắc Tết qua Story Template

Không chỉ là một mẫu Story đơn thuần, “Tết Vibes” giống như một cuốn album kỹ thuật số khổng lồ, nơi bạn có thể dễ dàng "ghi lại" những kỷ niệm rộn ràng của mùa Tết này trên Facebook và bắt gặp mọi khoảnh khắc ăn Tết từ khắp mọi nơi.

Mẫu Story “Tết Vibes” để người dùng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của dịp Tết Nguyên đán 2026

Từ bữa cơm tất niên ở miền Bắc, mâm ngũ quả đầy màu sắc ở miền Trung, đến những nhành mai vàng rực rỡ ở miền Nam, mỗi câu chuyện là một mảnh ghép tạo nên bức tranh Tết toàn cảnh đầy màu sắc.

Cùng chia sẻ khoảnh khắc của bạn: Bước 1: Mở ứng dụng Facebook và truy cập trang Meta Vietnam. Bước 2: Mở Story bằng cách ấn vào ảnh đại diện của trang. Bước 3: Khi thấy Mẫu Story “Tết Vibes”, ấn “Add Yours/Còn bạn?” và thêm ảnh/video bạn muốn chia sẻ. Bước 4: Chèn thêm một giai điệu Tết rộn ràng và ấn Chia sẻ.

Để tham gia các hoạt động chủ đề Tết của Meta, người dùng có thể truy cập trang Meta Vietnam để xem hướng dẫn chi tiết từng bước cách tương tác với Meta AI - từ việc tạo hình chibi, sticker "Xin Lì Xì", cho đến cách sử dụng Mẫu Story để lưu giữ những khoảnh khắc Xuân đáng nhớ. Và đừng quên chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ nhất của mùa Tết năm nay để góp phần làm nên bức tranh Xuân tươi đẹp và ý nghĩa.