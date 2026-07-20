Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026

Tập đoàn Fast Retailing vừa công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục.

Kết quả này đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của UNIQLO trên các thị trường quốc tế và những nỗ lực định vị thương hiệu trên quy mô toàn cầu, thông qua việc mở rộng mạng lưới cửa hàng và sự thành công của các dòng sản phẩm chủ lực. Dựa trên kết quả kinh doanh tích cực này, tập đoàn đã nâng mức doanh thu và lợi nhuận dự kiến cho cả năm tài chính, kết thúc vào ngày 31/08/2026.

Lũy kế 9 tháng tính đến hết ngày 31/05/2026, doanh thu hợp nhất của Fast Retailing đạt 3,065.1 nghìn tỷ Yên, cao hơn 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 592,7 tỷ Yên, tăng 33,6%.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng ghi nhận 43,8 tỷ Yên thu nhập tài chính thuần, bao gồm 37,8 tỷ Yên thu nhập lãi thuần và 5,9 tỷ Yên lãi chênh lệch tỷ giá từ các tài sản được nắm giữ bằng ngoại tệ. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế tăng tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước, lên 658,2 tỷ Yên, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ động công ty mẹ tăng 25,6%, đạt 426 tỷ Yên.

Tập đoàn vừa điều chỉnh tăng dự báo kết quả kinh doanh cho cả năm tài chính. Động thái này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tính đến hết tháng 06, đồng thời bao gồm quyết định điều chỉnh tỷ giá hối đoái được dùng để ước tính tình hình kinh doanh quý IV nhằm sát hơn với tỷ giá thực tế hiện tại.

Theo dự báo mới, tập đoàn kỳ vọng doanh thu kỷ lục 3,9700 nghìn tỷ Yên, tăng 16,7% so với năm trước. Lợi nhuận kinh doanh1 được dự báo đạt 710 tỷ Yên, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 500 tỷ Yên, tăng 15,5%. So với dự báo công bố hồi tháng 04/2026, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kinh doanh, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuộc về cổ động công ty mẹ lần lượt được điều chỉnh tăng thêm 70 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ và 20 tỷ Yên.

Trong các mảng kinh doanh của Tập đoàn, hoạt động của UNIQLO tại tất cả thị trường đều ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Trong đó, UNIQLO Quốc tế (UNIQLO International) đạt mức tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026. So với cùng kỳ, doanh thu chạm mốc 1,8340 nghìn tỷ Yên (tăng 25,9%) và lợi nhuận kinh doanh đạt 345,3 tỷ Yên (tăng 45,4%).

Tính theo đồng nội tệ tại các thị trường, Trung Quốc đại lục - thuộc khu vực Đại Trung Hoa - ghi nhận doanh thu tăng và lợi nhuận tăng trưởng ở mức hai chữ số nhờ chiến lược tiếp thị hiệu quả cùng nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm mùa hè trong tháng 5, khi nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Bên cạnh đó, đà tăng trưởng tại Hồng Kông và Đài Loan tiếp tục được củng cố nhờ thành công của các dòng sản phẩm hợp thị hiếu, nổi bật là Áo thun Mini và Quần Jeans Baggy Ống Cong Barrel.

Tại Hàn Quốc, các bộ sưu tập thời trang nam, nữ và trẻ em tiếp tục tạo sức lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần duy trì mức tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận. Xu hướng tích cực này cũng được ghi nhận tại Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc, nhờ doanh số khả quan của các dòng sản phẩm mùa hè như áo thun và áo khoác Parka chống tia UV, cùng các sản phẩm mặc quanh năm như quần jeans và quần nỉ.

Tại khu vực Âu Mỹ, Bắc Mỹ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng ở mức hai chữ số nhờ đẩy mạnh mở rộng hệ thống cửa hàng nhằm lan tỏa triết lý LifeWear, đồng thời ra mắt phiên bản cải tiến cho các sản phẩm cốt lõi.

Song song đó, các cửa hàng UNIQLO tại châu Âu cũng duy trì kết quả kinh doanh tích cực, với doanh thu và lợi nhuận đều tăng ở mức hai chữ số, chủ yếu đến từ hoạt động hiệu quả của các cửa hàng mới và phản hồi tích cực của người tiêu dùng đối với dòng áo sơ mi linen và áo dệt kim ngắn tay.

Đối với thị trường nội địa, lũy kế 9 tháng đầu năm của UNIQLO đạt 867,6 tỷ Yên doanh thu (tăng 8,3%) và 172,9 tỷ Yên lợi nhuận kinh doanh (tăng 15,1%). Riêng giai đoạn từ tháng 03 đến tháng 05/2026, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng ở mức hai chữ số.

Doanh số các cửa hàng tăng 9,9%, phần lớn đến từ kết quả kinh doanh tích cực của những thiết kế quần có phom dáng bắt kịp xu hướng và các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh thời tiết thay đổi, tiêu biểu như áo Parka chống tia UV và quần Easy Pants. Đồng thời, Tuần lễ Vàng (Golden Week) và chương trình Tuần lễ Cảm ơn (Thank You Festival) cũng góp phần thúc đẩy doanh số tại các cửa hàng UNIQLO Nhật Bản.

Trong cùng kỳ, doanh thu từ thương hiệu GU đạt mức tăng 3,7%, nâng tổng số lên 265,6 tỷ Yên, trong khi lợi nhuận kinh doanh ghi nhận mức tăng 28%, đạt 32,1 tỷ Yên. Đà tăng trưởng này cũng được duy trì trong giai đoạn từ tháng 03 đến tháng 05/2026 nhờ các hoạt động truyền thông dành cho sản phẩm chủ lực được tối ưu hóa, bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của khách hàng, nổi bật như quần Ống Barrel Dài Đến Mắt Cá, áo thun vải Sheer và giày Ballet Sneakers.

Đối với các thương hiệu quốc tế khác thuộc tập đoàn, doanh thu trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026 giảm 4,2% xuống còn 96,3 tỷ Yên, trong khi lợi nhuận kinh doanh giảm 33,4%, còn 1,9 tỷ Yên. Song, tính riêng giai đoạn từ tháng 03 đến tháng 05/2026, nhãn hàng Theory vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng theo đồng nội tệ dù doanh thu giảm. Đồng thời, PLST cũng báo cáo mức tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận, nhờ hiệu quả kinh doanh của dòng sản phẩm thời trang nam và hoạt động mở rộng các kênh thương mại điện tử.

Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026 tiếp tục tạo nền tảng để Fast Retailing hiện thực hóa mục tiêu trở thành thương hiệu số một thế giới và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của khách hàng trên toàn cầu.

Theo đó, tập đoàn sẽ tập trung triển khai 6 chiến lược trọng tâm, gồm: nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ lãnh đạo; thúc đẩy tăng trưởng song hành với phát triển bền vững; đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và chủ động tạo ra giá trị mới; đa dạng hóa nguồn doanh thu trên phạm vi toàn cầu; mở rộng quy mô của thương hiệu GU và phân khúc Global Brands; đồng thời tối ưu cấu trúc chi phí nhằm thích ứng với bối cảnh lạm phát.

Giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ lực, UNIQLO Quốc tế sẽ tiếp tục được thúc đẩy phát triển dựa trên ba trụ cột chính: mở rộng hệ thống cửa hàng chất lượng cao, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Song song đó, Fast Retailing cũng cam kết thúc đẩy triết lý LifeWear nhằm hướng đến xây dựng một xã hội bền vững thông qua các dòng trang phục chất lượng cao, có độ bền lâu dài, giảm thiểu tác động đến môi trường, được sản xuất trong điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, và có thể tái chế hoặc tái sử dụng theo mô hình kinh tế tuần hoàn.