Kinh tế số
Thị trường

Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026

Lê Giang

Lê Giang

09:35 | 20/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Fast Retailing, tập đoàn sở hữu thương hiệu UNIQLO, vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tài chính 2026 với doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục. Đà tăng trưởng đến từ hoạt động tích cực của UNIQLO tại các thị trường quốc tế, qua đó giúp tập đoàn nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cho cả năm tài chính.
UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân UNIQLO khởi động Tuần lễ Cảm ơn 2026 với nhiều ưu đãi và hoạt động cộng đồng UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

Tập đoàn Fast Retailing vừa công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục.

Kết quả này đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của UNIQLO trên các thị trường quốc tế và những nỗ lực định vị thương hiệu trên quy mô toàn cầu, thông qua việc mở rộng mạng lưới cửa hàng và sự thành công của các dòng sản phẩm chủ lực. Dựa trên kết quả kinh doanh tích cực này, tập đoàn đã nâng mức doanh thu và lợi nhuận dự kiến cho cả năm tài chính, kết thúc vào ngày 31/08/2026.

Lũy kế 9 tháng tính đến hết ngày 31/05/2026, doanh thu hợp nhất của Fast Retailing đạt 3,065.1 nghìn tỷ Yên, cao hơn 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 592,7 tỷ Yên, tăng 33,6%.

Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng ghi nhận 43,8 tỷ Yên thu nhập tài chính thuần, bao gồm 37,8 tỷ Yên thu nhập lãi thuần và 5,9 tỷ Yên lãi chênh lệch tỷ giá từ các tài sản được nắm giữ bằng ngoại tệ. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế tăng tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước, lên 658,2 tỷ Yên, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ động công ty mẹ tăng 25,6%, đạt 426 tỷ Yên.

Tập đoàn vừa điều chỉnh tăng dự báo kết quả kinh doanh cho cả năm tài chính. Động thái này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tính đến hết tháng 06, đồng thời bao gồm quyết định điều chỉnh tỷ giá hối đoái được dùng để ước tính tình hình kinh doanh quý IV nhằm sát hơn với tỷ giá thực tế hiện tại.

Theo dự báo mới, tập đoàn kỳ vọng doanh thu kỷ lục 3,9700 nghìn tỷ Yên, tăng 16,7% so với năm trước. Lợi nhuận kinh doanh1 được dự báo đạt 710 tỷ Yên, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 500 tỷ Yên, tăng 15,5%. So với dự báo công bố hồi tháng 04/2026, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kinh doanh, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuộc về cổ động công ty mẹ lần lượt được điều chỉnh tăng thêm 70 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ và 20 tỷ Yên.

Trong các mảng kinh doanh của Tập đoàn, hoạt động của UNIQLO tại tất cả thị trường đều ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Trong đó, UNIQLO Quốc tế (UNIQLO International) đạt mức tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026. So với cùng kỳ, doanh thu chạm mốc 1,8340 nghìn tỷ Yên (tăng 25,9%) và lợi nhuận kinh doanh đạt 345,3 tỷ Yên (tăng 45,4%).

Tính theo đồng nội tệ tại các thị trường, Trung Quốc đại lục - thuộc khu vực Đại Trung Hoa - ghi nhận doanh thu tăng và lợi nhuận tăng trưởng ở mức hai chữ số nhờ chiến lược tiếp thị hiệu quả cùng nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm mùa hè trong tháng 5, khi nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Bên cạnh đó, đà tăng trưởng tại Hồng Kông và Đài Loan tiếp tục được củng cố nhờ thành công của các dòng sản phẩm hợp thị hiếu, nổi bật là Áo thun Mini và Quần Jeans Baggy Ống Cong Barrel.

Tại Hàn Quốc, các bộ sưu tập thời trang nam, nữ và trẻ em tiếp tục tạo sức lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần duy trì mức tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận. Xu hướng tích cực này cũng được ghi nhận tại Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc, nhờ doanh số khả quan của các dòng sản phẩm mùa hè như áo thun và áo khoác Parka chống tia UV, cùng các sản phẩm mặc quanh năm như quần jeans và quần nỉ.

Tại khu vực Âu Mỹ, Bắc Mỹ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng ở mức hai chữ số nhờ đẩy mạnh mở rộng hệ thống cửa hàng nhằm lan tỏa triết lý LifeWear, đồng thời ra mắt phiên bản cải tiến cho các sản phẩm cốt lõi.

Song song đó, các cửa hàng UNIQLO tại châu Âu cũng duy trì kết quả kinh doanh tích cực, với doanh thu và lợi nhuận đều tăng ở mức hai chữ số, chủ yếu đến từ hoạt động hiệu quả của các cửa hàng mới và phản hồi tích cực của người tiêu dùng đối với dòng áo sơ mi linen và áo dệt kim ngắn tay.

Đối với thị trường nội địa, lũy kế 9 tháng đầu năm của UNIQLO đạt 867,6 tỷ Yên doanh thu (tăng 8,3%) và 172,9 tỷ Yên lợi nhuận kinh doanh (tăng 15,1%). Riêng giai đoạn từ tháng 03 đến tháng 05/2026, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng ở mức hai chữ số.

Doanh số các cửa hàng tăng 9,9%, phần lớn đến từ kết quả kinh doanh tích cực của những thiết kế quần có phom dáng bắt kịp xu hướng và các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh thời tiết thay đổi, tiêu biểu như áo Parka chống tia UV và quần Easy Pants. Đồng thời, Tuần lễ Vàng (Golden Week) và chương trình Tuần lễ Cảm ơn (Thank You Festival) cũng góp phần thúc đẩy doanh số tại các cửa hàng UNIQLO Nhật Bản.

Trong cùng kỳ, doanh thu từ thương hiệu GU đạt mức tăng 3,7%, nâng tổng số lên 265,6 tỷ Yên, trong khi lợi nhuận kinh doanh ghi nhận mức tăng 28%, đạt 32,1 tỷ Yên. Đà tăng trưởng này cũng được duy trì trong giai đoạn từ tháng 03 đến tháng 05/2026 nhờ các hoạt động truyền thông dành cho sản phẩm chủ lực được tối ưu hóa, bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của khách hàng, nổi bật như quần Ống Barrel Dài Đến Mắt Cá, áo thun vải Sheer và giày Ballet Sneakers.

Đối với các thương hiệu quốc tế khác thuộc tập đoàn, doanh thu trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026 giảm 4,2% xuống còn 96,3 tỷ Yên, trong khi lợi nhuận kinh doanh giảm 33,4%, còn 1,9 tỷ Yên. Song, tính riêng giai đoạn từ tháng 03 đến tháng 05/2026, nhãn hàng Theory vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng theo đồng nội tệ dù doanh thu giảm. Đồng thời, PLST cũng báo cáo mức tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận, nhờ hiệu quả kinh doanh của dòng sản phẩm thời trang nam và hoạt động mở rộng các kênh thương mại điện tử.

Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026 tiếp tục tạo nền tảng để Fast Retailing hiện thực hóa mục tiêu trở thành thương hiệu số một thế giới và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của khách hàng trên toàn cầu.

Theo đó, tập đoàn sẽ tập trung triển khai 6 chiến lược trọng tâm, gồm: nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ lãnh đạo; thúc đẩy tăng trưởng song hành với phát triển bền vững; đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và chủ động tạo ra giá trị mới; đa dạng hóa nguồn doanh thu trên phạm vi toàn cầu; mở rộng quy mô của thương hiệu GU và phân khúc Global Brands; đồng thời tối ưu cấu trúc chi phí nhằm thích ứng với bối cảnh lạm phát.

Giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ lực, UNIQLO Quốc tế sẽ tiếp tục được thúc đẩy phát triển dựa trên ba trụ cột chính: mở rộng hệ thống cửa hàng chất lượng cao, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Song song đó, Fast Retailing cũng cam kết thúc đẩy triết lý LifeWear nhằm hướng đến xây dựng một xã hội bền vững thông qua các dòng trang phục chất lượng cao, có độ bền lâu dài, giảm thiểu tác động đến môi trường, được sản xuất trong điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, và có thể tái chế hoặc tái sử dụng theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Tập đoàn Fast Retailing Uniqlo

Bài liên quan

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO Việt Nam cùng quỹ Hy vọng cập nhật điểm trường mới

UNIQLO Việt Nam cùng quỹ Hy vọng cập nhật điểm trường mới

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê sẽ khai trương vào ngày 3/7 tới

UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê sẽ khai trương vào ngày 3/7 tới

Đánh dấu sự hợp tác cùng NTK Francesco Risso, UNIQLO ra mắt BST UNIQLO F.RISSO

Đánh dấu sự hợp tác cùng NTK Francesco Risso, UNIQLO ra mắt BST UNIQLO F.RISSO

Có thể bạn quan tâm

Giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế giai đoạn 2026-2030

Giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế giai đoạn 2026-2030

Kinh tế số
Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, Việt Nam cần có chính sách vi mô đột phá, chuyển trọng tâm từ các giải pháp kích cầu ngắn hạn sang nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Hạ tầng thông minh
Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển tất yếu, việc tăng cường liên kết giữa Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên được xác định là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại và thu hút nguồn lực đầu tư.
Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

Thị trường
Chứng khoán hôm nay 17/7, VN-Index giảm 16,79 điểm còn 1.787,45 điểm, mất mốc 1.800 điểm. Ngân hàng phân hóa, PNJ và VNM ngược dòng, khối ngoại bán ròng mạnh.
Đợt IPO lớn nhất năm nay của Ấn Độ thu hút các lệnh mua lên tới 31 tỷ USD

Đợt IPO lớn nhất năm nay của Ấn Độ thu hút các lệnh mua lên tới 31 tỷ USD

Thị trường
Đợt IPO trị giá 1 tỷ USD của SBI Fund Management đã thu hút lượng đăng ký mua lên tới gần 31 tỷ USD, gấp hơn 41 lần lượng cổ phiếu chào bán. Kết quả này cho thấy dòng tiền tổ chức vẫn rất dồi dào trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, tạo nền tảng cho các thương vụ IPO quy mô lớn của NSE và Jio Platforms trong thời gian tới.
Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng lùi giá

Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng lùi giá

Thị trường
Giá vàng hôm nay 17/7 ghi nhận vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng lùi giá, trong khi giá vàng thế giới trượt xuống dưới mốc tâm lý 4.000 USD một ounce.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

33°C

Cảm giác: 39°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

34°C

Cảm giác: 41°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
37°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Đà Nẵng

34°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
28°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Khánh Hòa

39°C

Cảm giác: 41°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
38°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
40°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
38°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
40°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
38°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
35°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
29°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 37°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

32°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thừa Thiên Huế

38°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
38°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
34°C
Hà Giang

34°C

Cảm giác: 39°C
mây rải rác
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Hà Nội - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Miền Tây - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,420 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼90K 14,620 ▼70K
NL 99.99 12,910 ▼90K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,860 ▼90K
Trang sức 99.9 13,810 ▼70K 14,510 ▼70K
Trang sức 99.99 13,820 ▼70K 14,520 ▼70K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,442 ▼3K 14,722 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,442 ▼3K 14,723 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▲1284K 1,462 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▲1284K 1,463 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,397 ▲1257K 1,442 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,772 ▼297K 142,772 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,511 ▼225K 108,311 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,416 ▲79554K 98,216 ▲88374K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,321 ▼183K 88,121 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,427 ▼175K 84,227 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,487 ▼126K 60,287 ▼126K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,442 ▼3K 1,472 ▼3K
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17847 18121 18696
CAD 18236 18512 19125
CHF 31914 32295 32936
CNY 0 3841 3934
EUR 29447 29667 30741
GBP 34581 34973 35903
HKD 0 3223 3424
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15082 15666
SGD 19829 20110 20680
THB 697 760 814
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26469
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,490
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 29,556 29,580 30,991
JPY 157.58 157.86 167.39
GBP 34,739 34,833 36,035
AUD 18,038 18,103 18,783
CAD 18,418 18,477 19,158
CHF 32,146 32,246 33,194
SGD 19,944 20,006 20,791
CNY - 3,806 3,952
HKD 3,287 3,297 3,435
KRW 16.32 17.02 18.51
THB 745 754.2 807.16
NZD 15,030 15,170 15,617
SEK - 2,676 2,771
DKK - 3,954 4,093
NOK - 2,680 2,776
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,015.24 - 6,791.7
TWD 733.39 - 888.37
SAR - 6,883.63 7,249.97
KWD - 83,192 88,508
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,090 26,110 26,490
EUR 29,513 29,632 30,825
GBP 34,752 34,892 35,926
HKD 3,286 3,299 3,417
CHF 31,997 32,125 33,057
JPY 157.93 158.56 166.48
AUD 18,034 18,106 18,702
SGD 20,019 20,099 20,689
THB 762 765 801
CAD 18,434 18,508 19,090
NZD 15,118 15,663
KRW 16.95 18.77
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26110 26110 26470
AUD 18022 18122 19045
CAD 18412 18512 19527
CHF 32134 32164 33746
CNY 3819.2 3844.2 3980
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29611 29641 31364
GBP 34859 34909 36677
HKD 0 3355 0
JPY 158.45 158.95 169.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15162 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19977 20107 20840
THB 0 725.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14300000 14300000 14700000
SBJ 13000000 13000000 14700000
Cập nhật: 20/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,116 26,166 26,490
USD20 26,116 26,166 26,490
USD1 26,116 26,166 26,490
AUD 18,084 18,184 19,289
EUR 29,426 29,526 31,183
CAD 18,365 18,465 19,772
SGD 20,061 20,211 20,830
JPY 158.91 160.41 165.95
GBP 34,778 34,928 36,001
XAU 14,418,000 0 14,722,000
CNY 0 3,732 0
THB 0 761 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/07/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
7 tội danh mới có thể bị xử lý hình sự theo đề xuất của Bộ Công an

7 tội danh mới có thể bị xử lý hình sự theo đề xuất của Bộ Công an

Chiến lược dữ liệu quốc gia: Đặt nền móng để dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng mới

Chiến lược dữ liệu quốc gia: Đặt nền móng để dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Các giải pháp AI ứng dụng thực tiễn được vinh danh tại VAIC 2026

Các giải pháp AI ứng dụng thực tiễn được vinh danh tại VAIC 2026

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Kho dữ liệu AI quốc gia và mục tiêu 150 mô hình AI Make in Vietnam đến 2030

Kho dữ liệu AI quốc gia và mục tiêu 150 mô hình AI Make in Vietnam đến 2030

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ

Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ

AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Quân đội Mỹ thử lá chắn điện từ chống UAV thay tên lửa

Quân đội Mỹ thử lá chắn điện từ chống UAV thay tên lửa

Vì sao tiếng sấm to đến mức rung chuyển cả ngôi nhà

Vì sao tiếng sấm to đến mức rung chuyển cả ngôi nhà

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ABBank đón nhận Cờ thi đua của NHNN, tiếp tục khẳng định nền tảng tăng trưởng bền vững

ABBank đón nhận Cờ thi đua của NHNN, tiếp tục khẳng định nền tảng tăng trưởng bền vững

Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026

Fast Retailing lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm tài chính 2026

Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Chiến lược dữ liệu quốc gia 2026-2030 đặt trọng tâm hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Kho dữ liệu AI quốc gia và mục tiêu 150 mô hình AI Make in Vietnam đến 2030

Kho dữ liệu AI quốc gia và mục tiêu 150 mô hình AI Make in Vietnam đến 2030

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian