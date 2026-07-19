Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026: Tương lai của Điều trị Ung thư Tích hợp lần thứ ba tại Việt Nam.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ "Kế hoạch Hợp tác Y tế và Phát triển Công nghiệp Hướng Nam Mới", nhằm thúc đẩy hợp tác y tế giữa Đài Loan và Việt Nam, đồng thời giới thiệu năng lực của Đài Loan trong các lĩnh vực y tế, công nghệ thông minh và công nghiệp sinh học.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; ông Lưu Thế Trung, Trưởng đại diện Đài Loan tại Việt Nam; cùng Giáo sư Vương Thự Quân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc.

Điểm nhấn của hội thảo năm nay là lần đầu tiên quy tụ 5 hệ thống y tế lớn của Đài Loan, gồm Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, Bệnh viện Đại học Y khoa Cao Hùng, Hệ thống Y tế Show Chwan, Bệnh viện En Chu Kong và Bệnh viện Đa khoa Tung's Taichung MetroHarbor.

Cùng với đó là sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thiết bị y tế, y tế thông minh, AI và y tế từ xa của Đài Loan, qua đó thể hiện sức mạnh tích hợp liên ngành "Y tế, Dược phẩm, Sinh học, CNTT-TT và Trí tuệ nhân tạo" của Đài Loan, hiện thực hóa mục tiêu ngoại giao sức khỏe và định hình mạng lưới quốc tế của ngành y tế.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc chủ trì diễn đàn giao lưu y tế quy mô lớn giữa Đài Loan và Việt Nam. Với hơn 400 chuyên gia y tế, đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo bệnh viện và doanh nghiệp y sinh tham dự, hội thảo năm nay có quy mô lớn nhất kể từ khi được tổ chức và dần trở thành một trong những hoạt động hợp tác y tế tiêu biểu giữa hai bên.

Thúc đẩy hợp tác y tế Việt Nam - Đài Loan

Theo ban tổ chức, từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc đã tích cực thúc đẩy hợp tác y tế Đài Loan - Việt Nam. Đến nay, bệnh viện đã thiết lập quan hệ hợp tác với 33 bệnh viện và trường đại học tại Việt Nam trong các lĩnh vực như y học lâm sàng, đào tạo nhân lực, quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học, y tế thông minh và hợp tác quốc tế.

Hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia y tế Việt Nam đã được đào tạo chuyên sâu tại Đài Loan. Hai bên cũng duy trì nhiều hoạt động trao đổi đoàn, nghiên cứu chung, giao lưu chuyên khoa và hội nghị khoa học quốc tế, góp phần tăng cường năng lực chuyên môn cũng như thúc đẩy hợp tác lâu dài.



Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026 do Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc phối hợp Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức quy tụ hơn 400 chuyên gia, đánh dấu lần đầu tiên 5 hệ thống y tế lớn của Đài Loan cùng tham gia hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực điều trị ung thư, y tế thông minh, AI và công nghiệp y sinh.

Nhiều diễn giả Việt Nam tham gia hội thảo năm nay cũng là những chuyên gia đã có quá trình hợp tác nhiều năm với Bệnh viện Đa khoa Cựu binh Đài Bắc, phản ánh hiệu quả của các chương trình đào tạo và giao lưu nhân lực y tế giữa hai bên.

Các hệ thống y tế Đài Loan cùng tham gia lần này cũng đã có nhiều năm cống hiến cho hoạt động hợp tác y tế tại Việt Nam.

Trong đó, Hệ thống Y tế Show Chwan thông qua Trung tâm Đào tạo Phẫu thuật Nội soi Vi phẫu từ xa lớn nhất châu Á đã đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ Việt Nam. Bệnh viện Đại học Y khoa Cao Hùng, Bệnh viện En Chu Kong và Bệnh viện Đa khoa Tung's Taichung MetroHarbor cũng liên tục triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn, trao đổi học thuật và hợp tác quốc tế với các bệnh viện Việt Nam.

Cập nhật nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến

Với chủ đề "Tương lai của Điều trị Ung thư Tích hợp", hội thảo được chia thành ba diễn đàn chuyên sâu gồm điều trị ung thư đường tiêu hóa, điều trị ung thư toàn thân và y tế thông minh cùng các xu hướng mới.

Quang cảnh hội thảo.

Chương trình giới thiệu 35 báo cáo khoa học, cập nhật nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến như xạ trị hạt nặng (Heavy Ion Therapy); liệu pháp bẫy hạt neutron bằng boron (BNCT); liệu pháp tế bào CAR-T, liệu pháp miễn dịch, liệu pháp tế bào gốc; phẫu thuật bằng robot Da Vinci; ghép gan và tủy xương; y tế thông minh AI, y tế từ xa và bệnh viện thông minh.

Các nội dung chuyên môn tập trung vào nhiều bệnh ung thư phổ biến như ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, ung thư đầu cổ, ung thư tuyến tụy, ung thư máu và ung thư đường tiết niệu.

Đội ngũ diễn giả gồm 22 chuyên gia y tế Đài Loan thuộc nhiều chuyên khoa và 7 chuyên gia Việt Nam, góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các xu hướng điều trị mới trong lĩnh vực ung thư.

Ký kết thêm các thỏa thuận hợp tác y tế

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện En Chu Kong ký MOU với Bệnh viện E. Các thỏa thuận được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở y tế hai bên trong điều trị ung thư, phát triển y tế thông minh, giáo dục y khoa và nghiên cứu khoa học.

Nhiều thoả thuận được ký kết tại hội thảo.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc cho biết, sau ba kỳ tổ chức, Hội thảo Y tế Đài - Việt đã phát triển từ một diễn đàn trao đổi chuyên môn thành cơ chế hợp tác kết nối giữa bệnh viện, giới học thuật, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Đặc biệt, việc lần đầu tiên quy tụ 5 hệ thống y tế lớn của Đài Loan cùng nhiều doanh nghiệp y sinh được xem là bước tiến mới trong thúc đẩy hợp tác liên viện, đồng thời góp phần hiện thực hóa Chính sách Hướng Nam Mới và tầm nhìn "Đài Loan Khỏe mạnh".

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực điều trị ung thư, y tế thông minh, đào tạo nhân lực và công nghiệp y sinh, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng cường kết nối y tế trong khu vực nâng cao sức khỏe và phúc lợi của người dân.