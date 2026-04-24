Cổ phiếu TSMC lập đỉnh mới sau nới room quỹ đầu tư

TSMC tăng kỷ lục nhờ Đài Loan nới giới hạn quỹ

Cổ phiếu TSMC tăng mạnh nhờ thay đổi chính sách

Cổ phiếu TSMC tăng gần 5 phần trăm trong phiên giao dịch cuối tuần, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại. Động lực chính đến từ kế hoạch nới lỏng giới hạn đầu tư của các quỹ nội địa đối với từng cổ phiếu riêng lẻ.

Theo quy định mới, các quỹ đầu tư cổ phiếu trong nước và ETF chủ động tập trung vào thị trường Đài Loan có thể phân bổ tối đa 25 phần trăm tài sản vào một doanh nghiệp niêm yết, nếu cổ phiếu đó chiếm hơn 10 phần trăm tỷ trọng trên Taiwan Stock Exchange.

Trước đó, quy định cũ chỉ cho phép mức trần 10 phần trăm giá trị tài sản ròng cho mỗi cổ phiếu. Việc nới giới hạn này được xem là cú hích trực tiếp cho các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó TSMC là cái tên hưởng lợi rõ rệt nhất.

TSMC hiện là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường Đài Loan và cũng là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á. Khi các quỹ được phép tăng tỷ trọng đầu tư, nhu cầu mua cổ phiếu này có thể tăng mạnh trong thời gian tới.

Giới phân tích nhận định chính sách mới không chỉ tạo dư địa cho dòng tiền nội địa mà còn giúp thị trường Đài Loan trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế. TSMC, với vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, trở thành lựa chọn ưu tiên.

Lợi nhuận tăng vọt nhờ làn sóng AI

Đà tăng của cổ phiếu TSMC không chỉ đến từ yếu tố chính sách mà còn được củng cố bởi kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý I, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 572,48 tỷ Đài tệ, tăng 58 phần trăm so với cùng kỳ.

Đây là quý thứ tư liên tiếp doanh nghiệp lập kỷ lục lợi nhuận, chủ yếu nhờ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo tăng mạnh. Các dòng chip tiên tiến do Nvidia thiết kế và được TSMC sản xuất đang trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành.

Ngoài ra, các khách hàng lớn như Apple tiếp tục đặt hàng số lượng lớn chip xử lý hiệu năng cao, phục vụ thiết bị tiêu dùng và hệ sinh thái điện toán.

TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp linh kiện cho nhiều ngành từ điện tử tiêu dùng đến trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Sự bùng nổ của AI khiến nhu cầu chip tiên tiến tăng nhanh, đẩy vị thế của công ty lên mức chưa từng có.

Việc kết hợp giữa chính sách nới lỏng đầu tư và tăng trưởng lợi nhuận mạnh giúp cổ phiếu TSMC trở thành tâm điểm của thị trường tài chính khu vực. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, doanh nghiệp này tiếp tục đóng vai trò then chốt trong chiến lược bán dẫn toàn cầu.