Minh Tuấn Mobile mở đặt hàng iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max

Minh Tuấn Mobile chính thức mở cổng đặt mua sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên toàn hệ thống từ 19h hôm nay 12/9/2026

Ngoài ra, để tối ưu chi phí và hỗ trợ người dùng tiếp cận dòng sản phẩm cao cấp, Minh Tuấn Mobile mang đến gói ưu đãi đặt trước với tổng trị giá lên đến 3,85 triệu đồng. Theo đó, khách hàng thực hiện thanh toán qua mạng lưới đối tác ngân hàng liên kết như Vietcombank, Techcombank, MB Bank, VPBank,... sẽ được giảm trực tiếp đến 2 triệu đồng.

Hệ thống cũng triển khai giải pháp trả góp "3 KHÔNG" với các tiêu chí không lãi suất, không phí phát sinh và không cần trả trước, kết hợp hỗ trợ chuyển đổi eSIM nhanh chóng từ các nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone.

Đặc biệt, chương trình "Thu cũ - Đổi mới" được đẩy mạnh với mức trợ giá lên tới 88% thông qua quy trình thẩm định công khai, đi kèm quà lưu niệm trị giá 500 nghìn đồng cùng chuỗi voucher giảm giá phụ kiện thiết thực.

Thiết bị được bán ra với 4 sắc thái sang trọng gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy.

Hiện tại, iPhone 18 Pro tại hệ thống Minh Tuấn Mobile có giá bán khởi điểm từ 38,99 triệu đồng, đi kèm lựa chọn trả góp linh hoạt từ 3.715.929 đồng/tháng.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max có mức giá khởi điểm từ 41,99 triệu đồng, hỗ trợ trả góp chỉ từ 3.450.442 đồng/tháng.

Hiện khách hàng đã có thể đăng ký giữ suất nhận máy sớm trực tiếp tại hệ thống cửa hàng hoặc qua kênh bán hàng trực tuyến của Minh Tuấn Mobile.

Người tiêu dùng quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin và đặt hàng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại: https://minhtuanmobile.com/deals-iphone-18-series/