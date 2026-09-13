Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

Azerai Kê Gà Bay và Azerai La Residence Huế vừa được vinh danh trong “Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất” Châu Á tại giải thưởng Best in Travel Poll 2026 do tạp chí Smart Travel Asia tổ chức.

Best in Travel Poll là giải thưởng thường niên được độc giả toàn cầu của Smart Travel Asia bình chọn. Bước sang năm thứ 23, Smart Travel Asia được xem là một trong những kênh thông tin đáng chú ý về xu hướng du lịch tại khu vực. Kết quả bình chọn vừa được công bố trên website của tạp chí vào cuối tháng 8 vừa qua. Các khách sạn góp mặt trong cùng hạng mục của giải thưởng năm nay còn có những tên tuổi lớn như Raffles Sentosa Singapore, Mandarin Oriental Bangkok và The Peninsula Hồng Kông.

Azerai Kê Gà Bay.

Cả hai khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Azerai đều được đánh giá cao nhờ dịch vụ tận tâm, mang tính cá nhân hóa – tinh thần cốt lõi làm nên dấu ấn của bộ sưu tập khách sạn mới nhất của huyền thoại Adrian Zecha.

Tại Azerai, du khách được trải nghiệm lòng hiếu khách chân thành của người Việt qua phong cách phục vụ tinh tế, sự chăm sóc chu đáo cùng những cử chỉ ân cần mang đến một kỳ nghỉ trọn vẹn và ý nghĩa – dù là giữa không gian ven biển thanh bình của mũi Kê Gà hay trong lòng di sản văn hóa của Cố đô Huế.

Chỉ cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 2,5 giờ lái xe, Azerai Kê Gà Bay là khu nghỉ dưỡng biển toàn phòng suite và biệt thự, tọa lạc giữa khu vườn xanh rộng 4,5 ha, được bao bọc bởi đảo Hòn Bà cùng ngọn hải đăng cổ ở phía Đông và những cồn cát trải dài ở phía Tây.

Được xây dựng vào cuối những năm 1920 và từng là một phần dinh thự của thống đốc Pháp, Azerai La Residence Huế sở hữu 122 phòng tiêu chuẩn và phòng suite thượng hạng. Tòa nhà chính mang kiểu kiến trúc thuộc địa có mặt tiền hình vòng cung và những đường nét trang trí kẻ ngang kiểu hàng hải là minh chứng cho nghệ thuật kiến trúc Art Deco nổi tiếng.

Azerai La Residence Huế.

Ông Julian Moore, Tổng Quản lý Azerai Kê Gà Bay chia sẻ: “Giải thưởng này là minh chứng cho sự tận tụy và lòng chân thành mà đội ngũ của chúng tôi dành cho từng vị khách. Tại Azerai Kê Gà Bay, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế cùng dịch vụ cá nhân hóa, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp thanh bình của vùng biển nơi đây.”

Ông Phan Trọng Minh, Tổng Giám đốc Azerai La Residence Huế chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự ghi nhận này từ Smart Travel Asia. Dịch vụ xuất sắc luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Niềm đam mê chia sẻ những giá trị di sản phong phú của Huế thông qua lòng hiếu khách nồng hậu cùng sự tận tâm của đội ngũ sẽ tiếp tục tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách tại khách sạn di sản này.”

Giải thưởng của Smart Travel Asia tiếp nối thành tích mà hai khu nghỉ dưỡng đã nhận được từ tạp chí Travel + Leisure vào đầu năm nay. Cả Azerai Kê Gà Bay và Azerai La Residence Huế đều góp mặt trong Top 10 “Khách sạn Tốt nhất tại các Thành phố vừa và nhỏ của Việt Nam”, đồng thời ông Phan Trọng Minh cũng được vinh danh là một trong những Tổng Giám đốc Xuất sắc nhất Việt Nam, trong khuôn khổ Travel + Leisure Luxury Awards Asia-Pacific 2026.

Azerai Kê Gà Bay.

Bên cạnh đó, Azerai Kê Gà Bay cũng được chọn vào danh sách đề cử chung kết cho giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng biển Tốt nhất năm” tại Gourmet Vietnam Awards 2026.

Thương hiệu Azerai được biết đến với phong cách thanh lịch giản dị, thiết kế tinh tế và dịch vụ chu đáo tại những điểm đến sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị văn hóa đặc sắc.