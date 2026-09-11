Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát, xác minh các phản ánh liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab đối với khách hàng và đối tác tài xế.

Theo thông tin công bố ngày 11/9, thời gian qua, cơ quan này nhận được một số phản ánh, kiến nghị từ các cá nhân là đối tác tài xế của Grab về chính sách giá cước áp dụng với khách hàng cũng như các khoản phí, chiết khấu và khấu trừ áp dụng đối với tài xế cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng.

Các phản ánh cho rằng giá cước của một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu nhiều chi phí đầu vào cùng các khoản phí, chiết khấu và khấu trừ do nền tảng áp dụng.

Điều này được các tài xế cho rằng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thực tế họ nhận được sau mỗi chuyến xe.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cơ chế xác định và điều chỉnh giá cước, mức phí, tỷ lệ chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như cách thức Grab thông báo khi thay đổi những chính sách liên quan.

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Yêu cầu Grab cung cấp thông tin về giá cước, chiết khấu

Để làm rõ các nội dung phản ánh, ngày 8/9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã gửi giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Công ty TNHH Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Nội dung được yêu cầu tập trung vào chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ đang áp dụng đối với khách hàng và đối tác tài xế trên nền tảng.

Không chỉ Grab, cơ quan quản lý cạnh tranh cũng đề nghị một số doanh nghiệp khác đang cung ứng dịch vụ gọi xe qua ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Việt Nam cung cấp thông tin về chính sách giá và phí.

Các tài liệu này sẽ được sử dụng để phục vụ quá trình rà soát, đánh giá thị trường, qua đó có thêm cơ sở so sánh về cách thức xây dựng chính sách giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

Song song với việc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang triển khai thêm các nghiệp vụ nhằm thu thập, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc.

Trên cơ sở kết quả rà soát và tài liệu từ các bên, cơ quan này sẽ tiếp tục đánh giá sự việc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, vụ việc sẽ được xem xét điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Yêu cầu minh bạch chính sách trên nền tảng gọi xe

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị các doanh nghiệp cung cấp công nghệ kết nối dịch vụ gọi xe qua ứng dụng chủ động rà soát việc xây dựng và áp dụng chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ.

Các chính sách này phải bảo đảm tuân thủ pháp luật cạnh tranh, đồng thời cần được công khai, minh bạch và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp vận hành nền tảng, đối tác tài xế và người tiêu dùng.

Cơ quan quản lý cho rằng việc duy trì chính sách minh bạch có ý nghĩa đối với môi trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định trên thị trường dịch vụ gọi xe công nghệ, đồng thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân, trong đó có tài xế và người sử dụng dịch vụ, tiếp tục cung cấp thông tin và phản ánh khách quan về những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng gọi xe.

Cơ quan này đặc biệt quan tâm đến các thông tin liên quan đến giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, coi đây là nguồn dữ liệu phục vụ công tác giám sát và đánh giá tình hình cạnh tranh trên thị trường.

Việc cơ quan quản lý tiến hành rà soát diễn ra trong bối cảnh chính sách thu nhập, chiết khấu và giá cước của các nền tảng gọi xe đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng tài xế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mới đang trong quá trình thu thập, xác minh thông tin và chưa đưa ra kết luận về việc Grab có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không.