Robot Unitree tự né đòn và phản công trong màn đấu đối kháng.

Robot nhận biết và phản ứng với đòn đánh

Unitree Robotics vừa công bố video cho thấy robot Unitree G1 có thể tự né đòn và phản công khi đấu đối kháng với con người. Thay vì lặp lại chuỗi động tác được lập trình sẵn hoặc nhận lệnh trực tiếp từ người điều khiển, robot sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo UnifoLM-X2-1.0 để quan sát và phản ứng theo diễn biến thực tế.

Trong màn trình diễn, một người đàn ông tiến gần và liên tục tung ra các động tác tấn công. G1 điều chỉnh tư thế, dịch chuyển chân, tránh đòn, sau đó thực hiện các cú đấm và đá về phía đối thủ. Robot cũng duy trì thăng bằng trong quá trình di chuyển nhanh và thay đổi hướng.

Theo Unitree Robotics, G1 là robot hình người cao 1,32 m, nặng khoảng 35 kg. Phiên bản tiêu chuẩn có 23 khớp chuyển động, trong khi bản G1 EDU có thể được trang bị tối đa 43 khớp. Giá khởi điểm do hãng công bố hiện ở mức 13.500 USD.

Khả năng vận động linh hoạt của G1 đến từ hệ thống động cơ đặt tại chân, tay và thân. Các động cơ phối hợp để kiểm soát tư thế, phân bổ lực và giữ trọng tâm trong giới hạn an toàn. Khi robot nhấc chân né tránh hoặc tung cú đá, bộ điều khiển phải liên tục điều chỉnh các khớp còn lại để máy không bị ngã.

UnifoLM-X2-1.0 hoạt động như thế nào?

Điểm Unitree muốn nhấn mạnh trong lần trình diễn này nằm ở phần mềm UnifoLM-X2-1.0. Mô hình nhận dữ liệu trực tiếp từ camera và các cảm biến trên robot, phân tích vị trí của đối thủ, dự đoán chuyển động tiếp theo rồi lựa chọn phản ứng phù hợp.

Quá trình này tạo thành một vòng lặp gồm nhận biết, dự đoán, lập kế hoạch và hành động. Vòng lặp phải diễn ra liên tục vì vị trí, tốc độ và hướng chuyển động của con người có thể thay đổi trong thời gian rất ngắn.

Theo phần giới thiệu của Unitree cho thấy, hệ thống không chuyển động tác từ kính thực tế ảo hoặc bộ điều khiển thành cử động của robot. Hãng mô tả UnifoLM-X2-1.0 là hệ thống nhận thức có thể biến dự đoán thành hành động.

Nếu robot chỉ thực hiện một chuỗi đấm, đá đã ghi sẵn, máy không thể xử lý hiệu quả khi đối thủ đổi hướng hoặc dừng đột ngột. UnifoLM-X2-1.0 được thiết kế để rút ngắn độ trễ giữa thời điểm robot nhìn thấy thay đổi và thời điểm cơ thể máy phản ứng.

Khả năng này có ý nghĩa rộng hơn một trận đấu biểu diễn. Trong nhà máy, robot cần phản ứng khi công nhân đi vào vùng làm việc hoặc khi một vật thể bất ngờ rơi xuống. Trong hoạt động cứu hộ, máy phải điều chỉnh chuyển động trước địa hình thay đổi, vật cản và những tình huống không có trong dữ liệu huấn luyện ban đầu.

Màn trình diễn chưa đồng nghĩa robot đã biết chiến đấu

Cụm từ “tự chiến đấu” cần được hiểu trong phạm vi màn thử nghiệm đối kháng. Video cho thấy G1 có khả năng nhận biết chuyển động và lựa chọn phản ứng mà không cần người điều khiển trực tiếp. Tuy nhiên, Unitree chưa công bố dữ liệu độc lập về độ chính xác, thời gian phản ứng, tỷ lệ thất bại hoặc khả năng hoạt động trong môi trường ngoài phòng thử nghiệm.

Robot cũng chưa thể hiện khả năng phân biệt một động tác tấn công với hành vi vô tình của con người. Đây là yêu cầu quan trọng nếu máy được đưa vào môi trường công cộng, nơi một quyết định sai có thể gây thương tích.

Chính Unitree đặt cảnh báo trên trang chủ, yêu cầu người dùng không sửa đổi hoặc sử dụng robot theo cách nguy hiểm. Với trọng lượng khoảng 35 kg cùng các động cơ tạo lực lớn, một cú đấm hoặc đá ngoài kiểm soát có thể trở thành rủi ro an toàn thực tế.

Những giới hạn này càng rõ khi đặt robot vào môi trường phức tạp. Reuters cho biết chưa có bằng chứng Trung Quốc triển khai robot hình người có vũ trang trong một đơn vị tác chiến. Các hệ thống hiện nay vẫn tiêu thụ nhiều năng lượng và chưa đạt độ tin cậy cần thiết ngoài những màn trình diễn có kiểm soát.

Địa hình gồ ghề, bụi, nước, tín hiệu bị gián đoạn và chuyển động khó dự đoán của con người đều có thể khiến khả năng phản ứng của robot suy giảm. Một robot thực hiện tốt vài phút trong khu vực thử nghiệm vì thế chưa thể được xem là hệ thống sẵn sàng cho nhiệm vụ quân sự.

Bài toán an toàn đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam

Với doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu robot và AI hiện thân, màn trình diễn của Unitree cho thấy phần mềm điều khiển đang trở thành thành phần tạo khác biệt, bên cạnh động cơ, cảm biến và thiết kế cơ khí. AI hiện thân là hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể quan sát môi trường, ra quyết định rồi tác động trở lại thế giới vật lý thông qua robot.

Doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận các nền tảng robot thương mại để phát triển ứng dụng tuần tra nhà máy, kiểm tra thiết bị, cứu hộ hoặc đào tạo kỹ thuật. Tuy nhiên, việc đưa robot có khả năng phản ứng nhanh đến gần con người đòi hỏi vùng vận hành riêng, cơ chế dừng khẩn cấp, giới hạn lực và quy trình kiểm thử rõ ràng.

Các đơn vị triển khai cũng cần xác định ai chịu trách nhiệm khi hệ thống nhận diện sai và gây thiệt hại. Dữ liệu hình ảnh do robot thu thập phải được quản lý chặt vì máy có thể ghi nhận khuôn mặt, hành vi và không gian làm việc của con người.

Màn đấu đối kháng của Unitree G1 cho thấy robot hình người đã tiến gần hơn đến khả năng phản ứng theo tình huống. Giá trị lớn nhất của công nghệ này hiện không nằm ở những cú đấm hay đá, mà ở năng lực kết nối nhận thức, quyết định và chuyển động trong một vòng điều khiển thời gian thực.