Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Xe điện chiếm thế áp đảo top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang xe điện trong tháng 8/2026. 9/10 mẫu xe bán chạy nhất đều sử dụng hệ truyền động thuần điện (BEV). Vị trí còn lại thuộc về Fang Cheng Bao Ti7, mẫu xe có cả phiên bản BEV và hybrid sạc điện (PHEV). Trong tổng doanh số 23.471 xe của Ti7, bản thuần điện chiếm 55%.

Mẫu xe Loại động cơ Doanh số (xe) Geely EX2 BEV 39.651 Leapmotor A10 BEV 30.652 Tesla Model Y BEV 29.260 Fang Cheng Bao Ti7 BEV/PHEV 23.471 BYD Atto 2 BEV 22.958 Tesla Model 3 BEV 20.787 Changan Nevo Q05 BEV 17.439 Li Auto i6 BEV 16.979 BYD Dolphin BEV 16.829 Xiaomi SU7 BEV 16.518

Top 10 ô tô bán chạy nhất tại Trung Quốc trong tháng 8/2026.

Đáng chú ý, không một mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) thông thường nào lọt vào top 10. Toyota Corolla trở thành mẫu xe xăng bán chạy nhất trong tháng nhưng chỉ đứng thứ 13 với 14.675 xe. Đây là lần thứ hai trong năm 2026 xe xăng hoàn toàn vắng mặt trong nhóm 10 mẫu xe dẫn đầu thị trường Trung Quốc.

Geely EX2 dẫn đầu doanh số

Geely EX2 đứng đầu bảng xếp hạng tháng 8 với 39.651 xe bán ra. Mẫu hatchback cỡ nhỏ này còn được biết đến với tên Geely Xingyuan tại thị trường Trung Quốc và cạnh tranh trực tiếp với BYD Seagull.

Geely EX2 đứng đầu trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Geely.

Không chỉ dẫn đầu doanh số tháng, EX2 còn giữ vị trí số một về doanh số lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2026. Mẫu xe đạt 266.166 chiếc, vượt Tesla Model Y với 226.931 xe và Li Auto i6 với 152.845 xe.

Leapmotor A10 đứng thứ hai với 30.652 xe, trong khi Tesla Model Y xếp thứ ba với 29.260 xe. Tesla là thương hiệu duy nhất có hai mẫu xe trong top 10, khi Model 3 đứng thứ sáu với 20.787 xe.

Leapmotor A10 đứng thứ hai trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Leapmotor.

BYD và Tesla duy trì sức cạnh tranh

BYD tiếp tục có lực lượng đông đảo trong nhóm xe bán chạy. Ngoài Atto 2 đứng thứ năm với 22.958 xe, hãng còn có Song Ultra, Song Pro và Sealion 6 góp mặt trong top 20. Nếu tính Fang Cheng Bao Ti7, thương hiệu thuộc hệ sinh thái BYD có tổng cộng 5 mẫu xe trong bảng xếp hạng.

Xiaomi SU7 là một trong những mẫu xe đáng chú ý khi tụt từ vị trí thứ tư trong tháng 7 xuống thứ 10 trong tháng 8, với 16.518 xe. Trong khi đó, Xiaomi YU7 đứng thứ 19 với 13.635 xe. Diễn biến này đáng chú ý bởi SUV đang có lợi thế lớn tại Trung Quốc, với doanh số cao khoảng gấp đôi sedan.

Xiaomi SU7 đứng thứ tư trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Xiaomi.

Ở chiều ngược lại, xe động cơ đốt trong ngày càng thu hẹp hiện diện. Chỉ 5 mẫu xe xăng lọt top 20 gồm Toyota Corolla Cross, Geely Starray, Volkswagen Lavida, Toyota RAV4 và Geely Monjaro. Lavida là mẫu sedan duy nhất trong nhóm này.

Đáng chú ý, Volkswagen Lavida và Nissan Sylphy từng nhiều lần đạt doanh số trên 20.000 xe và nằm trong top 5. Tuy nhiên, cả hai hiện đã rời xa nhóm dẫn đầu. Nissan Sylphy thậm chí rơi xuống vị trí 23 với 12.227 xe.

Các số liệu tháng 8 cho thấy xe điện đang tiếp tục mở rộng khoảng cách với xe động cơ đốt trong tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.