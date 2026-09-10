Xe và phương tiện

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Thành Biên

Thành Biên

16:05 | 10/09/2026
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Xe thuần điện tiếp tục áp đảo trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc khi chiếm 9/10 vị trí bán chạy nhất tháng 8/2026, trong khi xe xăng chỉ còn 5 đại diện trong top 20.
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Xe điện chiếm thế áp đảo top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang xe điện trong tháng 8/2026. 9/10 mẫu xe bán chạy nhất đều sử dụng hệ truyền động thuần điện (BEV). Vị trí còn lại thuộc về Fang Cheng Bao Ti7, mẫu xe có cả phiên bản BEV và hybrid sạc điện (PHEV). Trong tổng doanh số 23.471 xe của Ti7, bản thuần điện chiếm 55%.

Mẫu xe

Loại động cơ

Doanh số (xe)

Geely EX2

BEV

39.651

Leapmotor A10

BEV

30.652

Tesla Model Y

BEV

29.260

Fang Cheng Bao Ti7

BEV/PHEV

23.471

BYD Atto 2

BEV

22.958

Tesla Model 3

BEV

20.787

Changan Nevo Q05

BEV

17.439

Li Auto i6

BEV

16.979

BYD Dolphin

BEV

16.829

Xiaomi SU7

BEV

16.518

Top 10 ô tô bán chạy nhất tại Trung Quốc trong tháng 8/2026.

Đáng chú ý, không một mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) thông thường nào lọt vào top 10. Toyota Corolla trở thành mẫu xe xăng bán chạy nhất trong tháng nhưng chỉ đứng thứ 13 với 14.675 xe. Đây là lần thứ hai trong năm 2026 xe xăng hoàn toàn vắng mặt trong nhóm 10 mẫu xe dẫn đầu thị trường Trung Quốc.

Geely EX2 dẫn đầu doanh số

Geely EX2 đứng đầu bảng xếp hạng tháng 8 với 39.651 xe bán ra. Mẫu hatchback cỡ nhỏ này còn được biết đến với tên Geely Xingyuan tại thị trường Trung Quốc và cạnh tranh trực tiếp với BYD Seagull.

Geely EX2 đứng đầu trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Geely.
Geely EX2 đứng đầu trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Geely.

Không chỉ dẫn đầu doanh số tháng, EX2 còn giữ vị trí số một về doanh số lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2026. Mẫu xe đạt 266.166 chiếc, vượt Tesla Model Y với 226.931 xe và Li Auto i6 với 152.845 xe.

Leapmotor A10 đứng thứ hai với 30.652 xe, trong khi Tesla Model Y xếp thứ ba với 29.260 xe. Tesla là thương hiệu duy nhất có hai mẫu xe trong top 10, khi Model 3 đứng thứ sáu với 20.787 xe.

Leapmotor A10 đứng thứ hai trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Leapmotor.
Leapmotor A10 đứng thứ hai trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Leapmotor.

BYD và Tesla duy trì sức cạnh tranh

BYD tiếp tục có lực lượng đông đảo trong nhóm xe bán chạy. Ngoài Atto 2 đứng thứ năm với 22.958 xe, hãng còn có Song Ultra, Song Pro và Sealion 6 góp mặt trong top 20. Nếu tính Fang Cheng Bao Ti7, thương hiệu thuộc hệ sinh thái BYD có tổng cộng 5 mẫu xe trong bảng xếp hạng.

Xiaomi SU7 là một trong những mẫu xe đáng chú ý khi tụt từ vị trí thứ tư trong tháng 7 xuống thứ 10 trong tháng 8, với 16.518 xe. Trong khi đó, Xiaomi YU7 đứng thứ 19 với 13.635 xe. Diễn biến này đáng chú ý bởi SUV đang có lợi thế lớn tại Trung Quốc, với doanh số cao khoảng gấp đôi sedan.

Xiaomi SU7 đứng thứ tư trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Xiaomi.
Xiaomi SU7 đứng thứ tư trong bảng xếp hạng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh: Xiaomi.

Ở chiều ngược lại, xe động cơ đốt trong ngày càng thu hẹp hiện diện. Chỉ 5 mẫu xe xăng lọt top 20 gồm Toyota Corolla Cross, Geely Starray, Volkswagen Lavida, Toyota RAV4 và Geely Monjaro. Lavida là mẫu sedan duy nhất trong nhóm này.

Đáng chú ý, Volkswagen Lavida và Nissan Sylphy từng nhiều lần đạt doanh số trên 20.000 xe và nằm trong top 5. Tuy nhiên, cả hai hiện đã rời xa nhóm dẫn đầu. Nissan Sylphy thậm chí rơi xuống vị trí 23 với 12.227 xe.

Các số liệu tháng 8 cho thấy xe điện đang tiếp tục mở rộng khoảng cách với xe động cơ đốt trong tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc Thị trường xe ô tô Trung Quốc Xe ô tô Trung Quốc Xe điện Trung Quốc Bảng xếp hạng xe điện

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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AUD 18147 18422 19001
CAD 18233 18509 19129
CHF 31328 31707 32350
CNY 0 3823 3919
EUR 29521 29742 30825
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HKD 0 3175 3377
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KRW 0 18 20
NZD 0 14832 15419
SGD 19946 20228 20800
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,692 - -
USD(10-20) 24,692 - -
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MYR 5,950.87 - 6,718.86
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00

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