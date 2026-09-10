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Apple trình làng iPhone Duo màn hình gập đâu tiên, iPhone 18 Pro và loạt thiết bị mới

Sơn Tinh

Sơn Tinh

11:11 | 10/09/2026
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Apple ra mắt iPhone Duo màn hình gập đầu tiên, cùng iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Ultra 4 và AirPods 5.
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Apple ngày 9/9 công bố loạt thiết bị phần cứng mới, trong đó tâm điểm là iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Sản phẩm đánh dấu việc Apple chính thức bước vào phân khúc điện thoại gập sau nhiều năm đứng ngoài cuộc chơi.

Cùng với iPhone Duo, hãng công nghệ Mỹ còn giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 và AirPods 5. Hệ sinh thái thiết bị mới được phát triển song song với iOS 27 và Siri AI.

Everything Apple announced at the foldable iPhone Duo launch - Engadget

iPhone Duo mở ra dòng iPhone màn hình gập

iPhone Duo sử dụng thiết kế gập dạng cuốn sách. Khi mở hoàn toàn, máy có màn hình Super Retina 7,6 inch, lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone. Màn hình ngoài có kích thước 5,4 inch, phục vụ các tác vụ thông thường khi thiết bị đang gập.

Apple cho biết cả hai màn hình đều hỗ trợ Apple Pencil. Khi mở, iPhone Duo dày 5,2 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất của hãng. Khi gập lại, thiết bị dày 11,3 mm và có trọng lượng 254 gram.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở camera trước bên trong được đặt dưới màn hình. Trong khi đó, màn hình ngoài vẫn sử dụng thiết kế camera dạng đục lỗ.

Khung máy được làm từ titan, trong khi bản lề có các tấm gia cố bằng sợi carbon. Apple trang bị lớp phủ nano trên màn hình nhằm giảm phản chiếu và tăng khả năng chống xước. Thiết bị đạt chuẩn IP68 về khả năng chống bụi và nước.

Everything Apple announced at the foldable iPhone Duo launch - Engadget

Khác với nhiều mẫu iPhone cao cấp hiện nay, iPhone Duo không có Face ID. Apple tích hợp cảm biến Touch ID vào nút bên cạnh, tương tự cách hãng từng áp dụng trên một số mẫu iPad.

Hệ thống camera phía sau gồm camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP. Máy không có camera tele riêng, một điểm có thể tạo khác biệt đáng kể so với dòng iPhone Pro.

Thiết kế bản lề cho phép người dùng đặt máy ở trạng thái gập một phần để chụp ảnh mà không cần chân máy. Người được chụp cũng có thể theo dõi trước khung hình thông qua màn hình phía ngoài.

Sức mạnh xử lý đến từ chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm. Bộ xử lý gồm CPU 6 nhân, GPU 7 nhân và hệ thống xử lý trí tuệ nhân tạo mới, đồng thời được kết hợp với buồng hơi để duy trì hiệu suất khi chạy các tác vụ nặng.

Theo Apple, A20 Pro có CPU nhanh hơn tới 20% và GPU mạnh hơn tới 40% so với A19 Pro. Băng thông bộ nhớ hợp nhất cũng tăng 50%, hướng tới các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

iOS 27 được Apple tối ưu cho hai màn hình. Người dùng có thể mở hai ứng dụng cùng lúc, chạy hai cửa sổ của cùng một ứng dụng hoặc tận dụng màn hình lớn để xử lý nhiều nội dung hơn.

iPhone Duo chỉ sử dụng eSIM nhằm dành thêm không gian cho pin. Apple công bố thiết bị có thể phát video khoảng 44 giờ nếu chủ yếu dùng màn hình ngoài, hoặc khoảng 24 giờ khi sử dụng kết hợp cả hai màn hình.

Máy vẫn hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2. Phiên bản 256 GB có giá khởi điểm 1.999 USD, trong khi phiên bản cao nhất với bộ nhớ 2 TB có giá 3.199 USD.

Apple dự kiến mở đặt trước iPhone Duo từ ngày 16/10 và bán ra từ ngày 23/10/2026.

iPhone 18 Pro nâng cấp mạnh chip, camera và AI

Everything Apple announced at the foldable iPhone Duo launch - Engadget

Cùng iPhone màn hình gập, Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với trọng tâm nằm ở hiệu năng, camera, thời lượng pin và trí tuệ nhân tạo.

Hai thiết bị đều sử dụng A20 Pro 2 nm. Apple trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới với diện tích lớn hơn so với iPhone 17 Pro nhằm duy trì hiệu suất trong thời gian dài.

Chip kết nối N1 hỗ trợ Wi Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Apple cũng sử dụng modem C2 mới, được hãng công bố có tốc độ tải dữ liệu lên nhanh hơn trong khi tiêu thụ ít năng lượng hơn thế hệ trước.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở camera chính Fusion 48 MP với khẩu độ thay đổi. Công nghệ này cho phép hệ thống điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến và mở rộng khả năng kiểm soát hình ảnh cho người dùng chuyên nghiệp.

Apple còn bổ sung Apple Reference Image nhằm hỗ trợ xác minh tính xác thực của ảnh. Hãng đồng thời hỗ trợ tiêu chuẩn SynthID để nhận biết nội dung đã được tạo hoặc chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro và Pro Max được thu nhỏ và có thể hiển thị ba hoạt động trực tiếp cùng lúc.

Apple công bố iPhone 18 Pro Max có thể phát video tới 45 giờ, mức cao nhất trên iPhone tính đến thời điểm ra mắt. iPhone 18 Pro đạt thời lượng khoảng 36 giờ trên phiên bản chỉ dùng eSIM.

iPhone 18 Pro có giá từ 1.199 USD, còn iPhone 18 Pro Max từ 1.299 USD. Apple mở đặt trước từ ngày 12/9 và bắt đầu giao máy ngày 18/9.

Việt Nam nằm trong nhóm hơn 65 thị trường được mở đặt trước iPhone 18 Pro và 18 Pro Max từ ngày 12/9, theo thông báo của Apple.

Apple Watch và AirPods được nâng cấp AI

Apple Watch Series 12 sử dụng chip S11 cùng hệ thống cảm biến sức khỏe mới. Thiết bị có khả năng đo nhịp tim với tần suất cao hơn và bổ sung chỉ số Readiness để đánh giá mức độ sẵn sàng của cơ thể dựa trên vận động, giấc ngủ và các thông số sức khỏe.

Đồng hồ có thể đo nhịp tim mỗi 5 giây trong ngày. Apple cũng nâng cấp khả năng theo dõi biến thiên nhịp tim để cung cấp thêm dữ liệu về tình trạng cơ thể.

Everything Apple announced at the foldable iPhone Duo launch - Engadget

Tính năng Audio Intelligence cho phép thiết bị nhận biết những âm thanh quan trọng trong môi trường như chuông cảnh báo hoặc tiếng trẻ khóc. Một số chức năng có thể hỗ trợ ghi nhớ và xử lý nội dung hội thoại bằng Siri AI.

Apple khẳng định các tính năng âm thanh này được thiết kế với trọng tâm bảo vệ quyền riêng tư và người dùng có thể lựa chọn bật hoặc tắt.

Apple Watch Series 12 có thời lượng pin công bố khoảng 24 giờ. Sạc trong 15 phút có thể cung cấp thêm khoảng 12 giờ sử dụng. Giá khởi điểm của thiết bị là 399 USD.

Trong khi đó, Apple Watch Ultra 4 tiếp tục hướng tới người dùng thể thao và hoạt động ngoài trời. Thiết bị có thời lượng pin tối đa khoảng 50 giờ ở chế độ thông thường và 84 giờ khi bật chế độ tiết kiệm pin.

Everything Apple announced at the foldable iPhone Duo launch - Engadget

Ultra 4 cũng sử dụng chip S11 và hỗ trợ Audio Intelligence. Giá khởi điểm được Apple đưa ra là 799 USD.

Ở mảng tai nghe, AirPods 5 có hai phiên bản với giá lần lượt 129 USD và 149 USD. Điểm đáng chú ý là Apple đã đưa chống ồn chủ động ANC lên dòng AirPods thiết kế mở.

Theo Apple, khả năng loại bỏ tiếng ồn bên ngoài của AirPods 5 tăng tới 50% so với AirPods 4 có ANC. Tai nghe cũng được nâng cấp khả năng chống bụi, mồ hôi và nước lên chuẩn IP57.

Everything Apple announced at the foldable iPhone Duo launch - Engadget

Phiên bản 129 USD có thời lượng nghe khoảng 4 giờ khi bật ANC và tổng cộng 20 giờ khi dùng cùng hộp sạc. Bản 149 USD bổ sung hộp sạc không dây, điều chỉnh âm lượng trên thân tai nghe và có thời lượng khoảng 5 giờ khi bật ANC.

AirPods 5, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 đều dự kiến lên kệ từ ngày 18/9.

Loạt thiết bị mới cho thấy Apple đang mở rộng hệ sinh thái theo hai hướng rõ rệt: đưa thiết kế màn hình gập vào dòng iPhone và tăng khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị. iPhone Duo đặc biệt đáng chú ý khi đây là lần đầu Apple thay đổi căn bản kiểu dáng iPhone kể từ khi dòng sản phẩm này xuất hiện.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 12:00
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Cập nhật: 10/09/2026 12:00
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Cập nhật: 10/09/2026 12:00

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